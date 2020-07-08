На Ривненщине задержан сотрудник колонии, продававший наркотики осужденным, - прокуратура. ФОТО

В Ривненской области за сбыт осужденным наркотических средств задержан начальник одного из отделений Катерининской исправительной колонии с сообщниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По предварительной информации, сотрудник учреждения исполнения наказаний с сообщниками наладили на постоянной основе незаконный сбыт наркотических средств осужденным. Следователями задокументировано значительное количество эпизодов сбыта метадона и бупренорфина.

7 июля трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после продажи наркотических средств. По результатам обысков по месту жительства подозреваемых также изъяты наркотические средства, и огнестрельное оружие.

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Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.