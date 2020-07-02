В Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что Минздрав не владеет статистикой общей ежелневной смертности по сравнению с прошлым годом. Причиной этому он назвал то, что распорядителем этих данных является Госстат, а также длительный процесс подтверждения смерти конкретного человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику (смертности. - Ред.) ", - отметил Ляшко.

Главный санврач пояснил, что вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу, а каждый случай смерти человека должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.

"Общей статистики смертности по дням у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически... Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее - это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы получаем в мае после 20-го числа ", - добавил он.

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Отметим, что за сутки по состоянию на утро 1 июля в Украине коронавирус подтвердили у 664 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 44998 человек, в том числе в 3270 детей и 6765 медиков. Из них 19 578 пациентов выздоровели, а 1173 - умерли от осложнений.