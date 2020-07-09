Кабмин переутвердил состав комиссии по исполнению решений ЕСПЧ, председателем назначен Резников, - Минреинтеграции

Председателем Межведомственной комиссии по исполнению решений ЕСПЧ назначен вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также переутвержден состав.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, 8 июля правительство внесло изменения в Постановление Кабинета Министров от 1 апреля 2020 № 258 "О создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека".

"Соответствующее решение позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного выполнения решений ЕСПЧ. Согласно положению, Межведомственная комиссия по вопросам исполнения решений ЕСПЧ является консультативным органом при Кабинете Министров. Основные задачи комиссии: разработка механизма устранения системных и структурных проблем, которые упомянуты в решениях ЕСПЧ; подготовка и предоставление Кабмину предложений по выполнению решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы; совершенствование нормативно-правовой базы с целью выполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

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