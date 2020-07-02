У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що Міністерство охорони здоров'я не володіє статистикою загальної щоденної смертності порівняно з минулим роком. Причиною цього він назвав те, що розпорядником цих даних є Держстат, а також тривалий процес підтвердження смерті конкретної людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ляшко розповів в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.

"Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її оприлюднює Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємося, зокрема, і коли порівнюємо динаміку (смертності. - Ред.)", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар пояснив, що питання смертності ще проходить через реєстраційну службу, а кожен випадок смерті людини має бути підтверджений судово-медичним експертом і патологоанатомом.

"Поденної загальної смертності в нас немає - тому що це питання не до Міністерства охорони здоров’я. У нинішніх умовах запровадити оперативний збір щоденної смертності неможливо технічно… Я розумію, чому так відбувається. Тому що підняти систему знизу на національний рівень, верифікувати її - це нам Державна служба статистики дає на 20-те число цього місяця за попередній місяць. Тобто інформацію за квітень ми маємо в травні після 20-го числа", - додав він.

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Зазначимо, що за добу станом на ранок 1 липня в Україні коронавірус підтвердили у 664 осіб. Загалом з початку епідемії COVID-19 виявили у 44998 осіб, в тому числі в 3270 дітей і 6765 медиків. З них 19 578 пацієнтів одужали, а 1173 - померли від ускладнень.