Мін'юст узаконив "касові апарати в смартфоні"
Міністерство юстиції зареєструвало наказ про порядок реєстрації і застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, чим узаконило "касові апарати в смартфоні".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Безкоштовний додаток для програмного реєстратора розрахункових операцій буде доступний для повноцінного використання всіма охочими. Його запуск заплановано вже на 1 серпня 2020 року.
Використання реєстратора розрахункових операцій стане обов'язковим для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців. Це станеться вже 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня 2019 підписав закони, які розширюють обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.
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Уже не говоря, что нашим предпринимателям не обеспечили защиту персональных данных, никому не обеспечили прежде чем делать все в электронном варианте.
Чеки на чём будете печатать? Может на крышке унитаза? Не получается?
Тогда покупайте принтер! А как его связать со смартфоном - это вопрос к преЗеденту!
Вы ж его поддерживали, лохи.....
У вас все порохоботы кто против тупых законов?
Если предпринимателей загоняют иметь кассовый аппарат, то что для них лучше, купить дорогостоящий РРО или скачать бесплатно программу?
По незащищенной категории - как они сейчас доказывают свою покупку винтика на рынке и в чем проблема выписать квитанцию по требованию на бумажном носителе? Или вы уже представили как в супермаркете будут через смартфон чеки выдавать?
И лучше не нарушать права потребителя, если я не заплачу за интернет и у меня закончатся гб на телефоне, я не имею права на чек? Где права потребителя? Почему пенсионер не имеет права на чек или у нас есть только налоги, а прав потребителей нет?
И почему не защищённые категории должны обязательно покупать все в супермаркете? Вас спросить забыли? Это тоже ограничение прав, не защищённые категории имеют такое же право на чек официальный как и все остальные.
"винтики, шайбочки, сгоны, муфточки, черенки лопат и т.п."
купить нормальный кассовый аппарат с приблудами тысяч за пятьдесят...
и у него не будет проблем с учетом и у вас будет чек...
я же не против...
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Вы так же далеки от торговли,как я от правительства.
Думай-ТЕ, что говорите!!!! Такое сказать может только ЗЕбил, который не знает законов
Временно? Не смешите!
В стране война, кризис, а они *ерню в смартфоне реализуют. Деньги пилят!