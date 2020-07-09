Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці

Подільський районний суд Києва зобов'язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського - до схем щодо розкрадань в оборонному комплексі України.

Цю інформацію підтвердив керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус виданню hromadske, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться лише про суд першої інстанції, тому рішення ще будуть оскаржуватися.

"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемось в апеляції", — зазначив Бігус.

Зазначається, що раніше адвокат Ігоря Гладковського Руслан Волинець оприлюднив текст рішення суду, датований 3 липня. У ньому Bihus.Info зобов'язують "спростувати поширену недостовірну інформацію" про начебто причетність Ігоря Гладковського до схем із розкрадань в українському оборонному комплексі.

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"Від себе хочу зазначити, що ця справа розглядалась у суді майже півтора роки, зокрема, через позицію відповідачів, які неодноразово не з'являлись до суду, чим примушували суд переносити і відкладати розгляд даної справи", — зауважив він.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О. Гладковський, який займав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі "Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.