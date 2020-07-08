Антитела к коронавирусу обнаружили у 12% протестированных львовян, - горсовет

Во Львове тестируют медработников и пациентов на антитела к коронавирусу, за это время ИФА-тесты сделали 11019 лицам, положительный результат обнаружили у 1312 из них.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По его словам, в целом протестовали 11019 человек. Из них 6413 — медицинские работники, 1535 — пациенты, 3071 — контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными).

Положительный ИФА-тест был у 1312 человек, из которых у 485 — обнаружили иммуноглобулины М — это может свидетельствовать об острой фазе заболевания, а у остальных — иммуноглобулины G — может свидетельствовать о перенесенном заболевании.

Львовская область занимает первое место среди регионов Украины по числу инфицированных. По состоянию на среду, 8 июля там заразились 6562 человек.

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