На Рівненщині затримано співробітника колонії, який продавав наркотики засудженим, - прокуратура. ФОТО

У Рівненській області за збут засудженим наркотичних засобів затримано начальника одного з відділень Катерининської виправної колонії зі спільниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, співробітник установи виконання покарань зі спільниками налагодили на постійній основі незаконний збут наркотичних засобів засудженим. Слідчі задокументували значну кількість епізодів збуту метадону та бупренорфіну.

7 липня трьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України після продажу наркотичних засобів. За результатами обшуків за місцем проживання підозрюваних також вилучено наркотичні засоби, і вогнепальну зброю.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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