Антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих львів'ян, - міськрада

У Львові тестують медпрацівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу, за цей час ІФА-тести зробили 11019 особам, позитивний результат виявили у 1312 з них.

Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За його словами, загалом протестували 11019 осіб. З них 6413 - медичні працівники, 1535 - пацієнти, 3071 - контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний ІФА-тест був у 1312 осіб, з яких у 485 - виявили імуноглобуліни М - це може свідчити про гостру фазу захворювання, а в інших - імуноглобуліни G - може свідчити про перенесене захворювання.

Львівська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю інфікованих. Станом на середу, 8 липня там заразилися 6562 осіб.

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