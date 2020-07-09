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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Волынь

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Волынь

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.

Также Владимир Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал "Большую стройку-2" - восстановление 100 культурных объектов в 2021 году

визит (3090) Зеленский Владимир (20525) Волынская область (997)


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Топ комментарии
+20
пи..дец Волыни.....пожар или наводнение?
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09.07.2020 10:57
+14
Ганьба і приниження...
Сьогодні, 9.07.2020, Зеленський має бути з візитом у Луцьку, де, зокрема, відвідає 204-ту бригаду тактичної авіації.
У зв'язку з цим, Воїни з саморобними віниками та пластиковими пляшками спочатку осушували калюжі, а потім залили ями (дорога не ремонтувалася понад 20 років), смолою...
"Барин приедет"? А траву пацанів командування частини фарбувати не змушувало? А сьогодні на дах з телевізійними антенами не погонить "для кращого зв'язку"?
Ну й.баний совочище! Совочище і страшний сором на сьомому році Національно-Визвольної Війни... Хлопці, які в разі чого стануть на оборону Українського неба - мають пляшками і віниками черпати воду під приїзд того, хто не те що не служив - військову кафедру не закінчував...
АПДЕЙТ: Відео ганьбища (https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=s24t9S6l5Qg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2QGqh9TQVkqzXKKqQGCXCtwwIQIX0HJzlFF2o5HSYguQRE1HcaftuL9EI https://www.youtube.com/watch… )
Назар Приходько
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09.07.2020 10:59
+12
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 6356
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09.07.2020 11:02
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пи..дец Волыни.....пожар или наводнение?
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09.07.2020 10:57 Ответить
Всадник апокалипсиса может совместить.)

8.07.2020
Из-за капризов https://kurs.com.ua/pogoda погоды Зю в Одесской области местным жителям пришлось столкнуться одновременно и с наводнением из-за ливней с градом, и с песчаной бурей, вызванной шквальным ветром.

https://kurs.com.ua/novost/188348-na-odeshinu-nakatilis-navodnenie-i-peschanaja-burja
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09.07.2020 11:01 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 488незабаром
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09.07.2020 11:05 Ответить
Ой, опять одни и те же имиджмейкеры с пукиным?

https://comments.ua/img/publications/850x478/20180214143726.jpg
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09.07.2020 11:09 Ответить
Сплюнь.
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09.07.2020 11:01 Ответить
землетрясение
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09.07.2020 12:49 Ответить
Собирайте монатки и валите в Польшу на пару недель, затопит как пить дать.
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09.07.2020 10:58 Ответить
Головне щоб у Козино не поїхав, а то Петю зі сім'єю прийдеться срочно евакувати на Мальдіви.
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09.07.2020 11:00 Ответить
Когда хотел что то умное высрать, но не вышло?))) Не волнуйся, потренируйся еще
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09.07.2020 11:14 Ответить
Так само як і в тебе.
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09.07.2020 11:17 Ответить
Скорее зелю в Оман.Нет козломордый?
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09.07.2020 11:21 Ответить
Ні-ні-ні, ти усе переплутав, преЗЕдент приїзжає, ПеПо тікає.
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09.07.2020 11:24 Ответить
Ты правильно зедебил пишешь! зедебила с маленькой а Пороха с большой буквы.До сих пор кацарылые ссытесь при одном напопинании про Порошенко?
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09.07.2020 11:32 Ответить
Держіть сзаду, бо я впаду.
Твій ПеПо перетворився у фріка, який зі своїм бродячим цирком ходить то ДБР то до суду, то до прокуратури, то ховається від повісток.
Його ще поголити наголо, буде Фантомасом, гроші зможе на цьому заробляти.
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09.07.2020 11:38 Ответить
Ты главное смотри ,что бы в ближайшее время этот цирк ,тебя не посетил.А то будут тебя держать ссади. А штаны уже поменять не дадут.
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09.07.2020 11:41 Ответить
Ви там обережніше, бо бойовики Шарія за рогом чекають.
Як би чого не вийшло, а то будете знову від них по метро ховатися.
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09.07.2020 11:44 Ответить
Вася ты про что? Еще раз убеждаюсь ,что вася это не имя ,это диагноз!
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09.07.2020 12:13 Ответить
Правильно, сказати більше нічого, переходимо на особистості.
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09.07.2020 12:14 Ответить
Бедная , многострадальная Волынь. За что ей это?
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09.07.2020 10:58 Ответить
нужно бить в колокола в Храмах - может и обойдет беда стороной..
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09.07.2020 11:00 Ответить
Да стопорните уже бедоносца хоть на время!
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09.07.2020 10:59 Ответить
Ганьба і приниження...
Сьогодні, 9.07.2020, Зеленський має бути з візитом у Луцьку, де, зокрема, відвідає 204-ту бригаду тактичної авіації.
У зв'язку з цим, Воїни з саморобними віниками та пластиковими пляшками спочатку осушували калюжі, а потім залили ями (дорога не ремонтувалася понад 20 років), смолою...
"Барин приедет"? А траву пацанів командування частини фарбувати не змушувало? А сьогодні на дах з телевізійними антенами не погонить "для кращого зв'язку"?
Ну й.баний совочище! Совочище і страшний сором на сьомому році Національно-Визвольної Війни... Хлопці, які в разі чого стануть на оборону Українського неба - мають пляшками і віниками черпати воду під приїзд того, хто не те що не служив - військову кафедру не закінчував...
АПДЕЙТ: Відео ганьбища (https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=s24t9S6l5Qg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2QGqh9TQVkqzXKKqQGCXCtwwIQIX0HJzlFF2o5HSYguQRE1HcaftuL9EI https://www.youtube.com/watch… )
Назар Приходько
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09.07.2020 10:59 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 9044
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09.07.2020 11:26 Ответить
"У зв'язку з цим, Воїни з саморобними віниками та пластиковими пляшками спочатку осушували калюжі, а потім залили ями (дорога не ремонтувалася понад 20 років), смолою..."

У "бубочки" на дороги тугрики в этом году закончились, так что дорог не будет, все пойдет на дворцы объекты культуры, сам сказал.
Чтобы И на дороги, И на памятники культуры - так денег нет, не напечатали еще.
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09.07.2020 12:07 Ответить
Бідоносець забирайся геть з Волині!!!!
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09.07.2020 11:01 Ответить
...Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями бизнеса.

"Искупайте меня в аплодисментах! Я не вижу ваши ручки!"
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09.07.2020 11:01 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 6356
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09.07.2020 11:02 Ответить
Зелене опудало продовжує розважатись. Сьогодні буде репортаж про те як воно перевіряє чи тепла вода на озері Світязь.
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09.07.2020 11:08 Ответить
Сподіваюсь, тією ж частиною тіла, що й грав на піаніні?
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09.07.2020 11:15 Ответить
Не вздумайте.После его с дермаком купания ,черное море зацвело,так что было видно из космоса! Представьте себе ,что будет с озером!
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09.07.2020 11:24 Ответить
А чого це він виконує обов'язки Прем'єра? Єрмак не дає виконувати обов'язки Президента? Ну те, що Єрмаку такий стан речей подобається - то зрозуміло. Та й бідосику в кайф - ніяких рішень, торгуй мордою та ляпай язиком, ще й покатається за державні гроші...
От тіко відповідальність за те, що коїть Єрмак - на тобі вава! І твої "гастролі" по Україні з пародіями на обов'язки Прем'єра - не відмазка.
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09.07.2020 11:14 Ответить
Чекаємо повідомлень про катаклізми на Волині.
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09.07.2020 11:16 Ответить
https://twitter.com/WilnoLwiw

https://twitter.com/WilnoLwiw Мантелепа



Виборчу кампанію https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9D?src=hashtag_click #СН до МР на https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #Львів 'щині очолив діючий "cлуга"-нардеп Ростислав Тістик- син та племінник відомих у Львові представників ВО«https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #Свобода »- Ярослава та Володимира Тістиків Ще є сумніви у когось чи ілюзії стосовно "націоналістів" від Свободи?


Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 6932
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09.07.2020 11:18 Ответить
"Свободи" щось взагалі не чути і не видно.
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09.07.2020 11:38 Ответить
Кремль грошей не дає, тому й не чути.
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09.07.2020 11:43 Ответить
У віслюка туристичний тур Україною ???
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09.07.2020 11:22 Ответить
ленка домой не пускает. узнала про мандель
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09.07.2020 11:24 Ответить
интересно, с чем оно обосрется сегодня?
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09.07.2020 11:23 Ответить
Да, пару часов назад наблюдал над головой черный вертолет, несущийся с Черновицкой области на Волынь.
Стрингеров в свободной продаже нет простите.
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09.07.2020 11:25 Ответить
Названия программ очевидно в мааскве придумывают - "Большая стирка" - "Большая стройка", "Большая разница" - "Какая разница"
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09.07.2020 11:25 Ответить
Большая струйка - метод общения с избирателями.
Большая гонка - рабочие визиты.
Большая сушка - процесс после обсцыкания.
Большая ложка - атрибут зебила для поедания зеленых какашек.
Большая тёрка - совещание.
Большая стрелка - выездное совещание.
Большая дорожка - но коммент.
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09.07.2020 12:12 Ответить
Хочется увидеть свежее фото Елены Зеленской. С 12 июня мы о ней только читали в интернете, что получила положительный тест, была госпитализирована, вылечилась. Ее "пропажа" настораживает.
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09.07.2020 11:29 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 5444
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09.07.2020 11:35 Ответить
що воно скаче по Україні, як блоха? Більше нічим зайнятися? Чи вважає, що таким чином підніме свій зав'ялий рейтинг?
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09.07.2020 11:37 Ответить
👿👿👿👿Перед візитом Зеленського в Луцьк військові пляшками вигрібали воду з калюж, - ЗМІ
Перед візитом президента Володимира Зеленського у Волинську область військові вигрібали воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на інформацію джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Так, сьогодні, 9 липня Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку.

Перед його візитом військовим наказали за допомогою пляшок і листя вигрібати воду з калюж, щоб осушити болото.

Наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися вже приблизно протягом 20 років. Спочатку військові осушили ями на виїзді з льотного поля на КПП, після чого їх залили смолою і засипали гравієм.https://bykvu.com/ua/bukvy/pered-vizitom-zelenskogo-v-luck-vijskovi-pljashkami-vigribali-vodu-z-kaljuzh-zmi/
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09.07.2020 11:47 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 2914
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09.07.2020 11:55 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь - Цензор.НЕТ 1307
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09.07.2020 12:12 Ответить
Только бы не к нам, только бы не к нам....
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09.07.2020 12:31 Ответить
Зеленскийа ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.

О результатах поездки доложит Главе государства Ермаку
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09.07.2020 12:46 Ответить
 
 