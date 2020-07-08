УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7247 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 189 18

Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавірусу

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-квітень. Всього за перші чотири місяці року померло 195 287 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, дані оприлюднено на сайті Держстату.

За офіційними даними, від COVID-19 померло 252 українців, зокрема від неідентифікованого вірусу - 10 осіб.

Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2659 осіб, серед них туберкульоз - 1168, від СНІДу померло 1124 українці.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 25877 громадян.

Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 133560 осіб, в тому числі від ішемічної хвороби серця - 92141 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 2358 осіб (зокрема у квітні - 384).

Крім того, 9252 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1116 громадян, утоплення - 297, загибель на пожежі - 472, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 638, отруєння алкоголем - 872, самогубства - 1860, умисні вбивства - 485.

Читайте також: У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності, - головний санлікар Ляшко

Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавірусу 01
Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавірусу 02

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) Держстат (1608) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
То є що шанс померти від ковід такий самий, як втопитися зимою?
показати весь коментар
08.07.2020 18:00
+3
Ты шо, он почти догнал диарею!
показати весь коментар
08.07.2020 18:42
+2
ну если сравнивать с прошлым периодом то смертей стало меньше хотя население Украины значительно на 3-4 млн. в живом виде увеличилось с началом карантина...и да подтверждается ИСТИНА И АКСИОМА в годы лихолетья войны общечеловеческих проблем то что в сытой спокойной жирной жизни часто приводит к смерти в таких ситуациях становится в разы меньше.. карантин как видим полезная штука вредные привычки в минус по разным причинах хотя бы карантин сидим дома магазины не работают наливайки закрылись смерти от алкоголя пошли в минус пошли в минус жертвы в ДТП в разы меньше ездят люди стали прислушиваться к здоровью и организму...и как следствие профилактика и выявление симптоматики иных хронических болячеку и уменьшение смертности...
показати весь коментар
08.07.2020 18:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То є що шанс померти від ковід такий самий, як втопитися зимою?
показати весь коментар
08.07.2020 18:00 Відповісти
"Повєрьтє, всьо очєнь сєрйозно". (С)
показати весь коментар
08.07.2020 18:04 Відповісти
ну если сравнивать с прошлым периодом то смертей стало меньше хотя население Украины значительно на 3-4 млн. в живом виде увеличилось с началом карантина...и да подтверждается ИСТИНА И АКСИОМА в годы лихолетья войны общечеловеческих проблем то что в сытой спокойной жирной жизни часто приводит к смерти в таких ситуациях становится в разы меньше.. карантин как видим полезная штука вредные привычки в минус по разным причинах хотя бы карантин сидим дома магазины не работают наливайки закрылись смерти от алкоголя пошли в минус пошли в минус жертвы в ДТП в разы меньше ездят люди стали прислушиваться к здоровью и организму...и как следствие профилактика и выявление симптоматики иных хронических болячеку и уменьшение смертности...
показати весь коментар
08.07.2020 18:18 Відповісти
На рахунок "меньше стали їздити" дуже спірно. З початку карантину міста - суцільна тянучка.
показати весь коментар
08.07.2020 19:02 Відповісти
С прошлым периодом - это каким? И где данные по месяцам?
показати весь коментар
08.07.2020 19:31 Відповісти
Слушаю. И верю каждому слову (с)
показати весь коментар
08.07.2020 18:55 Відповісти
Но угрозу нации несёт именно covid, а не рак, и ему подобные заболевания.
показати весь коментар
08.07.2020 18:19 Відповісти
Ты шо, он почти догнал диарею!
показати весь коментар
08.07.2020 18:42 Відповісти
Чушь несете. Смертность от онко, или других факторов никто не отменял - но COVID - дополнительная угроза. И относительно малое кол-во смертей, просто потому, что у нас нет еще тотального и сплошного заражения. Смертность от COVID очень высока!
показати весь коментар
08.07.2020 22:21 Відповісти
Всі ТАМ колись будемо. Та ж не хворійте шановні співвітчизники, бо поховати нині дуже накладно для сімейного бюджету...
показати весь коментар
08.07.2020 18:37 Відповісти
252 из 50 414.
Это значит, что летальность 0,49%. Где там тумблер 01? Пусть ещё повозражает.
показати весь коментар
08.07.2020 19:18 Відповісти
Предположительно 150000 больных. Минздрав сказал. Так что дели на 3. И вообще-2500 от пневмонии, и 250 от ковид... Сравните порядок цифр. Нас всех н@€&али.
показати весь коментар
08.07.2020 22:11 Відповісти
То есть, никакого ковида нет. И за это, должны ответить руководители Украины. Пожизненно нужно посадить людей, которые преднамеренно подавали дезинформацию, народу Украины. Из-за этой дэзы, тысячи людей в Украине, недополучали качественной медицинской помощи, из-за чего просто умирали, потому что, не могли попасть к врачу. Вам не кажется, очень удобная ситуация, для узурпации.
показати весь коментар
08.07.2020 21:48 Відповісти
Троли кацапские под левым прокси вылезли...
показати весь коментар
08.07.2020 22:21 Відповісти
И кстати, причём здесь пандемия ??? Это саботаж. Из нас сделали подопытных кроликов.
показати весь коментар
08.07.2020 22:08 Відповісти
"Все, окрім, ковіду, незаразне, тому пофіг", - пересічний ковідіот
показати весь коментар
09.07.2020 00:25 Відповісти
Какой % умерших пенсионеров от КОВИ ?
Неужели это нельзя сообщить , что бы молодым можно было узнать на сколько бояться этого коронавируса?
показати весь коментар
09.07.2020 03:39 Відповісти
Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік? Чому до 2020 все є по місяцям і від яких хвороб а з 2020 це секрет. Мало того, продукують какофонію в статистиці, за два, чи за чотири місяці смертність від ковидла , такі дані щоб голову зламав і нічого не міг співставити. Дядько Білл мабуть наказав*
показати весь коментар
09.07.2020 05:45 Відповісти
 
 