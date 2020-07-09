Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов

На сьогодні захворюваність на коронавірус серед медиків перебуває на рівні близько 7-8%.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що раніше рівень захворюваності медиків доходив до 21%

"Тобто зі ста хворих в Україні - 21 був медпрацівником. На сьогодні цей показник становить близько 7-8%, він постійно знижується", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, зараз в Україні цифри, які відповідають усім європейським і світовим стандартам.

"Якщо нас порівняти з багатьма цивілізованими країнами Європи, то ми перебуваємо на дуже хороших місцях. Нам вдалося за ці три місяці максимально відновити систему епідконтролю та інфекційного контролю", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов