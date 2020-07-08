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Новини Силовики
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На Рівненщині затримано співробітника колонії, який продавав наркотики засудженим, - прокуратура. ФОТО

У Рівненській області за збут засудженим наркотичних засобів затримано начальника одного з відділень Катерининської виправної колонії зі спільниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Рівненщині затримано співробітника колонії, який продавав наркотики засудженим, - прокуратура 01

За попередньою інформацією, співробітник установи виконання покарань зі спільниками налагодили на постійній основі незаконний збут наркотичних засобів засудженим. Слідчі задокументували значну кількість епізодів збуту метадону та бупренорфіну.

7 липня трьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України після продажу наркотичних засобів. За результатами обшуків за місцем проживання підозрюваних також вилучено наркотичні засоби, і вогнепальну зброю.

На Рівненщині затримано співробітника колонії, який продавав наркотики засудженим, - прокуратура 02

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Автор: 

хабар (4713) колонія (255) наркотики (1451) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Рівненська область (1181)


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так це стандартна практика
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08.07.2020 23:44 Відповісти
какой же сотрудник колонии не любит продавать осуждённым наркотики?
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08.07.2020 23:54 Відповісти
От телепень! Краще б на поле виганяв на прополювання картоплі від бур"янів.
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09.07.2020 00:01 Відповісти
А скоко надо заплатить шоб стать таким сотрудником?
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09.07.2020 00:04 Відповісти
 
 