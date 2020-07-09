Уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков снижается, - Степанов
На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом среди медиков находится на уровне около 7-8%.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Министр здравоохранения напомнил, что раньше уровень заболеваемости медиков доходил до 21%
"То есть из ста заболевших в Украине - 21 был медработником. На сегодняшний день этот показатель составляет около 7-8%, он постоянно снижается", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, сейчас в Украине цифры, которые соответствуют всем европейским и мировым стандартам.
"Если нас сравнить с многими цивилизованными странами Европы, то мы находимся на очень хороших местах. Нам удалось за эти три месяца максимально восстановить систему эпидконтроля и инфекционного контроля", - объяснил министр.
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Опыта борьбы не было ни у кого.
У нас не самые худшие показатели.
У нас не самые худшие показатели.\\\\\\\\\\\\\\
Я логику не особо учил, но ты тупо себе противоречишь. и да, если ты веришь статистике.....
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Логика у тебя - кацапОВская, тупорылая.
Катар - может 11млн., зараженных - больше чем у красножопых.
Логика? А ее вообще тут надо? шоб сравнить то. и да - коммунизм=всегда ложь.
так что тов. дорогой, идите ка своей доро.гой.
м?
аргументов я так понимаю как и всегда?
Подскажите, где ВЫ это увидели и я там же посмотрю.
https://censor.net/comments/locate/3207050/019214d8-3dfe-71f6-b562-1956aa8dd880
Всё - квартал.
Стебанов, идите ка вы на Путина.
а КозлОВ - не кацап.
Какие же вы тупорылые, кацапы!
Как там то что ты закупил? Уже все дошло? Или мыши съели?