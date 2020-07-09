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Новости Оружейный скандал с Гладковским
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Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке

Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке

Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского - к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Эту информацию подтвердил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус изданию hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет лишь о суде первой инстанции, поэтому решения еще будут обжаловаться.

"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", - отметил Бигус.

Отмечается, что ранее адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.

"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

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Автор: 

журналистика (3305) СМИ (3839) Гладковский Олег (158) Бигус (193)


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Топ комментарии
+46
Ну чтож вы так, Зебилы от вчера ещё не отошли и тут на тебе, скоро и фейков не останется, а новых еще не подвезли.
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09.07.2020 09:41
+36
А ведь на этой лжи бубочка к власти пришёл.

Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке - Цензор.НЕТ 2387
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09.07.2020 09:41
+36
Если бы только на этой...там все...от начала до конца было построено на брехне....начиная с кинА про галабородька....
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09.07.2020 09:43
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Подожду аппеляции. Пока что ещё не окончательное решение.
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09.07.2020 10:02 Ответить
Ну да, ну да. Надо подождать, сразу верить нельзя. это ж только Бигусу можно сразу верить, правда?
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09.07.2020 10:23 Ответить
А я не тороплюсь, пусть судятся вплоть до ЕСПЧ, там и определят кто лжёт, а кто клевещет, зря что ли старший Свинарчук голодал
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09.07.2020 10:30 Ответить
С кем судиться? Бигус на заседания не являєтся, доказательств никаких нет. Что ЕСПЧ должен определить? Кто лжет и клевещет уже ясно.
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09.07.2020 10:41 Ответить
Сказал же Бигус, прямым текстом-будет подавать на апелляцию, чего ещё непонятного?Я подожду дальнейшего продолжения тяжбы, не меня судят, торопиться мне некуда
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09.07.2020 10:59 Ответить
бигус не имеет права подавать на апелляцию)
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09.07.2020 11:03 Ответить
Опаньки. Это ещё почему спрашивается?Права у нас у всех равные, он что, рожей не вышел?
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09.07.2020 11:09 Ответить
Верить можно не Бигусу, а доказательствам, которые предоставил Бигус.
Вы, кстати, его доказательствам тоже с удовольствием верите, если они касаются не ваших кумиров, а противников. То есть - следуюте двойным стандартам.
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09.07.2020 11:38 Ответить
Я верю любым доказательствам, и не верю голословным обвинениям ни на кого, в отличие от 73% тупых **@аньков типа зеленой суч#и Верещук, для которой пустопорожние слова Пескова - "доказательства". Точно такие "доказательства" и у Бигуса. Путин дал приказ очернить ПЕРВОГО НОРМАЛЬНОГО украинского президента, и московские собаки включая Пескова дружно принялись брехать, а 73% безмозлого совкового дерьма, включая Верещук, паршивых детей паршивых совков, готовых продаться за поганую колбасу, 73% безмозглых уродов подхватили! Конечно, все что говорят на Москве, все чистая правда для безмозглого совка
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09.07.2020 12:12 Ответить
для возможности опротестовывания решения суда, Бигус должен был приходить на суды и предоставлять свои факты. А он 1.5 года игнорировал суд.)так что все это просто вонь Бигуса -рішення по Бігусу вже в реєстрі
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09.07.2020 10:49 Ответить
Чуть выше ответил, мой коммент Игорю Киевскому.
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09.07.2020 10:59 Ответить
Так і запишемо. Не було "мародерства на крові". Брехав Бігус. І це було очевидним. І молодший Гладковський про це говорив іще в березні 2019 https://www.youtube.com/watch?v=6zVe-Pu-YI0&t=7s Відео
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09.07.2020 10:02 Ответить
да "здравствует" самый "гуманный" и "честный" суд в мире, ура товарищи!! Падлюки короче!
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09.07.2020 10:03 Ответить
"Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке" - ни к каким продажным судам доверия не будет, пока в судах не будут присяжные. - Чтобы суду доверяли, всего навсего нужны присяжные. - Суд прися́жных - институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы пра́ва. - Присяжным заседателем в США может стать практически любой гражданин. Сама система судов с участием народного жюри существует уже много столетий.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
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09.07.2020 10:12 Ответить
Кстати в Параше лаптестановской суды присяжных и все равно штампуют дела выгодные власти!
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09.07.2020 10:14 Ответить
"Количество дел, рассматриваемых коллегиями присяжных в России невелико - несколько сотен в год (224 дела за 2017 год). Профессиональные суды рассматривают примерно в тысячу раз больше дел. Однако доля оправдательных вердиктов по делам, рассмотренным с участием присяжных, намного выше, чем по делам, которые находились в производстве профессиональных судей."
Профессиональные суды рассматривают дела нужные власти.
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09.07.2020 10:40 Ответить
Ни к каким продажным судам доверия не будет. Окей. К продажным журналистам доверие будет? Кисельов, Вишинський, Скабєєва, Бігус...
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09.07.2020 10:22 Ответить
Продажный не Бигус, продажные - чинуши, против которых Бигус расследования проводит. Но для вас, погани коррумпированной и шестерок этой погани - расследователи ваших преступлений - конечно же, враги.
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09.07.2020 11:40 Ответить
Ты расследование от голословной проплаченной брехни в состоянии отличить? Может ты еще заявления Киселева и Скабеевой расследованием назовешь, урод?
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09.07.2020 12:00 Ответить
Доброе утро)

Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 2891
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09.07.2020 10:16 Ответить
Он ещё и ссыкливый дятел, иначе подписался бы своим настоящим именем. Вот уж воистину, как говорит мудрый ЖЖ "Анонимус хуже п....раса"©
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09.07.2020 10:32 Ответить
Мужня людина, що визнає свої помилки. А ви московські боти квакаєте десь із своїх болот- де ваші призвища і що ви тут робите? Прославляйте свого "обнуленного". Як казав "щирий" харків*янин - "помноженого на нуль".
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09.07.2020 13:29 Ответить
Вы это дарагим рабсеянам пишите, а не мне. Как раз я в Украине нахожусь.
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09.07.2020 13:55 Ответить
А думки і дії, як росіянина. То виходить Ви малорос.
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09.07.2020 14:03 Ответить
Гениально, по нескольким предложениям определить россиянин собеседник или нет. Чувствую ещё пару фраз и сможете даже сказать какой например у меня размер ноги.
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09.07.2020 14:07 Ответить
Ногами не займаюся, а те що у голові трішечки да.
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09.07.2020 15:04 Ответить
Феерично. Если вы ещё расскажете мне как я отношусь к абсолютистскому абсентеизму-моё счастье не будет иметь границ.
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09.07.2020 15:18 Ответить
зразок тупої"творчості" порохоботів )
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09.07.2020 10:38 Ответить
Посмокчи своєму дружку Tierre, він з тобою гонораром поділиться
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09.07.2020 10:44 Ответить
якась ну просто збочена прихильність порохоботів "твердих"..
до слів яєчка..дупа... відсмоктати
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09.07.2020 10:48 Ответить
https://patrioty.org.ua/society/zhinocha-polovyna-ukrainy-ne-probachyt-iomu-tsoho-balashov-zaiavyv-shcho-mendel-vahitna-vid-zelenskoho-video-335310.html "Жіноча половина України не пробачить йому цього": Балашов заявив, що Мендель вагітна від Зеленського
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09.07.2020 10:18 Ответить
Балашов поганий психолог. Тому й не добився політичних олімпів.
Жіноча половина, якщо це правда з вагітністю Мендель, навпаки, у першу чергу звинуватить саме Мендель, у тому, що вона умисно «раздвінула рогаткі пєрєд Володєй», і спокусила його, щоб стати прєзідєнтшою.
І ще з більшою потугою буде «жалєть і любіть Вову».
100%
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09.07.2020 10:28 Ответить
Балашов "зі свічкою над ліжком стояв" )))
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09.07.2020 10:39 Ответить
Програму 5.10 Балашова не читав. Якщо є такі, що читали, то може підкажуть - там теж така "сенсаційна" і надважлива інформація?
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09.07.2020 12:30 Ответить
Вот этих судей можно сразу сажать.
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09.07.2020 10:30 Ответить
Бігус тупо промахнувся.. ))))


забув,що у татка -дерибанщика(проти якого тривають кримінальні розслідування) є синок,влаштований на "теплу посаду","відносно чистий " ))
з тим самим прзвіщем ))))
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09.07.2020 10:33 Ответить
Тобто забув? У розслідуванні Бігуса в основному матеріали були саме проти синка-Свинарчука, а не проти татка.
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09.07.2020 10:42 Ответить
я орієнтуюсь на основну справу -справу з грузовиками "Богдан",За які Батечко-Свинарчук ПОВИНЕН СІСТИ..
Синок -навіть нецікаво..
Інший "калібр"...
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09.07.2020 10:50 Ответить
https://bykvu.com/ua/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/ ТОП-10 фейків про Петра Порошенка


Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 7498
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09.07.2020 10:42 Ответить
А чого німбу над головою не домалювали?
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09.07.2020 10:55 Ответить
100%, до цього жалібного і святенного виразу обличчя німб би пасував.
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09.07.2020 12:50 Ответить
"Порошенко хоче узурпувати владу/фальсифікувати вибори"
****Звинувачення,що має під собою підгрунтя.

Низка фейків, які вилились у цілу кримінальну справу проти п'ятого президента. Найбільшої інтенсивності поширення подібних тез набуло після рейду українських катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" через Керченську протоку у 2018 році.
Після того, як українські кораблі були обстріляні, а екіпажі захоплені у полон російськими військовими, до звинувачень у намаганні узурпувати владу, які лунали щодо Порошенка ще до агресії РФ у Керченській протоці, додались уточнення "шляхом введення воєнного стану". Тут доведеться дещо роз'яснити.
Ініціативу щодо пропозиції ввести воєнний стан в країні або окремих її місцевостях має не президент, а Рада національної безпеки і оборони, а затверджує його введення - Верховна Рада.

РНБО біла підконтрольна ПЄті..
А от ВР НЕ ПОВНІСТЮ.(*** список більшості навіть на вимогу Суду Парубієм представлений не був,думаю СПРАВА ЗА УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом колись та буде "доведена до пуття")
Том Замір був,але до кінця Пєті його не дала довести ВР...

ТОму ФАКТ захоплення Влади через відміну виборів НЕ відбувася...

але за А УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом у 2016 можна відкривати ЗНОВУ.
Лох Зеленський проколовся з Рябошапкою..Чи потягне таку справу трієчниця Венєдиктова -ось питання....
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09.07.2020 11:00 Ответить
Эти руки ничего не крали
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09.07.2020 13:30 Ответить
якщо рішення по Бігусу в реєстрі, то про яке оскарження він веде мову? воно вже набуло чинності
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09.07.2020 10:47 Ответить
Не набуло
https://www.youtube.com/watch?v=t25SnMTaJYw
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09.07.2020 11:02 Ответить
Після винесення рішення дається час на його оскарження. І якщо воно вже в реєстрі, то цей час минув і час на оскарження також

Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 8781
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09.07.2020 11:06 Ответить
Як правило на оскарження рішень судом вищої інстанції дається два тижня.
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09.07.2020 11:20 Ответить
это если бы он полтора года ходил на суды то имел бы время)а так бигус все пропукал
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09.07.2020 11:30 Ответить
Ви так ретельно відстежуєте цю тему?
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09.07.2020 11:34 Ответить
Якась прахоботська маячня.
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09.07.2020 12:32 Ответить
А кто то расчитывал что свинарчуки ответят за содеяное? Я- нет. Хватит лжи. Пора валить отсюда.
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09.07.2020 11:07 Ответить
Ці руки нічого не крали, ці очі не бачили як ці руки крали!
#Віктор Ющенко.
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09.07.2020 11:21 Ответить
Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 8633
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09.07.2020 11:20 Ответить
Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 5640
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09.07.2020 11:28 Ответить
Бігус

При нормальній хунті його «розслідування» ніколи б не опублікували, просто б розтріляли тихо, без зайвого галасу і розгалосу. Під час війни Свинарчук, з під носа у ФСБ, крав військове обладнання на складах Російської Федерації, нелегально переправляв його через кордон (читай лінію фронту) і постачав ЗСУ. Так, звісно, що не міг надати митні декларації і розписки російських чиновників та силовиків в отримані ними хабарів, але безумовно, що ті хабарі складали значну частину собівартості. І це у часи, коли Заходом було запроваджене ембарго на товари подвійного призначення для України. Повірте, народ не завжди мусить знати з чого робиться ковбаса.

Юрій Каракай
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09.07.2020 11:38 Ответить
Прахоботська брехня детектед. Свинарчук отримував в шість разів більше від ціни, яку він платив контрабандистам з Рашки.Фактично він крав у ВСУ та українського народу. Досить нагло брехати і говорити біле на чорне. Брехня, повторена сто разів, правдою не стане усе рівно.
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09.07.2020 12:38 Ответить
слышь баран. а откуда ты знаешь сколько платилось кацапам? пасть закрой - плесенью воняет
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09.07.2020 12:42 Ответить
Вот почему у прахоботов так феерически подгорает, когда им указываешь на ихнее враньё? И ещё. Это вас так на собраниях секты "жыття па новаму" учат общаться? Дабы ваша 8% ылитарность сразу наружу была видна?
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09.07.2020 12:46 Ответить
лаптесос. тебя выдало слово "инхнее"
скавчи дальше обрыган. я рад что у тебя пердак подгорает.
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09.07.2020 12:50 Ответить
У меня не с чего подгорать. А ты молодец, мусорок. Продолжай дальше в том же духе.
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09.07.2020 12:52 Ответить
да я вижу
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09.07.2020 12:53 Ответить
Ага, видишь как тот слепой. Соя продула выборы благодаря брехне, ненависти и злобе. Но с упорством кретинов продолжают прыгать по тем же граблям -"в етат раз абизатильна палучицца и пытро вирнецца на гетьманство".
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09.07.2020 12:59 Ответить
уточню - благодаря вашей брехне и ненависти. а теперь вы стонете когда получаете ответку. терпи баран. скоро вас пиз..ить на улицах будут. это время уже не за горами. как ты думаешь - скольким знакомым ты тупой хвастался что выбрал плесень зеленую? сколько из этих знакомых довольны нынешней жизнью? сколько из них с удовольствием проломят тебе дебилу башку? отож... выбрали? жри...те
за свои действия придется ответить. по полной
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09.07.2020 13:05 Ответить
Бывший мусорок иных аргументов, кроме запугивания и стращания, выдумать априори не способен. М-да, показательный "иликторат" у кнура мальдивского...
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09.07.2020 13:11 Ответить
а у меня нет аргументов для дебилов. аргументы кончились в 2019 году весной. это тогда мы вас уговаривали. а теперь жри....те не обляпайтесь
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09.07.2020 13:58 Ответить
ЩО РОБИТИ НАРІДУ?
Навіщо засмутив нарід
Простий «Подільський» суд?
Послав його до нових бід,
Дрожить нарід, і зблід.

Виходить Свинарчук не крав,
І мародер не він?
Так Бігус дурнів «лікував»,
Мільйонний той загін.

Ще й Порох брата не вбивав,
Та розум в них не крав…
І шапки з людей не зривав
В Європу нас вертав!

То як це «Беня» мародер,
Їх гроші з банку взяв?.
А по кредитам шкуру дер
Поки нарід куняв.

Голобородько його друг,
Це ж «Беня» так казав?
Й «Г»-«Г» віддав для своїх «слуг»
Добра всім нам бажав.

Що ж дітям скажуть і жінкам?..
І друзям у дворі?
В минулому Берлін, Мілан…
Злидні пройшли поріг.

Як солодко із тим жилось,
«Барига» - «мародер»…
Хворіти з правди довелось
Бо суд взяв казку й зжер!!!
08.07.2020
Анатолій Березенський
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09.07.2020 13:23 Ответить
Недоторкані, [08.07.20 14:16]
Дамы и господа, сейчас будет минутка позора для позиционирующего себя патриотическим издания "Апостроф". Кто-то из этих "умных" людей (то ли по приказу, но скорее всего по собственному скудоумию) разместил вот
Говно кажется чем-то нормальным и для закомплексованных "меншовартістю" сограждан может сойти даже за конфетку. Целое американское издание The National Interest разместило статью о том, что наш президент Владимир Зеленский - лох
Это же так забавно: наш президент - лох. Ха-ха-ха! Это ж не мы придумали, а АМЕРИКАНЦЫ написали!
****, тупые вы идиоты. Спросите "Почему?" Отвечаем.
Первое. Буквально 3 недели назад это же издание разместило статью президента РФ о его планах на мировое господство. Вы даже об этом сами писали
Это вам ни о чём не говорит?
Второе. При всём скептицизме и критике, которую мы обрушиваем на Зеленского никогда не стоит забывать о том, что он - Президент - государственный институт. Плохонький, но другого нет.
И когда финансируемое на российские деньги издание публикует что-то, что подрывает наши национальные интересы в мире - это минус нам всем. А когда мы сами перепечатываем это дерьмо и кормим им украинцев - это верх кретинизма.
И кто после этого лохи?
@nedotorkani
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09.07.2020 14:34 Ответить
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