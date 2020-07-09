Зеленский прибыл с рабочим визитом на Волынь
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.
Также Владимир Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.
Топ комментарии
+20 Рома Маестро
показать весь комментарий09.07.2020 10:57
+14 Roman Burlaka
показать весь комментарий09.07.2020 10:59
+12 саша паламарчук
показать весь комментарий09.07.2020 11:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
8.07.2020
Из-за капризов https://kurs.com.ua/pogoda
погодыЗю в Одесской области местным жителям пришлось столкнуться одновременно и с наводнением из-за ливней с градом, и с песчаной бурей, вызванной шквальным ветром.
https://kurs.com.ua/novost/188348-na-odeshinu-nakatilis-navodnenie-i-peschanaja-burja
https://comments.ua/img/publications/850x478/20180214143726.jpg
Твій ПеПо перетворився у фріка, який зі своїм бродячим цирком ходить то ДБР то до суду, то до прокуратури, то ховається від повісток.
Його ще поголити наголо, буде Фантомасом, гроші зможе на цьому заробляти.
Як би чого не вийшло, а то будете знову від них по метро ховатися.
Сьогодні, 9.07.2020, Зеленський має бути з візитом у Луцьку, де, зокрема, відвідає 204-ту бригаду тактичної авіації.
У зв'язку з цим, Воїни з саморобними віниками та пластиковими пляшками спочатку осушували калюжі, а потім залили ями (дорога не ремонтувалася понад 20 років), смолою...
"Барин приедет"? А траву пацанів командування частини фарбувати не змушувало? А сьогодні на дах з телевізійними антенами не погонить "для кращого зв'язку"?
Ну й.баний совочище! Совочище і страшний сором на сьомому році Національно-Визвольної Війни... Хлопці, які в разі чого стануть на оборону Українського неба - мають пляшками і віниками черпати воду під приїзд того, хто не те що не служив - військову кафедру не закінчував...
АПДЕЙТ: Відео ганьбища (https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=s24t9S6l5Qg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2QGqh9TQVkqzXKKqQGCXCtwwIQIX0HJzlFF2o5HSYguQRE1HcaftuL9EI https://www.youtube.com/watch… )
Назар Приходько
У "бубочки" на дороги тугрики в этом году закончились, так что дорог не будет, все пойдет на
дворцыобъекты культуры, сам сказал.
Чтобы И на дороги, И на памятники культуры - так денег нет, не напечатали еще.
"Искупайте меня в аплодисментах! Я не вижу ваши ручки!"
От тіко відповідальність за те, що коїть Єрмак - на тобі вава! І твої "гастролі" по Україні з пародіями на обов'язки Прем'єра - не відмазка.
https://twitter.com/WilnoLwiw Мантелепа
Виборчу кампанію https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9D?src=hashtag_click #СН до МР на https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #Львів 'щині очолив діючий "cлуга"-нардеп Ростислав Тістик- син та племінник відомих у Львові представників ВО«https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #Свобода »- Ярослава та Володимира Тістиків Ще є сумніви у когось чи ілюзії стосовно "націоналістів" від Свободи?
Стрингеров в свободной продаже нет простите.
Большая гонка - рабочие визиты.
Большая сушка - процесс после обсцыкания.
Большая ложка - атрибут зебила для поедания зеленых какашек.
Большая тёрка - совещание.
Большая стрелка - выездное совещание.
Большая дорожка - но коммент.
Перед візитом президента Володимира Зеленського у Волинську область військові вигрібали воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на інформацію джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Так, сьогодні, 9 липня Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку.
Перед його візитом військовим наказали за допомогою пляшок і листя вигрібати воду з калюж, щоб осушити болото.
Наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися вже приблизно протягом 20 років. Спочатку військові осушили ями на виїзді з льотного поля на КПП, після чого їх залили смолою і засипали гравієм.https://bykvu.com/ua/bukvy/pered-vizitom-zelenskogo-v-luck-vijskovi-pljashkami-vigribali-vodu-z-kaljuzh-zmi/
О результатах поездки доложит Главе государства Ермаку