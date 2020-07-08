Зеленський анонсував "Велике будівництво-2" - відновлення 100 культурних об'єктів у 2021 році
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року другою частиною програми "Великого будівництва" стане відновлення 100 культурних об’єктів.
Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цього року ми почали програму "Велике будівництво" й, окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати (ці об’єкти — ред.), це - початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми — це 100 культурних об’єктів", - зазначив Зеленський.
За його словами, таку підтримку насамперед отримають місця, де є історична спадщина, у тому числі й Чернівці.
Топ коментарі
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https://www.radiosvoboda.org/a/velyke-budyvnyctvo-zelensky-sluga-naroda/30676319.html «Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?
До речі,про стадіон в Южному,який відкривав Зєля за програмою великоо будівництва:
"Будувати почали у 2019 році. Загальна вартість 29 мільйонів гривень, з них 12,5 мільйонів із обласного бюджету, решта - місцевий бюджет, зазначає міський голова Володимир Новацький.
«Ми почали будувати і ще не було цих проєктів, «Велике будівництво спортивних майданчиків», ще ніхто про них навіть не знав. Ми не підлаштовувалися під цей проєкт загальнодержавний, ми самі почали будувати. А область вже почала шукати ці об'єкти, які б могли підлягати цьому проєкту», - зазначає южненський міський голова.В місті Южному спортивний комплекс планували завершити за міські кошти, але після візиту обласного керівництва, яке вирішило додати об'єкт в програму «Велике будівництво», вирішили добудувати ще кілька елементів за рахунок обласних коштів."
А оно строит...….
Ты пенсам, учителям, докторам деньги дал???
Ровные дороги были бы самым культурным объектом Даешь Васильевка-Мелитополь!
Дело в том, что хорошие дороги - основное условие развития промышленности, сельского хозяйства, торговли.
Но "бубчке" не до дорог, он сейчас дворцы за гос. счет ремонтировать будет.
И в каждом романе пишет Бальзак, что "сажали тополя" ("в два ряда вдоль дороги, вдоль канав с грязью", "даже и сейчас, после 6 только лет, тополя подросли и стоят целое состояние", и так далее) Вот в каждом романе, где "пастораль", у Бальзака упомянуты тополя и то, сколько они стоят (сотни тысяч франков по тем деньгам) на древесину.
Мне стало любопытно, у меня есть многотомник о растениях, посмотрела про тополя - и верно, прекрасный источник дешевой древесины, растет быстро, используется для мелиорации, неприхотлив.
Тополь белый (с которого "пух" летит, вызывая астму у населения) - то для мышебратьев , у них таких тополей в городах дофигища, видать, популярен.
А мне нравятся тополь пирамидальный, он же осокорь (если не ошибаюсь), обожаю его, символ юга для меня. Также тополь серебристый, листья прекрасные.
Но "бубочке" сажать тополя "вдоль придорожных канав в два ряда", по героям Бальзака, крестьянам-миллионщикам, неинтересно, зачем ему деньги только через 6 лет?
"Бубочке" интересно "пилить", и не тополя на древесину, а бюджет, причем сейчас.
Главное 100 объектов восстановить. Хороший способ распила бабла. Кто и как проверит?
А Вы, нищие пенсионеры и воины на фронте, держитесь. Главное не стреляйте...
Кстати, а почему не 112 объектов или не 98? А именно 100? Значит никто эти объекты не считал. Объема никто не представляет. Все для красоты. Назад в СССР...