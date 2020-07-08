Антитіла до коронавірусу виявили у 12% протестованих львів'ян, - міськрада
У Львові тестують медпрацівників і пацієнтів на антитіла до коронавірусу, за цей час ІФА-тести зробили 11019 особам, позитивний результат виявили у 1312 з них.
Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
За його словами, загалом протестували 11019 осіб. З них 6413 - медичні працівники, 1535 - пацієнти, 3071 - контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).
Позитивний ІФА-тест був у 1312 осіб, з яких у 485 - виявили імуноглобуліни М - це може свідчити про гостру фазу захворювання, а в інших - імуноглобуліни G - може свідчити про перенесене захворювання.
Львівська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю інфікованих. Станом на середу, 8 липня там заразилися 6562 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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Так може,чи є?
(пойду писать на эту тему диссертацию, пока кто то другой не опередил и мою Нобельку не забрал)
Безусловно то, что антибиотики гибельны только для живых организмов - микробов. На вирус они никак не влияют. Их применение, при КОВИ, разве что не даст ослабленному вирусом организму подцепить ещё и микробное заражение.
А с этим вирусом надо справляться с помощью препаратов угнетающих имунную систему человека т.к. этот вирус провоцирует гипер запуск иммунитета который быстро истощает организм и он перестаёт справляться с простыми недугами приобретёнными в процессе жизни человека. Потому то и большая смертность у пожилых людей...
(это я так думаю, что так же может являться несусветной глупостью)
Большой вопрос - откуда они берутся. Теоретически наличие антител G говорит о том что организм столкнулся с короновирусом, опознал его, победил и выработал иммунитет. НО если бы коронавирусом переболело 12% населения с той смертностью какую он даёт при лечении выявленных случаев - сейчас бы в масштабах Украины речь шла бы о нескольких сотнях тысяч погибших. Это бы по любому заметили.
Тут либо что то не так с тестами какими ищут заражённых (что находят лишь малую часть), либо антитела можно получить не только переболев коронавирусом
Самое интересное что через 2 месяца после выздоровления, количество этих антител падает в среднем на 70%. И вообще пока нет гарантии что иммунитет постоянный. Так что носителям надо было не просто переболеть, а переболеть совсем недавно.
Т.е., как и говорилось, народ болел этой фигнёй ещё с осени, большинство в лёгкой форме.
И врачи и сотрудники моргов об этом были уведомлены и предупреждали родственников усопших об мерах предосторожности (сталкивался лично, хоронил тестя).
Затем последовала команда мирового сионизма устроить на этой почве беспредел.
Або прикидуються дурачками..
" Не знають",що епідемія розпочалась в кінці 2019 з Уханю
https://censor.net/ua/user/409452....
Т.е., как и говорилось, народ болел этой фигнёй ещё с осени(***???), большинство в лёгкой форме.
И врачи и сотрудники моргов об этом были уведомлены и предупреждали родственников усопших об мерах предосторожности (сталкивался лично, хоронил тестя).
Затем последовала команда мирового сионизма устроить на этой почве беспредел.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.