Уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков снижается, - Степанов

На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом среди медиков находится на уровне около 7-8%.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Министр здравоохранения напомнил, что раньше уровень заболеваемости медиков доходил до 21%

"То есть из ста заболевших в Украине - 21 был медработником. На сегодняшний день этот показатель составляет около 7-8%, он постоянно снижается", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, сейчас в Украине цифры, которые соответствуют всем европейским и мировым стандартам.

"Если нас сравнить с многими цивилизованными странами Европы, то мы находимся на очень хороших местах. Нам удалось за эти три месяца максимально восстановить систему эпидконтроля и инфекционного контроля", - объяснил министр.

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