Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці
Подільський районний суд Києва зобов'язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського - до схем щодо розкрадань в оборонному комплексі України.
Цю інформацію підтвердив керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус виданню hromadske, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, йдеться лише про суд першої інстанції, тому рішення ще будуть оскаржуватися.
"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемось в апеляції", — зазначив Бігус.
Зазначається, що раніше адвокат Ігоря Гладковського Руслан Волинець оприлюднив текст рішення суду, датований 3 липня. У ньому Bihus.Info зобов'язують "спростувати поширену недостовірну інформацію" про начебто причетність Ігоря Гладковського до схем із розкрадань в українському оборонному комплексі.
"Від себе хочу зазначити, що ця справа розглядалась у суді майже півтора роки, зокрема, через позицію відповідачів, які неодноразово не з'являлись до суду, чим примушували суд переносити і відкладати розгляд даної справи", — зауважив він.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
Як повідомлялося, 10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
О. Гладковський, який займав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі "Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.
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Вы, кстати, его доказательствам тоже с удовольствием верите, если они касаются не ваших кумиров, а противников. То есть - следуюте двойным стандартам.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
Профессиональные суды рассматривают дела нужные власти.
до слів яєчка..дупа... відсмоктати
Жіноча половина, якщо це правда з вагітністю Мендель, навпаки, у першу чергу звинуватить саме Мендель, у тому, що вона умисно «раздвінула рогаткі пєрєд Володєй», і спокусила його, щоб стати прєзідєнтшою.
І ще з більшою потугою буде «жалєть і любіть Вову».
100%
забув,що у татка -дерибанщика(проти якого тривають кримінальні розслідування) є синок,влаштований на "теплу посаду","відносно чистий " ))
з тим самим прзвіщем ))))
Синок -навіть нецікаво..
Інший "калібр"...
****Звинувачення,що має під собою підгрунтя.
Низка фейків, які вилились у цілу кримінальну справу проти п'ятого президента. Найбільшої інтенсивності поширення подібних тез набуло після рейду українських катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" через Керченську протоку у 2018 році.
Після того, як українські кораблі були обстріляні, а екіпажі захоплені у полон російськими військовими, до звинувачень у намаганні узурпувати владу, які лунали щодо Порошенка ще до агресії РФ у Керченській протоці, додались уточнення "шляхом введення воєнного стану". Тут доведеться дещо роз'яснити.
Ініціативу щодо пропозиції ввести воєнний стан в країні або окремих її місцевостях має не президент, а Рада національної безпеки і оборони, а затверджує його введення - Верховна Рада.
РНБО біла підконтрольна ПЄті..
А от ВР НЕ ПОВНІСТЮ.(*** список більшості навіть на вимогу Суду Парубієм представлений не був,думаю СПРАВА ЗА УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом колись та буде "доведена до пуття")
Том Замір був,але до кінця Пєті його не дала довести ВР...
ТОму ФАКТ захоплення Влади через відміну виборів НЕ відбувася...
але за А УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом у 2016 можна відкривати ЗНОВУ.
Лох Зеленський проколовся з Рябошапкою..Чи потягне таку справу трієчниця Венєдиктова -ось питання....
https://www.youtube.com/watch?v=t25SnMTaJYw
Ці руки нічого не крали,ці очі не бачили як ці руки крали!
#Віктор Ющенко.
При нормальній хунті його «розслідування» ніколи б не опублікували, просто б розтріляли тихо, без зайвого галасу і розгалосу. Під час війни Свинарчук, з під носа у ФСБ, крав військове обладнання на складах Російської Федерації, нелегально переправляв його через кордон (читай лінію фронту) і постачав ЗСУ. Так, звісно, що не міг надати митні декларації і розписки російських чиновників та силовиків в отримані ними хабарів, але безумовно, що ті хабарі складали значну частину собівартості. І це у часи, коли Заходом було запроваджене ембарго на товари подвійного призначення для України. Повірте, народ не завжди мусить знати з чого робиться ковбаса.
Юрій Каракай
скавчи дальше обрыган. я рад что у тебя пердак подгорает.
за свои действия придется ответить. по полной
Навіщо засмутив нарід
Простий «Подільський» суд?
Послав його до нових бід,
Дрожить нарід, і зблід.
Виходить Свинарчук не крав,
І мародер не він?
Так Бігус дурнів «лікував»,
Мільйонний той загін.
Ще й Порох брата не вбивав,
Та розум в них не крав…
І шапки з людей не зривав
В Європу нас вертав!
То як це «Беня» мародер,
Їх гроші з банку взяв?.
А по кредитам шкуру дер
Поки нарід куняв.
Голобородько його друг,
Це ж «Беня» так казав?
Й «Г»-«Г» віддав для своїх «слуг»
Добра всім нам бажав.
Що ж дітям скажуть і жінкам?..
І друзям у дворі?
В минулому Берлін, Мілан…
Злидні пройшли поріг.
Як солодко із тим жилось,
«Барига» - «мародер»…
Хворіти з правди довелось
Бо суд взяв казку й зжер!!!
08.07.2020
Анатолій Березенський
Дамы и господа, сейчас будет минутка позора для позиционирующего себя патриотическим издания "Апостроф". Кто-то из этих "умных" людей (то ли по приказу, но скорее всего по собственному скудоумию) разместил вот
Говно кажется чем-то нормальным и для закомплексованных "меншовартістю" сограждан может сойти даже за конфетку. Целое американское издание The National Interest разместило статью о том, что наш президент Владимир Зеленский - лох
Это же так забавно: наш президент - лох. Ха-ха-ха! Это ж не мы придумали, а АМЕРИКАНЦЫ написали!
****, тупые вы идиоты. Спросите "Почему?" Отвечаем.
Первое. Буквально 3 недели назад это же издание разместило статью президента РФ о его планах на мировое господство. Вы даже об этом сами писали
Это вам ни о чём не говорит?
Второе. При всём скептицизме и критике, которую мы обрушиваем на Зеленского никогда не стоит забывать о том, что он - Президент - государственный институт. Плохонький, но другого нет.
И когда финансируемое на российские деньги издание публикует что-то, что подрывает наши национальные интересы в мире - это минус нам всем. А когда мы сами перепечатываем это дерьмо и кормим им украинцев - это верх кретинизма.
И кто после этого лохи?
@nedotorkani