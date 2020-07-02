УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини
3 249 28

У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності, - головний санлікар Ляшко

У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що Міністерство охорони здоров'я не володіє статистикою загальної щоденної смертності порівняно з минулим роком. Причиною цього він назвав те, що розпорядником цих даних є Держстат, а також тривалий процес підтвердження смерті конкретної людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ляшко розповів в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.

"Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її оприлюднює Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємося, зокрема, і коли порівнюємо динаміку (смертності. - Ред.)", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар пояснив, що питання смертності ще проходить через реєстраційну службу, а кожен випадок смерті людини має бути підтверджений судово-медичним експертом і патологоанатомом.

"Поденної загальної смертності в нас немає - тому що це питання не до Міністерства охорони здоров’я. У нинішніх умовах запровадити оперативний збір щоденної смертності неможливо технічно… Я розумію, чому так відбувається. Тому що підняти систему знизу на національний рівень, верифікувати її - це нам Державна служба статистики дає на 20-те число цього місяця за попередній місяць. Тобто інформацію за квітень ми маємо в травні після 20-го числа", - додав він.

Також читайте: Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат

Зазначимо, що за добу станом на ранок 1 липня в Україні коронавірус підтвердили у 664 осіб. Загалом з початку епідемії COVID-19 виявили у 44998 осіб, в тому числі в 3270 дітей і 6765 медиків. З них 19 578 пацієнтів одужали, а 1173 - померли від ускладнень.

Автор: 

демографія (142) МОЗ (5398) смертність (195) Ляшко Віктор (1515)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Статистика, возможно и есть.
Но, если, ее показать - окажется, что страшнейший вирус находится где то в пятой десятке и значительно отстаёт от тривиальной диареи.
показати весь коментар
02.07.2020 07:32
+5
Госстат: "до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті".


Принятно политическое решение о запрете публикации статистики о причинах смертей в Украине и регионах. Ляшко нагло лжёт.
показати весь коментар
02.07.2020 08:33
+4
Перед хозяивами отчитываются по выполнению плана по макароновирусу только, остальные помершие хозяевам неинтересны.
показати весь коментар
02.07.2020 07:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос, почему? Не интересно?
показати весь коментар
02.07.2020 07:21 Відповісти
Перед хозяивами отчитываются по выполнению плана по макароновирусу только, остальные помершие хозяевам неинтересны.
показати весь коментар
02.07.2020 07:22 Відповісти
откровенная лажа,

а вдруг лахИ поверят
показати весь коментар
02.07.2020 08:24 Відповісти
Остальные вирусы дохода не приносят. Рекламная компания дорого стоит.
показати весь коментар
02.07.2020 09:10 Відповісти
Интересный факт, который кстати напрямую связан с общим уровнем смертности:
Если посмотреть график минздрава по Ковид19 (кривые заболевших/выздоровевших/умерших), то видно, что графики заболевших/выздоровевших скачут изо дня в день, но не совпадают 0 и это понятно - идет лаг во времени 1-2 недели (заразился-выздоровел), а вот с графиком смертности, какая то лажа - он практически прямой, хотя должен колебаться примерно в такт с графиков выздоровевших, с минимальным лагом в пару дней (кто-то умер, кто-то выздоровел).
Это наталкивает на мысль, что данные по смертности просто подгоняют
показати весь коментар
02.07.2020 09:29 Відповісти
PS А если предположить, что как раз график смертности правильный, а два других графика содержат неточности из за плохого тестирования, то получается, что никаких "вспышек короновируса" у нас нет и уровень заболеваемости держится практически на месте. Т.е. призывы ужесточить карантин - манипуляция имеющая другую цель (например ограничить свободу собрания)
показати весь коментар
02.07.2020 09:33 Відповісти
"Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что Минздрав не владеет статистикой общей ежелневной смертности по сравнению с прошлым годом."
Источник: https://censor.net/n3205513

Ну, "это мы понять можем"(С).
Хозяевам то отчитываться нужно только по выполнению плана по макароновирусу, а лохов то померших от рака, сердечнососудистых, в ДТП, утонувших и так далее - кто же их считает?
показати весь коментар
02.07.2020 07:21 Відповісти
Статистики нет и не будет потому что она позорная..на Украине сокращается население ежедневно на 500 человек.
показати весь коментар
02.07.2020 07:22 Відповісти
План выполняют, короче.
Премию то им дадут?
показати весь коментар
02.07.2020 07:23 Відповісти
у них платят натурой - отобранными у нарида заводами и ресурсами.
показати весь коментар
02.07.2020 07:24 Відповісти
В спам, лапоть.
показати весь коментар
02.07.2020 07:45 Відповісти
при уляні супрун такого бути не могло..
але ляшко скрізь, при тому, що не міністр
показати весь коментар
02.07.2020 07:24 Відповісти
Статистика, возможно и есть.
Но, если, ее показать - окажется, что страшнейший вирус находится где то в пятой десятке и значительно отстаёт от тривиальной диареи.
показати весь коментар
02.07.2020 07:32 Відповісти
так довідки про смерть видає морг - для чого вам ше госстат, який получає свідоцтва, видані на основі довідок, виданих вами???
показати весь коментар
02.07.2020 07:34 Відповісти
Якщо їх копнути, то виявиться наявність усіх необхідних даних. А Ляшко нам впарює чергову зебільну брехню.
показати весь коментар
02.07.2020 07:44 Відповісти
Та все у них є... Просто, якщо вони її, ту статистику, оприлюднять, то все "дибки встане"... А їх - "раком поставлять...". Прямо на вулиці...
показати весь коментар
02.07.2020 08:41 Відповісти
Це точно!
показати весь коментар
02.07.2020 08:50 Відповісти
Іди і доводь свою невинуватість в пещерному суді! (С.) аьіснр Генпр. Вєнедіктівої.
показати весь коментар
02.07.2020 07:37 Відповісти
"Общей статистики смертности по дням у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически... Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы получаем в мае после 20-го числа ", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3205513
------------------------------------------------
Дивно, що не говорить що у всьому винен Порошенко 😄
показати весь коментар
02.07.2020 07:40 Відповісти
"Каждый час в Украине умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600 человек"(©2019 год).
Но главный повод для раздувания паники - это то, что за сутки от Covid19 померло два человека....
показати весь коментар
02.07.2020 07:44 Відповісти
Ляшко вроде как Апостол Петр, он только ключи хранит, а кому - куда определяют совсем другие люди.
показати весь коментар
02.07.2020 08:05 Відповісти
Главный пояснятель задолбал ...
показати весь коментар
02.07.2020 08:07 Відповісти
Ляшко лжёт. С 12 марта, т.е. с начала карантина, правительство запретило региональным отделениям Госстата отсылать в центральный офис Госстата данные о причинах смертности, - об этом заявил сам Госстат на своём офсайте. Короче, Зеленая власть засекретила данные по смертности в Украине, чтобы удобнее было вырисовывать статистику по коронавирусу, задирая цифры вверх.
показати весь коментар
02.07.2020 08:11 Відповісти
Цікава країна, немає статистки загальної смертності по місяцям, немає статистки скільки га лісів вирізали і вивезли. Це називається тупоголові ідіоти при владі
показати весь коментар
02.07.2020 08:23 Відповісти
Госстат: "до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті".


Принятно политическое решение о запрете публикации статистики о причинах смертей в Украине и регионах. Ляшко нагло лжёт.
показати весь коментар
02.07.2020 08:33 Відповісти
пизцкакойстрашный вирус и нет статистики по смертности? так это первое что должно было быть сделано - не день в день, но с недельной задержкой должна была быть налажена система получения данных. А на основании чего вы втираете людям, что это пизцкакойстращный вирус?
показати весь коментар
02.07.2020 09:07 Відповісти
Зачем вам статистика, они все-равно ее с потолка рисуют
показати весь коментар
02.07.2020 10:31 Відповісти
 
 