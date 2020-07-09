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Кабмин переутвердил состав комиссии по исполнению решений ЕСПЧ, председателем назначен Резников, - Минреинтеграции

Кабмин переутвердил состав комиссии по исполнению решений ЕСПЧ, председателем назначен Резников, - Минреинтеграции

Председателем Межведомственной комиссии по исполнению решений ЕСПЧ назначен вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также переутвержден состав.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, 8 июля правительство внесло изменения в Постановление Кабинета Министров от 1 апреля 2020 № 258 "О создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека".

"Соответствующее решение позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного выполнения решений ЕСПЧ. Согласно положению, Межведомственная комиссия по вопросам исполнения решений ЕСПЧ является консультативным органом при Кабинете Министров. Основные задачи комиссии: разработка механизма устранения системных и структурных проблем, которые упомянуты в решениях ЕСПЧ; подготовка и предоставление Кабмину предложений по выполнению решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы; совершенствование нормативно-правовой базы с целью выполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Кабмин (14031) Комиссия (147) Европейский суд по правам человека (812) Резников Алексей (1170)


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Основные задачи комиссии: разработка механизма устранения системных и структурных проблем, которые упомянуты в решениях ЕСПЧ; подготовка и предоставление Кабмину предложений по выполнению решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы; совершенствование нормативно-правовой базы с целью выполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3207029
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Іншими словами порушень законів у зевлади вистачає. Тому деякі сьогоднішні справи можуть бути оскаржені і відмінені. Думайте, якщо є чим!
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09.07.2020 02:32 Ответить
Доброго ранку Украина!!!
Пороха- в Президенты!!! Так хочет вся Украина!!!
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09.07.2020 05:37 Ответить
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09.07.2020 06:11 Ответить
так хочет только он
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09.07.2020 06:12 Ответить
Він і веде себе як Президент, а недороса це бісить.
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09.07.2020 07:46 Ответить
100 % это выполнение требования Путина . Сепары из ОРДЛО массово подавали иски против Украины в ЕСПЧ ,вот и поставили Резникова что бы ускорил выплаты предателям .
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09.07.2020 07:19 Ответить
Вміє зє насрати(((
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09.07.2020 07:35 Ответить
а слабо порядов всередині держави навести, щоб суди були чесні, щоб люди по ЄСПЛ не бігали?
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09.07.2020 07:56 Ответить
 
 