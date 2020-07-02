У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності, - головний санлікар Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що Міністерство охорони здоров'я не володіє статистикою загальної щоденної смертності порівняно з минулим роком. Причиною цього він назвав те, що розпорядником цих даних є Держстат, а також тривалий процес підтвердження смерті конкретної людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ляшко розповів в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.
"Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її оприлюднює Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємося, зокрема, і коли порівнюємо динаміку (смертності. - Ред.)", - зазначив Ляшко.
Головний санлікар пояснив, що питання смертності ще проходить через реєстраційну службу, а кожен випадок смерті людини має бути підтверджений судово-медичним експертом і патологоанатомом.
"Поденної загальної смертності в нас немає - тому що це питання не до Міністерства охорони здоров’я. У нинішніх умовах запровадити оперативний збір щоденної смертності неможливо технічно… Я розумію, чому так відбувається. Тому що підняти систему знизу на національний рівень, верифікувати її - це нам Державна служба статистики дає на 20-те число цього місяця за попередній місяць. Тобто інформацію за квітень ми маємо в травні після 20-го числа", - додав він.
Зазначимо, що за добу станом на ранок 1 липня в Україні коронавірус підтвердили у 664 осіб. Загалом з початку епідемії COVID-19 виявили у 44998 осіб, в тому числі в 3270 дітей і 6765 медиків. З них 19 578 пацієнтів одужали, а 1173 - померли від ускладнень.
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а вдруг лахИ поверят
Если посмотреть график минздрава по Ковид19 (кривые заболевших/выздоровевших/умерших), то видно, что графики заболевших/выздоровевших скачут изо дня в день, но не совпадают 0 и это понятно - идет лаг во времени 1-2 недели (заразился-выздоровел), а вот с графиком смертности, какая то лажа - он практически прямой, хотя должен колебаться примерно в такт с графиков выздоровевших, с минимальным лагом в пару дней (кто-то умер, кто-то выздоровел).
Это наталкивает на мысль, что данные по смертности просто подгоняют
Источник: https://censor.net/n3205513
Ну, "это мы понять можем"(С).
Хозяевам то отчитываться нужно только по выполнению плана по макароновирусу, а лохов то померших от рака, сердечнососудистых, в ДТП, утонувших и так далее - кто же их считает?
Премию то им дадут?
але ляшко скрізь, при тому, що не міністр
Но, если, ее показать - окажется, что страшнейший вирус находится где то в пятой десятке и значительно отстаёт от тривиальной диареи.
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Дивно, що не говорить що у всьому винен Порошенко 😄
Но главный повод для раздувания паники - это то, что за сутки от Covid19 померло два человека....
Принятно политическое решение о запрете публикации статистики о причинах смертей в Украине и регионах. Ляшко нагло лжёт.