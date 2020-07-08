Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавірусу
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-квітень. Всього за перші чотири місяці року померло 195 287 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, дані оприлюднено на сайті Держстату.
За офіційними даними, від COVID-19 померло 252 українців, зокрема від неідентифікованого вірусу - 10 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2659 осіб, серед них туберкульоз - 1168, від СНІДу померло 1124 українці.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 25877 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 133560 осіб, в тому числі від ішемічної хвороби серця - 92141 осіб.
За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 2358 осіб (зокрема у квітні - 384).
Крім того, 9252 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1116 громадян, утоплення - 297, загибель на пожежі - 472, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 638, отруєння алкоголем - 872, самогубства - 1860, умисні вбивства - 485.
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Это значит, что летальность 0,49%. Где там тумблер 01? Пусть ещё повозражает.
Неужели это нельзя сообщить , что бы молодым можно было узнать на сколько бояться этого коронавируса?