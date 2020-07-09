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Новости Коронавирус и карантин
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8 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

8 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 июля 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 июля к ослаблению карантинных мер не готовы: Волынская, Закарпатская, Донецкая, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

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8 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да снимайте уже етот карантин все равно его уже никто не соблюдает даже в магазинах. Только закройте больницы чтобы быдло кричащее что коронавируса нету не занимали койки и не требовало их бесплатно лечить. Половина высдыхает ну и х*** с ними.
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09.07.2020 10:39 Ответить
Можно подумать у нас истеричек бесплатно от чего-то лечат.
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09.07.2020 11:18 Ответить
У нас минздрав - статуправление, или все же здоровье охраняет? Задолбали рожа Степановна с его брифингами. Где предупредительная и профилактическая работа? Когда маски будут бесплатными и все население пройдёт тестирование? И вообще, где деньги, выделенные Евросоюзом для Украины на борьбу с вирусом?
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09.07.2020 10:42 Ответить
Интересно, кто нибудь читает ЭТО. Смотря на то, что на улице иногда встречаются люди в масках с перепуганными глазами, наверное ДА.
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09.07.2020 10:42 Ответить
во шаманять. Вже нічого немає
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09.07.2020 10:53 Ответить
Чем ближе к ЕС - тем сильнее свирепствует коронавирус?
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09.07.2020 11:34 Ответить
 
 