УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14961 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
802 24

Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов

Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов

На сьогодні захворюваність на коронавірус серед медиків перебуває на рівні близько 7-8%.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що раніше рівень захворюваності медиків доходив до 21%

"Тобто зі ста хворих в Україні - 21 був медпрацівником. На сьогодні цей показник становить близько 7-8%, він постійно знижується", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, зараз в Україні цифри, які відповідають усім європейським і світовим стандартам.

"Якщо нас порівняти з багатьма цивілізованими країнами Європи, то ми перебуваємо на дуже хороших місцях. Нам вдалося за ці три місяці максимально відновити систему епідконтролю та інфекційного контролю", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Не было ни какой методики, все делалось от фонаря.
показати весь коментар
09.07.2020 09:21
+1
чи приховують результати?
показати весь коментар
09.07.2020 09:28
+1
Опыта борьбы не было ни у кого.\\\\\\\\\\\\

У нас не самые худшие показатели.\\\\\\\\\\\\\\

Я логику не особо учил, но ты тупо себе противоречишь. и да, если ты веришь статистике.....
....
..
показати весь коментар
09.07.2020 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Метода уродов дала плоды - почти все мед. Группы риска переболели...
показати весь коментар
09.07.2020 09:20 Відповісти
Не было ни какой методики, все делалось от фонаря.
показати весь коментар
09.07.2020 09:21 Відповісти
Как и везде.
Опыта борьбы не было ни у кого.
У нас не самые худшие показатели.
показати весь коментар
09.07.2020 09:27 Відповісти
Опыта борьбы не было ни у кого.\\\\\\\\\\\\

У нас не самые худшие показатели.\\\\\\\\\\\\\\

Я логику не особо учил, но ты тупо себе противоречишь. и да, если ты веришь статистике.....
....
..
показати весь коментар
09.07.2020 09:32 Відповісти
Это не удивительно.
Логика у тебя - кацапОВская, тупорылая.
показати весь коментар
09.07.2020 09:34 Відповісти
Китай - 1.6млрд. - зараженных 80к.
Катар - может 11млн., зараженных - больше чем у красножопых.

Логика? А ее вообще тут надо? шоб сравнить то. и да - коммунизм=всегда ложь.
так что тов. дорогой, идите ка своей доро.гой.
м?
показати весь коментар
09.07.2020 09:48 Відповісти
Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов - Цензор.НЕТ 1061
показати весь коментар
09.07.2020 09:51 Відповісти
штаны постирай, неудобно сидеть же
аргументов я так понимаю как и всегда?
Рівень захворюваності на COVID-19 серед медиків знижується, - Степанов - Цензор.НЕТ 6511
показати весь коментар
09.07.2020 10:38 Відповісти
По количеству заболевших медиков зеля вывел Украину в лидирующие позиции в мире.
показати весь коментар
09.07.2020 09:33 Відповісти
Дайте первоисточник вашей брехни, пожалуйста.
показати весь коментар
09.07.2020 09:36 Відповісти
Смотрите статистику)))
показати весь коментар
09.07.2020 09:56 Відповісти
Где?
Подскажите, где ВЫ это увидели и я там же посмотрю.
показати весь коментар
09.07.2020 09:57 Відповісти
Вас на сайте ВОЗ забанили?
показати весь коментар
09.07.2020 10:09 Відповісти
Хорошо, я вам помогу.

https://censor.net/comments/locate/3207050/019214d8-3dfe-71f6-b562-1956aa8dd880
показати весь коментар
09.07.2020 10:28 Відповісти
Идите Мендель с зелей помогать)))
показати весь коментар
09.07.2020 11:02 Відповісти
Медики в поликлиниках у нас самые устойчивые оказались - не болеют.
показати весь коментар
09.07.2020 09:34 Відповісти
Ничего не делать - тоже методика))
Всё - квартал.
показати весь коментар
09.07.2020 09:31 Відповісти
чи приховують результати?
показати весь коментар
09.07.2020 09:28 Відповісти
Стебанов - кацап, а кацапы - совки. То есть Стебанов статистику дает как было "голосование" в совке - голосуете ли вы за Васю Иванова - да/нет/присядьте на бутылку.

Стебанов, идите ка вы на Путина.
показати весь коментар
09.07.2020 09:30 Відповісти
СтепанОВ - кацап,
а КозлОВ - не кацап.
Какие же вы тупорылые, кацапы!
показати весь коментар
09.07.2020 09:32 Відповісти
Перемерли?
показати весь коментар
09.07.2020 09:33 Відповісти
Медики заканчиваются?
показати весь коментар
09.07.2020 09:54 Відповісти
Теперь посмотрим на сколько снизится рейтинг мединститутов среди абитуриентов.В позапрошлом году было 3-е место,в прошлом 7-е,в этом вообще в десятку не войдут..
показати весь коментар
09.07.2020 10:20 Відповісти
Так шо степашка..... Значит защитные костюмы и маски можно врачам вообще не давать?
Как там то что ты закупил? Уже все дошло? Или мыши съели?
показати весь коментар
09.07.2020 17:23 Відповісти
 
 