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Новости Коронавирус и карантин
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Уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков снижается, - Степанов

Уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков снижается, - Степанов

На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом среди медиков находится на уровне около 7-8%.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Министр здравоохранения напомнил, что раньше уровень заболеваемости медиков доходил до 21%

"То есть из ста заболевших в Украине - 21 был медработником. На сегодняшний день этот показатель составляет около 7-8%, он постоянно снижается", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, сейчас в Украине цифры, которые соответствуют всем европейским и мировым стандартам.

"Если нас сравнить с многими цивилизованными странами Европы, то мы находимся на очень хороших местах. Нам удалось за эти три месяца максимально восстановить систему эпидконтроля и инфекционного контроля", - объяснил министр.

Также читайте: За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 46 медработников, всего 3 634 ребенка и 7 092 медика, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) врачи (1516) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Не было ни какой методики, все делалось от фонаря.
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09.07.2020 09:21
+1
чи приховують результати?
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09.07.2020 09:28
+1
Опыта борьбы не было ни у кого.\\\\\\\\\\\\

У нас не самые худшие показатели.\\\\\\\\\\\\\\

Я логику не особо учил, но ты тупо себе противоречишь. и да, если ты веришь статистике.....
....
..
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09.07.2020 09:32
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Метода уродов дала плоды - почти все мед. Группы риска переболели...
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09.07.2020 09:20 Ответить
Не было ни какой методики, все делалось от фонаря.
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09.07.2020 09:21 Ответить
Как и везде.
Опыта борьбы не было ни у кого.
У нас не самые худшие показатели.
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09.07.2020 09:27 Ответить
Опыта борьбы не было ни у кого.\\\\\\\\\\\\

У нас не самые худшие показатели.\\\\\\\\\\\\\\

Я логику не особо учил, но ты тупо себе противоречишь. и да, если ты веришь статистике.....
....
..
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09.07.2020 09:32 Ответить
Это не удивительно.
Логика у тебя - кацапОВская, тупорылая.
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09.07.2020 09:34 Ответить
Китай - 1.6млрд. - зараженных 80к.
Катар - может 11млн., зараженных - больше чем у красножопых.

Логика? А ее вообще тут надо? шоб сравнить то. и да - коммунизм=всегда ложь.
так что тов. дорогой, идите ка своей доро.гой.
м?
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09.07.2020 09:48 Ответить
Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов - Цензор.НЕТ 1061
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09.07.2020 09:51 Ответить
штаны постирай, неудобно сидеть же
аргументов я так понимаю как и всегда?
Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов - Цензор.НЕТ 6511
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09.07.2020 10:38 Ответить
По количеству заболевших медиков зеля вывел Украину в лидирующие позиции в мире.
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09.07.2020 09:33 Ответить
Дайте первоисточник вашей брехни, пожалуйста.
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09.07.2020 09:36 Ответить
Смотрите статистику)))
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09.07.2020 09:56 Ответить
Где?
Подскажите, где ВЫ это увидели и я там же посмотрю.
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09.07.2020 09:57 Ответить
Вас на сайте ВОЗ забанили?
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09.07.2020 10:09 Ответить
Хорошо, я вам помогу.

https://censor.net/comments/locate/3207050/019214d8-3dfe-71f6-b562-1956aa8dd880
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09.07.2020 10:28 Ответить
Идите Мендель с зелей помогать)))
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09.07.2020 11:02 Ответить
Медики в поликлиниках у нас самые устойчивые оказались - не болеют.
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09.07.2020 09:34 Ответить
Ничего не делать - тоже методика))
Всё - квартал.
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09.07.2020 09:31 Ответить
чи приховують результати?
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09.07.2020 09:28 Ответить
Стебанов - кацап, а кацапы - совки. То есть Стебанов статистику дает как было "голосование" в совке - голосуете ли вы за Васю Иванова - да/нет/присядьте на бутылку.

Стебанов, идите ка вы на Путина.
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09.07.2020 09:30 Ответить
СтепанОВ - кацап,
а КозлОВ - не кацап.
Какие же вы тупорылые, кацапы!
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09.07.2020 09:32 Ответить
Перемерли?
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09.07.2020 09:33 Ответить
Медики заканчиваются?
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09.07.2020 09:54 Ответить
Теперь посмотрим на сколько снизится рейтинг мединститутов среди абитуриентов.В позапрошлом году было 3-е место,в прошлом 7-е,в этом вообще в десятку не войдут..
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09.07.2020 10:20 Ответить
Так шо степашка..... Значит защитные костюмы и маски можно врачам вообще не давать?
Как там то что ты закупил? Уже все дошло? Или мыши съели?
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09.07.2020 17:23 Ответить
 
 