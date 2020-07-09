Зеленський прибув з робочим візитом на Волинь

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєктів програми "Велике будівництво" в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19.

Також Володимир Зеленський ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку, поспілкується з представниками бізнесу.

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