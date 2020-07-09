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Новини Збройовий скандал з Гладковським
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Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці

Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці

Подільський районний суд Києва зобов'язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського - до схем щодо розкрадань в оборонному комплексі України.

Цю інформацію підтвердив керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус виданню hromadske, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться лише про суд першої інстанції, тому рішення ще будуть оскаржуватися.

"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемось в апеляції", — зазначив Бігус.

Зазначається, що раніше адвокат Ігоря Гладковського Руслан Волинець оприлюднив текст рішення суду, датований 3 липня. У ньому Bihus.Info зобов'язують "спростувати поширену недостовірну інформацію" про начебто причетність Ігоря Гладковського до схем із розкрадань в українському оборонному комплексі.

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"Від себе хочу зазначити, що ця справа розглядалась у суді майже півтора роки, зокрема, через позицію відповідачів, які неодноразово не з'являлись до суду, чим примушували суд переносити і відкладати розгляд даної справи", — зауважив він.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня  2019 року президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О. Гладковський, який займав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі "Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.

Автор: 

журналістика (1770) ЗМІ (1363) Гладковський Олег (304) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+46
Ну чтож вы так, Зебилы от вчера ещё не отошли и тут на тебе, скоро и фейков не останется, а новых еще не подвезли.
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09.07.2020 09:41
+36
А ведь на этой лжи бубочка к власти пришёл.

Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке - Цензор.НЕТ 2387
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09.07.2020 09:41
+36
Если бы только на этой...там все...от начала до конца было построено на брехне....начиная с кинА про галабородька....
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09.07.2020 09:43
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Подожду аппеляции. Пока что ещё не окончательное решение.
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09.07.2020 10:02 Відповісти
Ну да, ну да. Надо подождать, сразу верить нельзя. это ж только Бигусу можно сразу верить, правда?
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09.07.2020 10:23 Відповісти
А я не тороплюсь, пусть судятся вплоть до ЕСПЧ, там и определят кто лжёт, а кто клевещет, зря что ли старший Свинарчук голодал
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09.07.2020 10:30 Відповісти
С кем судиться? Бигус на заседания не являєтся, доказательств никаких нет. Что ЕСПЧ должен определить? Кто лжет и клевещет уже ясно.
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Сказал же Бигус, прямым текстом-будет подавать на апелляцию, чего ещё непонятного?Я подожду дальнейшего продолжения тяжбы, не меня судят, торопиться мне некуда
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09.07.2020 10:59 Відповісти
бигус не имеет права подавать на апелляцию)
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09.07.2020 11:03 Відповісти
Опаньки. Это ещё почему спрашивается?Права у нас у всех равные, он что, рожей не вышел?
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09.07.2020 11:09 Відповісти
Верить можно не Бигусу, а доказательствам, которые предоставил Бигус.
Вы, кстати, его доказательствам тоже с удовольствием верите, если они касаются не ваших кумиров, а противников. То есть - следуюте двойным стандартам.
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09.07.2020 11:38 Відповісти
Я верю любым доказательствам, и не верю голословным обвинениям ни на кого, в отличие от 73% тупых **@аньков типа зеленой суч#и Верещук, для которой пустопорожние слова Пескова - "доказательства". Точно такие "доказательства" и у Бигуса. Путин дал приказ очернить ПЕРВОГО НОРМАЛЬНОГО украинского президента, и московские собаки включая Пескова дружно принялись брехать, а 73% безмозлого совкового дерьма, включая Верещук, паршивых детей паршивых совков, готовых продаться за поганую колбасу, 73% безмозглых уродов подхватили! Конечно, все что говорят на Москве, все чистая правда для безмозглого совка
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09.07.2020 12:12 Відповісти
для возможности опротестовывания решения суда, Бигус должен был приходить на суды и предоставлять свои факты. А он 1.5 года игнорировал суд.)так что все это просто вонь Бигуса -рішення по Бігусу вже в реєстрі
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09.07.2020 10:49 Відповісти
Чуть выше ответил, мой коммент Игорю Киевскому.
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09.07.2020 10:59 Відповісти
Так і запишемо. Не було "мародерства на крові". Брехав Бігус. І це було очевидним. І молодший Гладковський про це говорив іще в березні 2019 https://www.youtube.com/watch?v=6zVe-Pu-YI0&t=7s Відео
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09.07.2020 10:02 Відповісти
да "здравствует" самый "гуманный" и "честный" суд в мире, ура товарищи!! Падлюки короче!
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09.07.2020 10:03 Відповісти
"Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке" - ни к каким продажным судам доверия не будет, пока в судах не будут присяжные. - Чтобы суду доверяли, всего навсего нужны присяжные. - Суд прися́жных - институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы пра́ва. - Присяжным заседателем в США может стать практически любой гражданин. Сама система судов с участием народного жюри существует уже много столетий.
Ничего изобретать не надо, но для любой нашей власти, независимый суд, это огромная угроза.
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09.07.2020 10:12 Відповісти
Кстати в Параше лаптестановской суды присяжных и все равно штампуют дела выгодные власти!
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09.07.2020 10:14 Відповісти
"Количество дел, рассматриваемых коллегиями присяжных в России невелико - несколько сотен в год (224 дела за 2017 год). Профессиональные суды рассматривают примерно в тысячу раз больше дел. Однако доля оправдательных вердиктов по делам, рассмотренным с участием присяжных, намного выше, чем по делам, которые находились в производстве профессиональных судей."
Профессиональные суды рассматривают дела нужные власти.
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09.07.2020 10:40 Відповісти
Ни к каким продажным судам доверия не будет. Окей. К продажным журналистам доверие будет? Кисельов, Вишинський, Скабєєва, Бігус...
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09.07.2020 10:22 Відповісти
Продажный не Бигус, продажные - чинуши, против которых Бигус расследования проводит. Но для вас, погани коррумпированной и шестерок этой погани - расследователи ваших преступлений - конечно же, враги.
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09.07.2020 11:40 Відповісти
Ты расследование от голословной проплаченной брехни в состоянии отличить? Может ты еще заявления Киселева и Скабеевой расследованием назовешь, урод?
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09.07.2020 12:00 Відповісти
Доброе утро)

Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 2891
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09.07.2020 10:16 Відповісти
Он ещё и ссыкливый дятел, иначе подписался бы своим настоящим именем. Вот уж воистину, как говорит мудрый ЖЖ "Анонимус хуже п....раса"©
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09.07.2020 10:32 Відповісти
Мужня людина, що визнає свої помилки. А ви московські боти квакаєте десь із своїх болот- де ваші призвища і що ви тут робите? Прославляйте свого "обнуленного". Як казав "щирий" харків*янин - "помноженого на нуль".
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09.07.2020 13:29 Відповісти
Вы это дарагим рабсеянам пишите, а не мне. Как раз я в Украине нахожусь.
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09.07.2020 13:55 Відповісти
А думки і дії, як росіянина. То виходить Ви малорос.
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09.07.2020 14:03 Відповісти
Гениально, по нескольким предложениям определить россиянин собеседник или нет. Чувствую ещё пару фраз и сможете даже сказать какой например у меня размер ноги.
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09.07.2020 14:07 Відповісти
Ногами не займаюся, а те що у голові трішечки да.
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09.07.2020 15:04 Відповісти
Феерично. Если вы ещё расскажете мне как я отношусь к абсолютистскому абсентеизму-моё счастье не будет иметь границ.
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09.07.2020 15:18 Відповісти
зразок тупої"творчості" порохоботів )
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09.07.2020 10:38 Відповісти
Посмокчи своєму дружку Tierre, він з тобою гонораром поділиться
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09.07.2020 10:44 Відповісти
якась ну просто збочена прихильність порохоботів "твердих"..
до слів яєчка..дупа... відсмоктати
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09.07.2020 10:48 Відповісти
https://patrioty.org.ua/society/zhinocha-polovyna-ukrainy-ne-probachyt-iomu-tsoho-balashov-zaiavyv-shcho-mendel-vahitna-vid-zelenskoho-video-335310.html "Жіноча половина України не пробачить йому цього": Балашов заявив, що Мендель вагітна від Зеленського
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09.07.2020 10:18 Відповісти
Балашов поганий психолог. Тому й не добився політичних олімпів.
Жіноча половина, якщо це правда з вагітністю Мендель, навпаки, у першу чергу звинуватить саме Мендель, у тому, що вона умисно «раздвінула рогаткі пєрєд Володєй», і спокусила його, щоб стати прєзідєнтшою.
І ще з більшою потугою буде «жалєть і любіть Вову».
100%
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09.07.2020 10:28 Відповісти
Балашов "зі свічкою над ліжком стояв" )))
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09.07.2020 10:39 Відповісти
Програму 5.10 Балашова не читав. Якщо є такі, що читали, то може підкажуть - там теж така "сенсаційна" і надважлива інформація?
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09.07.2020 12:30 Відповісти
Вот этих судей можно сразу сажать.
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09.07.2020 10:30 Відповісти
Бігус тупо промахнувся.. ))))


забув,що у татка -дерибанщика(проти якого тривають кримінальні розслідування) є синок,влаштований на "теплу посаду","відносно чистий " ))
з тим самим прзвіщем ))))
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09.07.2020 10:33 Відповісти
Тобто забув? У розслідуванні Бігуса в основному матеріали були саме проти синка-Свинарчука, а не проти татка.
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09.07.2020 10:42 Відповісти
я орієнтуюсь на основну справу -справу з грузовиками "Богдан",За які Батечко-Свинарчук ПОВИНЕН СІСТИ..
Синок -навіть нецікаво..
Інший "калібр"...
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09.07.2020 10:50 Відповісти
https://bykvu.com/ua/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/ ТОП-10 фейків про Петра Порошенка


Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 7498
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09.07.2020 10:42 Відповісти
А чого німбу над головою не домалювали?
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09.07.2020 10:55 Відповісти
100%, до цього жалібного і святенного виразу обличчя німб би пасував.
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09.07.2020 12:50 Відповісти
"Порошенко хоче узурпувати владу/фальсифікувати вибори"
****Звинувачення,що має під собою підгрунтя.

Низка фейків, які вилились у цілу кримінальну справу проти п'ятого президента. Найбільшої інтенсивності поширення подібних тез набуло після рейду українських катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" через Керченську протоку у 2018 році.
Після того, як українські кораблі були обстріляні, а екіпажі захоплені у полон російськими військовими, до звинувачень у намаганні узурпувати владу, які лунали щодо Порошенка ще до агресії РФ у Керченській протоці, додались уточнення "шляхом введення воєнного стану". Тут доведеться дещо роз'яснити.
Ініціативу щодо пропозиції ввести воєнний стан в країні або окремих її місцевостях має не президент, а Рада національної безпеки і оборони, а затверджує його введення - Верховна Рада.

РНБО біла підконтрольна ПЄті..
А от ВР НЕ ПОВНІСТЮ.(*** список більшості навіть на вимогу Суду Парубієм представлений не був,думаю СПРАВА ЗА УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом колись та буде "доведена до пуття")
Том Замір був,але до кінця Пєті його не дала довести ВР...

ТОму ФАКТ захоплення Влади через відміну виборів НЕ відбувася...

але за А УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ ПОрошенко-ПАРУБІЄМ-Гройсманом у 2016 можна відкривати ЗНОВУ.
Лох Зеленський проколовся з Рябошапкою..Чи потягне таку справу трієчниця Венєдиктова -ось питання....
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09.07.2020 11:00 Відповісти
Эти руки ничего не крали
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09.07.2020 13:30 Відповісти
якщо рішення по Бігусу в реєстрі, то про яке оскарження він веде мову? воно вже набуло чинності
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09.07.2020 10:47 Відповісти
Не набуло
https://www.youtube.com/watch?v=t25SnMTaJYw
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09.07.2020 11:02 Відповісти
Після винесення рішення дається час на його оскарження. І якщо воно вже в реєстрі, то цей час минув і час на оскарження також

Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 8781
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09.07.2020 11:06 Відповісти
Як правило на оскарження рішень судом вищої інстанції дається два тижня.
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09.07.2020 11:20 Відповісти
это если бы он полтора года ходил на суды то имел бы время)а так бигус все пропукал
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09.07.2020 11:30 Відповісти
Ви так ретельно відстежуєте цю тему?
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09.07.2020 11:34 Відповісти
Якась прахоботська маячня.
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09.07.2020 12:32 Відповісти
А кто то расчитывал что свинарчуки ответят за содеяное? Я- нет. Хватит лжи. Пора валить отсюда.
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09.07.2020 11:07 Відповісти
Ці руки нічого не крали, ці очі не бачили як ці руки крали!
#Віктор Ющенко.
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09.07.2020 11:21 Відповісти
Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 8633
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09.07.2020 11:20 Відповісти
Суд зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського-молодшого до розкрадань на оборонці - Цензор.НЕТ 5640
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09.07.2020 11:28 Відповісти
Бігус

При нормальній хунті його «розслідування» ніколи б не опублікували, просто б розтріляли тихо, без зайвого галасу і розгалосу. Під час війни Свинарчук, з під носа у ФСБ, крав військове обладнання на складах Російської Федерації, нелегально переправляв його через кордон (читай лінію фронту) і постачав ЗСУ. Так, звісно, що не міг надати митні декларації і розписки російських чиновників та силовиків в отримані ними хабарів, але безумовно, що ті хабарі складали значну частину собівартості. І це у часи, коли Заходом було запроваджене ембарго на товари подвійного призначення для України. Повірте, народ не завжди мусить знати з чого робиться ковбаса.

Юрій Каракай
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09.07.2020 11:38 Відповісти
Прахоботська брехня детектед. Свинарчук отримував в шість разів більше від ціни, яку він платив контрабандистам з Рашки.Фактично він крав у ВСУ та українського народу. Досить нагло брехати і говорити біле на чорне. Брехня, повторена сто разів, правдою не стане усе рівно.
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09.07.2020 12:38 Відповісти
слышь баран. а откуда ты знаешь сколько платилось кацапам? пасть закрой - плесенью воняет
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09.07.2020 12:42 Відповісти
Вот почему у прахоботов так феерически подгорает, когда им указываешь на ихнее враньё? И ещё. Это вас так на собраниях секты "жыття па новаму" учат общаться? Дабы ваша 8% ылитарность сразу наружу была видна?
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09.07.2020 12:46 Відповісти
лаптесос. тебя выдало слово "инхнее"
скавчи дальше обрыган. я рад что у тебя пердак подгорает.
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09.07.2020 12:50 Відповісти
У меня не с чего подгорать. А ты молодец, мусорок. Продолжай дальше в том же духе.
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09.07.2020 12:52 Відповісти
да я вижу
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09.07.2020 12:53 Відповісти
Ага, видишь как тот слепой. Соя продула выборы благодаря брехне, ненависти и злобе. Но с упорством кретинов продолжают прыгать по тем же граблям -"в етат раз абизатильна палучицца и пытро вирнецца на гетьманство".
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09.07.2020 12:59 Відповісти
уточню - благодаря вашей брехне и ненависти. а теперь вы стонете когда получаете ответку. терпи баран. скоро вас пиз..ить на улицах будут. это время уже не за горами. как ты думаешь - скольким знакомым ты тупой хвастался что выбрал плесень зеленую? сколько из этих знакомых довольны нынешней жизнью? сколько из них с удовольствием проломят тебе дебилу башку? отож... выбрали? жри...те
за свои действия придется ответить. по полной
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09.07.2020 13:05 Відповісти
Бывший мусорок иных аргументов, кроме запугивания и стращания, выдумать априори не способен. М-да, показательный "иликторат" у кнура мальдивского...
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09.07.2020 13:11 Відповісти
а у меня нет аргументов для дебилов. аргументы кончились в 2019 году весной. это тогда мы вас уговаривали. а теперь жри....те не обляпайтесь
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09.07.2020 13:58 Відповісти
ЩО РОБИТИ НАРІДУ?
Навіщо засмутив нарід
Простий «Подільський» суд?
Послав його до нових бід,
Дрожить нарід, і зблід.

Виходить Свинарчук не крав,
І мародер не він?
Так Бігус дурнів «лікував»,
Мільйонний той загін.

Ще й Порох брата не вбивав,
Та розум в них не крав…
І шапки з людей не зривав
В Європу нас вертав!

То як це «Беня» мародер,
Їх гроші з банку взяв?.
А по кредитам шкуру дер
Поки нарід куняв.

Голобородько його друг,
Це ж «Беня» так казав?
Й «Г»-«Г» віддав для своїх «слуг»
Добра всім нам бажав.

Що ж дітям скажуть і жінкам?..
І друзям у дворі?
В минулому Берлін, Мілан…
Злидні пройшли поріг.

Як солодко із тим жилось,
«Барига» - «мародер»…
Хворіти з правди довелось
Бо суд взяв казку й зжер!!!
08.07.2020
Анатолій Березенський
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09.07.2020 13:23 Відповісти
Недоторкані, [08.07.20 14:16]
Дамы и господа, сейчас будет минутка позора для позиционирующего себя патриотическим издания "Апостроф". Кто-то из этих "умных" людей (то ли по приказу, но скорее всего по собственному скудоумию) разместил вот
Говно кажется чем-то нормальным и для закомплексованных "меншовартістю" сограждан может сойти даже за конфетку. Целое американское издание The National Interest разместило статью о том, что наш президент Владимир Зеленский - лох
Это же так забавно: наш президент - лох. Ха-ха-ха! Это ж не мы придумали, а АМЕРИКАНЦЫ написали!
****, тупые вы идиоты. Спросите "Почему?" Отвечаем.
Первое. Буквально 3 недели назад это же издание разместило статью президента РФ о его планах на мировое господство. Вы даже об этом сами писали
Это вам ни о чём не говорит?
Второе. При всём скептицизме и критике, которую мы обрушиваем на Зеленского никогда не стоит забывать о том, что он - Президент - государственный институт. Плохонький, но другого нет.
И когда финансируемое на российские деньги издание публикует что-то, что подрывает наши национальные интересы в мире - это минус нам всем. А когда мы сами перепечатываем это дерьмо и кормим им украинцев - это верх кретинизма.
И кто после этого лохи?
@nedotorkani
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09.07.2020 14:34 Відповісти
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