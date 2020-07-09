Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке
Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского - к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.
Эту информацию подтвердил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус изданию hromadske, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет лишь о суде первой инстанции, поэтому решения еще будут обжаловаться.
"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - отметил Бигус.
Отмечается, что ранее адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
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Вы, кстати, его доказательствам тоже с удовольствием верите, если они касаются не ваших кумиров, а противников. То есть - следуюте двойным стандартам.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
Профессиональные суды рассматривают дела нужные власти.
до слів яєчка..дупа... відсмоктати
Жіноча половина, якщо це правда з вагітністю Мендель, навпаки, у першу чергу звинуватить саме Мендель, у тому, що вона умисно «раздвінула рогаткі пєрєд Володєй», і спокусила його, щоб стати прєзідєнтшою.
І ще з більшою потугою буде «жалєть і любіть Вову».
100%
забув,що у татка -дерибанщика(проти якого тривають кримінальні розслідування) є синок,влаштований на "теплу посаду","відносно чистий " ))
з тим самим прзвіщем ))))
Синок -навіть нецікаво..
Інший "калібр"...
****Звинувачення,що має під собою підгрунтя.
Низка фейків, які вилились у цілу кримінальну справу проти п'ятого президента. Найбільшої інтенсивності поширення подібних тез набуло після рейду українських катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" через Керченську протоку у 2018 році.
Після того, як українські кораблі були обстріляні, а екіпажі захоплені у полон російськими військовими, до звинувачень у намаганні узурпувати владу, які лунали щодо Порошенка ще до агресії РФ у Керченській протоці, додались уточнення "шляхом введення воєнного стану". Тут доведеться дещо роз'яснити.
Ініціативу щодо пропозиції ввести воєнний стан в країні або окремих її місцевостях має не президент, а Рада національної безпеки і оборони, а затверджує його введення - Верховна Рада.
РНБО біла підконтрольна ПЄті..
А от ВР НЕ ПОВНІСТЮ.(*** список більшості навіть на вимогу Суду Парубієм представлений не був,думаю СПРАВА ЗА УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом колись та буде "доведена до пуття")
Том Замір був,але до кінця Пєті його не дала довести ВР...
ТОму ФАКТ захоплення Влади через відміну виборів НЕ відбувася...
але за А УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом у 2016 можна відкривати ЗНОВУ.
Лох Зеленський проколовся з Рябошапкою..Чи потягне таку справу трієчниця Венєдиктова -ось питання....
https://www.youtube.com/watch?v=t25SnMTaJYw
Ці руки нічого не крали,ці очі не бачили як ці руки крали!
#Віктор Ющенко.
При нормальній хунті його «розслідування» ніколи б не опублікували, просто б розтріляли тихо, без зайвого галасу і розгалосу. Під час війни Свинарчук, з під носа у ФСБ, крав військове обладнання на складах Російської Федерації, нелегально переправляв його через кордон (читай лінію фронту) і постачав ЗСУ. Так, звісно, що не міг надати митні декларації і розписки російських чиновників та силовиків в отримані ними хабарів, але безумовно, що ті хабарі складали значну частину собівартості. І це у часи, коли Заходом було запроваджене ембарго на товари подвійного призначення для України. Повірте, народ не завжди мусить знати з чого робиться ковбаса.
Юрій Каракай
скавчи дальше обрыган. я рад что у тебя пердак подгорает.
за свои действия придется ответить. по полной
Навіщо засмутив нарід
Простий «Подільський» суд?
Послав його до нових бід,
Дрожить нарід, і зблід.
Виходить Свинарчук не крав,
І мародер не він?
Так Бігус дурнів «лікував»,
Мільйонний той загін.
Ще й Порох брата не вбивав,
Та розум в них не крав…
І шапки з людей не зривав
В Європу нас вертав!
То як це «Беня» мародер,
Їх гроші з банку взяв?.
А по кредитам шкуру дер
Поки нарід куняв.
Голобородько його друг,
Це ж «Беня» так казав?
Й «Г»-«Г» віддав для своїх «слуг»
Добра всім нам бажав.
Що ж дітям скажуть і жінкам?..
І друзям у дворі?
В минулому Берлін, Мілан…
Злидні пройшли поріг.
Як солодко із тим жилось,
«Барига» - «мародер»…
Хворіти з правди довелось
Бо суд взяв казку й зжер!!!
08.07.2020
Анатолій Березенський
Дамы и господа, сейчас будет минутка позора для позиционирующего себя патриотическим издания "Апостроф". Кто-то из этих "умных" людей (то ли по приказу, но скорее всего по собственному скудоумию) разместил вот
Говно кажется чем-то нормальным и для закомплексованных "меншовартістю" сограждан может сойти даже за конфетку. Целое американское издание The National Interest разместило статью о том, что наш президент Владимир Зеленский - лох
Это же так забавно: наш президент - лох. Ха-ха-ха! Это ж не мы придумали, а АМЕРИКАНЦЫ написали!
****, тупые вы идиоты. Спросите "Почему?" Отвечаем.
Первое. Буквально 3 недели назад это же издание разместило статью президента РФ о его планах на мировое господство. Вы даже об этом сами писали
Это вам ни о чём не говорит?
Второе. При всём скептицизме и критике, которую мы обрушиваем на Зеленского никогда не стоит забывать о том, что он - Президент - государственный институт. Плохонький, но другого нет.
И когда финансируемое на российские деньги издание публикует что-то, что подрывает наши национальные интересы в мире - это минус нам всем. А когда мы сами перепечатываем это дерьмо и кормим им украинцев - это верх кретинизма.
И кто после этого лохи?
@nedotorkani