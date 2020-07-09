Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 13 областях, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 13 із 24 областей України, в Херсонській області - не змінилася.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській (119 випадків), Закарпатській області (89), Рівненській області (76) та Києві (93 випадки).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 19 нових випадків захворювання на COVID-19, один випадок смерті і 32 випадки одужання, зараз в області хворіє 544 особи (на 14 менше, ніж напередодні);

- у Волинській області підтверджено 50 нових випадків захворювання на COVID-19 і 148 випадків одужання, зараз в області хворіють 1626 осіб (на 98 менше за добу);

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- у Дніпропетровській області 10 нових випадків захворювання та 2 випадки одужання, зараз хворіє 105 осіб (на 8 більше за добу);

- у Донецькій області 36 нових випадків захворювання і 30 - одужання, зараз хворіють 506 осіб (на 6 більше за добу);

- у Житомирській області 16 нових випадків захворювання і 17 - одужання, зараз хворіє 390 осіб (на 1 менше за добу);

- у Закарпатській області 89 нових випадків захворювання і 5 випадків смерті, зараз хворіють 2379 осіб (на 84 більше за добу);

- у Запорізькій області 6 нових випадків захворювання, 1 смерті і 14 - одужання, зараз хворіють 108 осіб (на 9 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 60 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 9 випадків одужання, зараз хворіють 1538 осіб (на 50 більше за добу);

- у Києві 93 нові випадки захворювання, 3 - смерті і 62 - одужання, зараз хворіють 3788 осіб (на 28 більше за добу);

- у Київській області 42 нових хворих, 27 осіб одужали, зараз хворіють 1190 осіб (на 15 більше за добу);

- у Кіровоградській області 5 випадків захворювання і 4 - одужання, зараз хворіють 63 особи (на 1 більше, ніж напередодні);

- у Луганській області 3 нові випадки захворювання та 1 - одужання, зараз хворіє 20 осіб (на 2 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 119 нових випадків захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті і 16 випадків одужання, зараз хворіють 5517 осіб (на 99 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання та 16 - одужання, зараз хворіє 108 осіб (на 14 менше за добу);

- в Одеській області 68 нових випадків захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 1163 особи (на 67 більше, ніж напередодні);

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- у Полтавській області 1 новий випадок захворювання і 3 випадки одужання, зараз хворіють 33 особи (на 2 менше, ніж напередодні);

- у Рівненській області 76 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 91 випадок одужання, зараз хворіють 1938 осіб (на 16 менше за добу);

- у Сумській області 5 нових випадків захворювання і 7 - одужання, зараз хворіють 52 особи (на 2 менше за добу);

- у Тернопільській області 11 нових випадків захворювання і 16 - одужання, зараз хворіють 779 осіб (на 5 менше за добу);

- у Харківській області 55 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 19 осіб одужали, зараз хворіють 1140 осіб (на 34 більше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не зафіксовано, зараз, як і напередодні, хворіють 14 осіб;

- у Хмельницькій області 2 нові випадки захворювання та 13 - одужання, зараз хворіють 229 осіб (на 11 менше за добу);

- у Черкаській області 12 осіб захворіли, 1 особа померла і 23 - одужали, зараз хворіють 127 осіб (на 12 менше за добу);

- у Чернівецькій області 23 нові випадки захворювання, 1 людина померла, 87 осіб одужали, зараз хворіє 2408 осіб (на 65 менше за добу);

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- у Чернігівській області 7 нових випадків захворювання і 28 - одужання, зараз хворіє 348 осіб (на 21 менше за добу).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга, 9 липня, виявлено 810 нових випадків інфікування коронавірусом, 21 особа, хвора на COVID-19, померла, 665 одужали. Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 26 113 осіб, що на 124 більше, ніж напередодні.