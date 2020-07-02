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В Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности, - главный санврач Ляшко

В Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что Минздрав не владеет статистикой общей ежелневной смертности по сравнению с прошлым годом. Причиной этому он назвал то, что распорядителем этих данных является Госстат, а также длительный процесс подтверждения смерти конкретного человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику (смертности. - Ред.) ", - отметил Ляшко.

Главный санврач пояснил, что вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу, а каждый случай смерти человека должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.

"Общей статистики смертности по дням у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически... Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы получаем в мае после 20-го числа ", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Отметим, что за сутки по состоянию на утро 1 июля в Украине коронавирус подтвердили у 664 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 44998 человек, в том числе в 3270 детей и 6765 медиков. Из них 19 578 пациентов выздоровели, а 1173 - умерли от осложнений.

демография (296) Минздрав (4901) смертность (268) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+6
Статистика, возможно и есть.
Но, если, ее показать - окажется, что страшнейший вирус находится где то в пятой десятке и значительно отстаёт от тривиальной диареи.
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02.07.2020 07:32
+5
Госстат: "до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті".


Принятно политическое решение о запрете публикации статистики о причинах смертей в Украине и регионах. Ляшко нагло лжёт.
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02.07.2020 08:33
+4
Перед хозяивами отчитываются по выполнению плана по макароновирусу только, остальные помершие хозяевам неинтересны.
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02.07.2020 07:22
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Вопрос, почему? Не интересно?
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02.07.2020 07:21 Ответить
Перед хозяивами отчитываются по выполнению плана по макароновирусу только, остальные помершие хозяевам неинтересны.
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02.07.2020 07:22 Ответить
откровенная лажа,

а вдруг лахИ поверят
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02.07.2020 08:24 Ответить
Остальные вирусы дохода не приносят. Рекламная компания дорого стоит.
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02.07.2020 09:10 Ответить
Интересный факт, который кстати напрямую связан с общим уровнем смертности:
Если посмотреть график минздрава по Ковид19 (кривые заболевших/выздоровевших/умерших), то видно, что графики заболевших/выздоровевших скачут изо дня в день, но не совпадают 0 и это понятно - идет лаг во времени 1-2 недели (заразился-выздоровел), а вот с графиком смертности, какая то лажа - он практически прямой, хотя должен колебаться примерно в такт с графиков выздоровевших, с минимальным лагом в пару дней (кто-то умер, кто-то выздоровел).
Это наталкивает на мысль, что данные по смертности просто подгоняют
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02.07.2020 09:29 Ответить
PS А если предположить, что как раз график смертности правильный, а два других графика содержат неточности из за плохого тестирования, то получается, что никаких "вспышек короновируса" у нас нет и уровень заболеваемости держится практически на месте. Т.е. призывы ужесточить карантин - манипуляция имеющая другую цель (например ограничить свободу собрания)
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02.07.2020 09:33 Ответить
"Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что Минздрав не владеет статистикой общей ежелневной смертности по сравнению с прошлым годом."
Источник: https://censor.net/n3205513

Ну, "это мы понять можем"(С).
Хозяевам то отчитываться нужно только по выполнению плана по макароновирусу, а лохов то померших от рака, сердечнососудистых, в ДТП, утонувших и так далее - кто же их считает?
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02.07.2020 07:21 Ответить
Статистики нет и не будет потому что она позорная..на Украине сокращается население ежедневно на 500 человек.
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02.07.2020 07:22 Ответить
План выполняют, короче.
Премию то им дадут?
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02.07.2020 07:23 Ответить
у них платят натурой - отобранными у нарида заводами и ресурсами.
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02.07.2020 07:24 Ответить
В спам, лапоть.
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02.07.2020 07:45 Ответить
при уляні супрун такого бути не могло..
але ляшко скрізь, при тому, що не міністр
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02.07.2020 07:24 Ответить
Статистика, возможно и есть.
Но, если, ее показать - окажется, что страшнейший вирус находится где то в пятой десятке и значительно отстаёт от тривиальной диареи.
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02.07.2020 07:32 Ответить
так довідки про смерть видає морг - для чого вам ше госстат, який получає свідоцтва, видані на основі довідок, виданих вами???
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02.07.2020 07:34 Ответить
Якщо їх копнути, то виявиться наявність усіх необхідних даних. А Ляшко нам впарює чергову зебільну брехню.
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02.07.2020 07:44 Ответить
Та все у них є... Просто, якщо вони її, ту статистику, оприлюднять, то все "дибки встане"... А їх - "раком поставлять...". Прямо на вулиці...
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02.07.2020 08:41 Ответить
Це точно!
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02.07.2020 08:50 Ответить
Іди і доводь свою невинуватість в пещерному суді! (С.) аьіснр Генпр. Вєнедіктівої.
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02.07.2020 07:37 Ответить
"Общей статистики смертности по дням у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически... Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы получаем в мае после 20-го числа ", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3205513
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Дивно, що не говорить що у всьому винен Порошенко 😄
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02.07.2020 07:40 Ответить
"Каждый час в Украине умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600 человек"(©2019 год).
Но главный повод для раздувания паники - это то, что за сутки от Covid19 померло два человека....
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02.07.2020 07:44 Ответить
Ляшко вроде как Апостол Петр, он только ключи хранит, а кому - куда определяют совсем другие люди.
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02.07.2020 08:05 Ответить
Главный пояснятель задолбал ...
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02.07.2020 08:07 Ответить
Ляшко лжёт. С 12 марта, т.е. с начала карантина, правительство запретило региональным отделениям Госстата отсылать в центральный офис Госстата данные о причинах смертности, - об этом заявил сам Госстат на своём офсайте. Короче, Зеленая власть засекретила данные по смертности в Украине, чтобы удобнее было вырисовывать статистику по коронавирусу, задирая цифры вверх.
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02.07.2020 08:11 Ответить
Цікава країна, немає статистки загальної смертності по місяцям, немає статистки скільки га лісів вирізали і вивезли. Це називається тупоголові ідіоти при владі
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02.07.2020 08:23 Ответить
Госстат: "до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті".


Принятно политическое решение о запрете публикации статистики о причинах смертей в Украине и регионах. Ляшко нагло лжёт.
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02.07.2020 08:33 Ответить
пизцкакойстрашный вирус и нет статистики по смертности? так это первое что должно было быть сделано - не день в день, но с недельной задержкой должна была быть налажена система получения данных. А на основании чего вы втираете людям, что это пизцкакойстращный вирус?
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02.07.2020 09:07 Ответить
Зачем вам статистика, они все-равно ее с потолка рисуют
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02.07.2020 10:31 Ответить
 
 