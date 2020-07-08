Мін'юст узаконив "касові апарати в смартфоні"

Міністерство юстиції зареєструвало наказ про порядок реєстрації і застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, чим узаконило "касові апарати в смартфоні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Безкоштовний додаток для програмного реєстратора розрахункових операцій буде доступний для повноцінного використання всіма охочими. Його запуск заплановано вже на 1 серпня 2020 року.

Використання реєстратора розрахункових операцій стане обов'язковим для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців. Це станеться вже 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня 2019 підписав закони, які розширюють обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.

Читайте також: Шмигаль доручив запровадити в кожному міністерстві посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку