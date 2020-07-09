Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов
На сьогодні захворюваність на коронавірус серед медиків перебуває на рівні близько 7-8%.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Міністр охорони здоров'я нагадав, що раніше рівень захворюваності медиків доходив до 21%
"Тобто зі ста хворих в Україні - 21 був медпрацівником. На сьогодні цей показник становить близько 7-8%, він постійно знижується", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, зараз в Україні цифри, які відповідають усім європейським і світовим стандартам.
"Якщо нас порівняти з багатьма цивілізованими країнами Європи, то ми перебуваємо на дуже хороших місцях. Нам вдалося за ці три місяці максимально відновити систему епідконтролю та інфекційного контролю", - пояснив міністр.
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Опыта борьбы не было ни у кого.
У нас не самые худшие показатели.
У нас не самые худшие показатели.\\\\\\\\\\\\\\
Я логику не особо учил, но ты тупо себе противоречишь. и да, если ты веришь статистике.....
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Логика у тебя - кацапОВская, тупорылая.
Катар - может 11млн., зараженных - больше чем у красножопых.
Логика? А ее вообще тут надо? шоб сравнить то. и да - коммунизм=всегда ложь.
так что тов. дорогой, идите ка своей доро.гой.
м?
аргументов я так понимаю как и всегда?
Подскажите, где ВЫ это увидели и я там же посмотрю.
https://censor.net/comments/locate/3207050/019214d8-3dfe-71f6-b562-1956aa8dd880
Всё - квартал.
Стебанов, идите ка вы на Путина.
а КозлОВ - не кацап.
Какие же вы тупорылые, кацапы!
Как там то что ты закупил? Уже все дошло? Или мыши съели?