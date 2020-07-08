Минюст узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"

Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций, чем узаконило "кассовые аппараты в смартфоне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Бесплатное приложение для программного регистратора расчетных операций будет доступен для полноценного использования всеми желающими. Его запуск запланирован уже на 1 августа 2020 года.

Использование регистратора расчетных операций станет обязательным для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. Это произойдет уже 1 января 2021 года.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2019 подписал законы, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.

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