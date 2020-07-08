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Новости Коронавирус и карантин
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Госстат обновил официальные данные по смертности от коронавируса

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-апрель. Всего за первые четыре месяца года умерло 195 287 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальным данным, от COVID-19 умерло 252 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 25877 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 13356 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).

Кроме того, 9252 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1116 граждан, утопление - 297, гибель на пожаре - 472, случайное отравление (кроме алкоголя) - 638, отравление алкоголем - 872, самоубийства - 1860, умышленные убийства - 485.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко

Госстат обновил официальные данные по смертности от коронавируса 01
Госстат обновил официальные данные по смертности от коронавируса 02

Автор: 

карантин (16729) смертность (268) Госстат (220) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
То є що шанс померти від ковід такий самий, як втопитися зимою?
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08.07.2020 18:00
+3
Ты шо, он почти догнал диарею!
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08.07.2020 18:42
+2
ну если сравнивать с прошлым периодом то смертей стало меньше хотя население Украины значительно на 3-4 млн. в живом виде увеличилось с началом карантина...и да подтверждается ИСТИНА И АКСИОМА в годы лихолетья войны общечеловеческих проблем то что в сытой спокойной жирной жизни часто приводит к смерти в таких ситуациях становится в разы меньше.. карантин как видим полезная штука вредные привычки в минус по разным причинах хотя бы карантин сидим дома магазины не работают наливайки закрылись смерти от алкоголя пошли в минус пошли в минус жертвы в ДТП в разы меньше ездят люди стали прислушиваться к здоровью и организму...и как следствие профилактика и выявление симптоматики иных хронических болячеку и уменьшение смертности...
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08.07.2020 18:18
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То є що шанс померти від ковід такий самий, як втопитися зимою?
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08.07.2020 18:00 Ответить
"Повєрьтє, всьо очєнь сєрйозно". (С)
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08.07.2020 18:04 Ответить
ну если сравнивать с прошлым периодом то смертей стало меньше хотя население Украины значительно на 3-4 млн. в живом виде увеличилось с началом карантина...и да подтверждается ИСТИНА И АКСИОМА в годы лихолетья войны общечеловеческих проблем то что в сытой спокойной жирной жизни часто приводит к смерти в таких ситуациях становится в разы меньше.. карантин как видим полезная штука вредные привычки в минус по разным причинах хотя бы карантин сидим дома магазины не работают наливайки закрылись смерти от алкоголя пошли в минус пошли в минус жертвы в ДТП в разы меньше ездят люди стали прислушиваться к здоровью и организму...и как следствие профилактика и выявление симптоматики иных хронических болячеку и уменьшение смертности...
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08.07.2020 18:18 Ответить
На рахунок "меньше стали їздити" дуже спірно. З початку карантину міста - суцільна тянучка.
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08.07.2020 19:02 Ответить
С прошлым периодом - это каким? И где данные по месяцам?
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08.07.2020 19:31 Ответить
Слушаю. И верю каждому слову (с)
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08.07.2020 18:55 Ответить
Но угрозу нации несёт именно covid, а не рак, и ему подобные заболевания.
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08.07.2020 18:19 Ответить
Ты шо, он почти догнал диарею!
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08.07.2020 18:42 Ответить
Чушь несете. Смертность от онко, или других факторов никто не отменял - но COVID - дополнительная угроза. И относительно малое кол-во смертей, просто потому, что у нас нет еще тотального и сплошного заражения. Смертность от COVID очень высока!
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08.07.2020 22:21 Ответить
Всі ТАМ колись будемо. Та ж не хворійте шановні співвітчизники, бо поховати нині дуже накладно для сімейного бюджету...
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08.07.2020 18:37 Ответить
252 из 50 414.
Это значит, что летальность 0,49%. Где там тумблер 01? Пусть ещё повозражает.
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08.07.2020 19:18 Ответить
Предположительно 150000 больных. Минздрав сказал. Так что дели на 3. И вообще-2500 от пневмонии, и 250 от ковид... Сравните порядок цифр. Нас всех н@€&али.
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08.07.2020 22:11 Ответить
То есть, никакого ковида нет. И за это, должны ответить руководители Украины. Пожизненно нужно посадить людей, которые преднамеренно подавали дезинформацию, народу Украины. Из-за этой дэзы, тысячи людей в Украине, недополучали качественной медицинской помощи, из-за чего просто умирали, потому что, не могли попасть к врачу. Вам не кажется, очень удобная ситуация, для узурпации.
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08.07.2020 21:48 Ответить
Троли кацапские под левым прокси вылезли...
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08.07.2020 22:21 Ответить
И кстати, причём здесь пандемия ??? Это саботаж. Из нас сделали подопытных кроликов.
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08.07.2020 22:08 Ответить
"Все, окрім, ковіду, незаразне, тому пофіг", - пересічний ковідіот
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09.07.2020 00:25 Ответить
Какой % умерших пенсионеров от КОВИ ?
Неужели это нельзя сообщить , что бы молодым можно было узнать на сколько бояться этого коронавируса?
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09.07.2020 03:39 Ответить
Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік? Чому до 2020 все є по місяцям і від яких хвороб а з 2020 це секрет. Мало того, продукують какофонію в статистиці, за два, чи за чотири місяці смертність від ковидла , такі дані щоб голову зламав і нічого не міг співставити. Дядько Білл мабуть наказав*
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09.07.2020 05:45 Ответить
 
 