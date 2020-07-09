Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке

Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского - к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Эту информацию подтвердил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус изданию hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет лишь о суде первой инстанции, поэтому решения еще будут обжаловаться.

"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - отметил Бигус.

Отмечается, что ранее адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.

"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

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