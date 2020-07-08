Зеленский анонсировал "Большую стройку-2" - восстановление 100 культурных объектов в 2021 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году второй частью программы "Большой стройки" станет восстановление 100 культурных объектов.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, пережает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы начали программу "Большая стройка" и, кроме дорог, у нас 100 садов, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить (эти объекты - ред.), Это - начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы - это 100 культурных объектов", - отметил Зеленский.

По его словам, такую ​​поддержку прежде всего получат места, где есть историческое наследие, в том числе и Черновцы.

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