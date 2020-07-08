Минюст узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"
Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций, чем узаконило "кассовые аппараты в смартфоне".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Бесплатное приложение для программного регистратора расчетных операций будет доступен для полноценного использования всеми желающими. Его запуск запланирован уже на 1 августа 2020 года.
Использование регистратора расчетных операций станет обязательным для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. Это произойдет уже 1 января 2021 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2019 подписал законы, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від Чехії до Перу
Уже не говоря, что нашим предпринимателям не обеспечили защиту персональных данных, никому не обеспечили прежде чем делать все в электронном варианте.
Чеки на чём будете печатать? Может на крышке унитаза? Не получается?
Тогда покупайте принтер! А как его связать со смартфоном - это вопрос к преЗеденту!
Вы ж его поддерживали, лохи.....
У вас все порохоботы кто против тупых законов?
Если предпринимателей загоняют иметь кассовый аппарат, то что для них лучше, купить дорогостоящий РРО или скачать бесплатно программу?
По незащищенной категории - как они сейчас доказывают свою покупку винтика на рынке и в чем проблема выписать квитанцию по требованию на бумажном носителе? Или вы уже представили как в супермаркете будут через смартфон чеки выдавать?
И лучше не нарушать права потребителя, если я не заплачу за интернет и у меня закончатся гб на телефоне, я не имею права на чек? Где права потребителя? Почему пенсионер не имеет права на чек или у нас есть только налоги, а прав потребителей нет?
И почему не защищённые категории должны обязательно покупать все в супермаркете? Вас спросить забыли? Это тоже ограничение прав, не защищённые категории имеют такое же право на чек официальный как и все остальные.
"винтики, шайбочки, сгоны, муфточки, черенки лопат и т.п."
купить нормальный кассовый аппарат с приблудами тысяч за пятьдесят...
и у него не будет проблем с учетом и у вас будет чек...
я же не против...
...............................................................................................................................................................
Вы так же далеки от торговли,как я от правительства.
Думай-ТЕ, что говорите!!!! Такое сказать может только ЗЕбил, который не знает законов
Временно? Не смешите!
В стране война, кризис, а они *ерню в смартфоне реализуют. Деньги пилят!