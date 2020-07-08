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Мін'юст узаконив "касові апарати в смартфоні"

Мін'юст узаконив

Міністерство юстиції зареєструвало наказ про порядок реєстрації і застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, чим узаконило "касові апарати в смартфоні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Безкоштовний додаток для програмного реєстратора розрахункових операцій буде доступний для повноцінного використання всіма охочими. Його запуск заплановано вже на 1 серпня 2020 року.

Використання реєстратора розрахункових операцій стане обов'язковим для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців. Це станеться вже 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня 2019 підписав закони, які розширюють обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.

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Автор: 

Мін’юст (1597) технології (820)


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Топ коментарі
+7
И проверки налоговой будут доступны всем желающим и не желающим то же!! ТАК ЧТО ГОТОВТЕ КОШЕЛЬКИ! Особенно готовте кошельки те кто кричал так им торгашам и надо, потому что все расходы и на смартфоны и на аппараты и на проверки от налоговой эти гады торгаши включат в стоимость товаров и услуг! ТАК ЧТО ЛОХИ ГОТОВТЕ КОШЕЛЬКИ!!
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08.07.2020 22:27
+7
тут как всегда дьявол кроется в деталях! проблема не в кассовых аппаратах и не в их стоимости а в том что за каждым аппаратом сидит налоговый инспектор который стрижет бабло с бизнеса! им нужна была причина прижать ФОПов проверками, вот они и создали такую причину под названием кассовый аппарат а какой он этот аппарат железный бумажный электроный это уже роли не играет!!
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08.07.2020 22:34
+6
все по кальке кацапии. у них это называется "он-лайн касса"
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08.07.2020 22:26
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До 1 января ЗЕмразей уже не будет у власти. Это приложение умрет так и не появившись
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08.07.2020 22:25 Відповісти
Но чеки на 2 баяна для них я на всякий случай сохраню.
Минюст узаконил "кассовые аппараты в смартфоне" - Цензор.НЕТ 7764
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08.07.2020 22:29 Відповісти
А в чем проблема?! Ты хочешь воровать как твой Порошенко и при этом требовать покращення?))))
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08.07.2020 22:51 Відповісти
Не...я хочу воровать как твой зеленский...это больше ...
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08.07.2020 22:55 Відповісти
Мін'юст узаконив "касові апарати в смартфоні" - Цензор.НЕТ 2562
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08.07.2020 23:06 Відповісти
все по кальке кацапии. у них это называется "он-лайн касса"
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08.07.2020 22:26 Відповісти
Значит и программу от туда же получат..
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08.07.2020 22:56 Відповісти
1:смарт
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08.07.2020 23:03 Відповісти
онлайн чеки існують в багатьох країнах..
від Чехії до Перу
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08.07.2020 22:58 Відповісти
И проверки налоговой будут доступны всем желающим и не желающим то же!! ТАК ЧТО ГОТОВТЕ КОШЕЛЬКИ! Особенно готовте кошельки те кто кричал так им торгашам и надо, потому что все расходы и на смартфоны и на аппараты и на проверки от налоговой эти гады торгаши включат в стоимость товаров и услуг! ТАК ЧТО ЛОХИ ГОТОВТЕ КОШЕЛЬКИ!!
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08.07.2020 22:27 Відповісти
Все это сдохнет так и не появившись. ЗЕмрази уже сидят на чемоданах
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08.07.2020 22:28 Відповісти
честно говоря лично я не против чтобы так и было! но лучше готовится к худшему!!
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08.07.2020 22:30 Відповісти
В технологічній Японії,користуються ще по старому звичайними касовими апаратами і паперовими документами.Це все фігня і не ознака високого розвитку країни.
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08.07.2020 22:30 Відповісти
тут как всегда дьявол кроется в деталях! проблема не в кассовых аппаратах и не в их стоимости а в том что за каждым аппаратом сидит налоговый инспектор который стрижет бабло с бизнеса! им нужна была причина прижать ФОПов проверками, вот они и создали такую причину под названием кассовый аппарат а какой он этот аппарат железный бумажный электроный это уже роли не играет!!
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08.07.2020 22:34 Відповісти
Потому, что если человек слабовидящий или слепой или у него тремор конечностей и у него нет смартфона из-за ограниченных способностей он должен иметь право получить бумажный чек.

Уже не говоря, что нашим предпринимателям не обеспечили защиту персональных данных, никому не обеспечили прежде чем делать все в электронном варианте.
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08.07.2020 23:22 Відповісти
Всем идиотам-предпринимателям, говорящим, что можно работать и в смартфоне, предлагаю завести туда номенклатуру маленького хозяйственного магазина - винтики, шайбочки, сгоны, муфточки, черенки лопат и т.п. !
Чеки на чём будете печатать? Может на крышке унитаза? Не получается?
Тогда покупайте принтер! А как его связать со смартфоном - это вопрос к преЗеденту!
Вы ж его поддерживали, лохи.....
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08.07.2020 22:32 Відповісти
ну это как раз не проблема. ни товар ни чеки.
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08.07.2020 22:47 Відповісти
просто показываешь зебилу QR-код на телефоне... должно сработать...
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08.07.2020 22:56 Відповісти
А если человек слабовидящий или пенс за 70, поэтому у него нет смартфона, он не имеет права получить чек?
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08.07.2020 23:19 Відповісти
если человек слабовидящий и порохобот то ему можно от руки чек выписать... так сказать уважить нормального человека и при этом не покупать кассовый аппарат...
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08.07.2020 23:32 Відповісти
Вы бредите, какой от руки? Просто новая власть не позаботились о самой не защищённой категории населения и они теперь не имеют права на чек, чтобы доказать покупку.

У вас все порохоботы кто против тупых законов?
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08.07.2020 23:36 Відповісти
Вы шуток не понимаете или да?

Если предпринимателей загоняют иметь кассовый аппарат, то что для них лучше, купить дорогостоящий РРО или скачать бесплатно программу?

По незащищенной категории - как они сейчас доказывают свою покупку винтика на рынке и в чем проблема выписать квитанцию по требованию на бумажном носителе? Или вы уже представили как в супермаркете будут через смартфон чеки выдавать?
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09.07.2020 00:02 Відповісти
Лучше не загонять предпринимателей иметь кассовый аппарат, а потрусить тех кого обещали посадить по весне.

И лучше не нарушать права потребителя, если я не заплачу за интернет и у меня закончатся гб на телефоне, я не имею права на чек? Где права потребителя? Почему пенсионер не имеет права на чек или у нас есть только налоги, а прав потребителей нет?
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09.07.2020 00:14 Відповісти
Квитанции э, выписанные от руки не законные, не для того обязательные кассовые аппараты ввели, мало ли что и кто написал.
И почему не защищённые категории должны обязательно покупать все в супермаркете? Вас спросить забыли? Это тоже ограничение прав, не защищённые категории имеют такое же право на чек официальный как и все остальные.
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09.07.2020 00:17 Відповісти
Т.е. вы предлагаете тому предпринимателю, который писал про:
"винтики, шайбочки, сгоны, муфточки, черенки лопат и т.п."
купить нормальный кассовый аппарат с приблудами тысяч за пятьдесят...
и у него не будет проблем с учетом и у вас будет чек...
я же не против...
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09.07.2020 00:39 Відповісти
Я предлагаю отменить дурацкий закон который противоречит правам потребителя и убивает мелкий бизнес.
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09.07.2020 00:46 Відповісти
Если вы так нуждаетесь в чеке, вам выдадут товарный чек.
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09.07.2020 10:20 Відповісти
Угу, уверенность покупателя - дилетанта!!! Бог в помощь! Побольше бы таких наивных!
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09.07.2020 10:25 Відповісти
Угу, уверенность покупателя - дилетанта!!!

...............................................................................................................................................................

Вы так же далеки от торговли,как я от правительства.
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09.07.2020 10:41 Відповісти
от руки????

Думай-ТЕ, что говорите!!!! Такое сказать может только ЗЕбил, который не знает законов
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09.07.2020 09:42 Відповісти
А что вы делаете сейчас ,если при наличии аппарата он не работает (временно)?
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09.07.2020 10:15 Відповісти
"А что"??? А что все делают???

Временно? Не смешите!
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09.07.2020 10:24 Відповісти
вже програмерами написано
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08.07.2020 23:00 Відповісти
Земразей на пожизненное, к хозяину - на Сорвки!
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08.07.2020 23:03 Відповісти
Теперь грабить на перекрестках будет проще,- бацнул прохожего кирпичем по затылку и по прикладывал его банковские карточки к своему смартфону
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09.07.2020 00:47 Відповісти
Краще спитати у Мінфіну чому в Україні - одні з найвищих ставок по іпотеці не те, що у Європі, а й у всьому світі. Гірша ситуація лише в Ірані, Венесуелі та Аргентині. В Європі ж за цим показником Україна "лідирує".
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09.07.2020 00:51 Відповісти
Та сдыхает уже деятельность фоп нет спроса т к нет денег скоро все поедем на панов батрачить. Выползки зеленые введите прогрессивный налог для олигархов слабо там Ахметов с Коломойским быстро за щеку натолкают
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09.07.2020 05:32 Відповісти
РРО в смартафоне скоро засунем в одно место зе мразям у власти.
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09.07.2020 06:59 Відповісти
ЗЕленым делать нечего...
В стране война, кризис, а они *ерню в смартфоне реализуют. Деньги пилят!
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09.07.2020 09:39 Відповісти
Якось ця країна в сматфоні перетворюються в тюрму в смафоні. Зелений філлер в вашому сматфоні.
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09.07.2020 09:50 Відповісти
 
 