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Новини Коронавірус і карантин
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8 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

8 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 липня 8 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 9 липня до послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Закарпатська, Донецька, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 13 областях, - РНБО

8 областей України не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5399) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да снимайте уже етот карантин все равно его уже никто не соблюдает даже в магазинах. Только закройте больницы чтобы быдло кричащее что коронавируса нету не занимали койки и не требовало их бесплатно лечить. Половина высдыхает ну и х*** с ними.
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09.07.2020 10:39 Відповісти
Можно подумать у нас истеричек бесплатно от чего-то лечат.
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09.07.2020 11:18 Відповісти
У нас минздрав - статуправление, или все же здоровье охраняет? Задолбали рожа Степановна с его брифингами. Где предупредительная и профилактическая работа? Когда маски будут бесплатными и все население пройдёт тестирование? И вообще, где деньги, выделенные Евросоюзом для Украины на борьбу с вирусом?
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09.07.2020 10:42 Відповісти
Интересно, кто нибудь читает ЭТО. Смотря на то, что на улице иногда встречаются люди в масках с перепуганными глазами, наверное ДА.
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09.07.2020 10:42 Відповісти
во шаманять. Вже нічого немає
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09.07.2020 10:53 Відповісти
Чем ближе к ЕС - тем сильнее свирепствует коронавирус?
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09.07.2020 11:34 Відповісти
 
 