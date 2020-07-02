В Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности, - главный санврач Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что Минздрав не владеет статистикой общей ежелневной смертности по сравнению с прошлым годом. Причиной этому он назвал то, что распорядителем этих данных является Госстат, а также длительный процесс подтверждения смерти конкретного человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.
"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику (смертности. - Ред.) ", - отметил Ляшко.
Главный санврач пояснил, что вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу, а каждый случай смерти человека должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.
"Общей статистики смертности по дням у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически... Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы получаем в мае после 20-го числа ", - добавил он.
Отметим, что за сутки по состоянию на утро 1 июля в Украине коронавирус подтвердили у 664 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 44998 человек, в том числе в 3270 детей и 6765 медиков. Из них 19 578 пациентов выздоровели, а 1173 - умерли от осложнений.
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а вдруг лахИ поверят
Если посмотреть график минздрава по Ковид19 (кривые заболевших/выздоровевших/умерших), то видно, что графики заболевших/выздоровевших скачут изо дня в день, но не совпадают 0 и это понятно - идет лаг во времени 1-2 недели (заразился-выздоровел), а вот с графиком смертности, какая то лажа - он практически прямой, хотя должен колебаться примерно в такт с графиков выздоровевших, с минимальным лагом в пару дней (кто-то умер, кто-то выздоровел).
Это наталкивает на мысль, что данные по смертности просто подгоняют
Источник: https://censor.net/n3205513
Ну, "это мы понять можем"(С).
Хозяевам то отчитываться нужно только по выполнению плана по макароновирусу, а лохов то померших от рака, сердечнососудистых, в ДТП, утонувших и так далее - кто же их считает?
Премию то им дадут?
але ляшко скрізь, при тому, що не міністр
Но, если, ее показать - окажется, что страшнейший вирус находится где то в пятой десятке и значительно отстаёт от тривиальной диареи.
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Дивно, що не говорить що у всьому винен Порошенко 😄
Но главный повод для раздувания паники - это то, что за сутки от Covid19 померло два человека....
Принятно политическое решение о запрете публикации статистики о причинах смертей в Украине и регионах. Ляшко нагло лжёт.