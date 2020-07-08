УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6437 відвідувачів онлайн
Новини
18 995 227

Зеленський анонсував "Велике будівництво-2" - відновлення 100 культурних об'єктів у 2021 році

Зеленський анонсував

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року другою частиною програми "Великого будівництва" стане відновлення 100 культурних об’єктів.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього року ми почали програму "Велике будівництво" й, окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати (ці об’єкти — ред.), це - початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми — це 100 культурних об’єктів", - зазначив Зеленський.

За його словами, таку підтримку насамперед отримають місця, де є історична спадщина, у тому числі й Чернівці.

Читайте також: Плануємо відновити понад 6000 км автодоріг до кінця цього року, - Криклій

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) культура (434) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Зеленский анонсировал "Большую стройку-2" - восстановление 100 культурных объектов в 2021 году - Цензор.НЕТ 3489
показати весь коментар
08.07.2020 20:13
+30
Зеленый вообще сдурел. В стране война, Путин готовит наступление, а Зеленский вместо СТЕНЫ с агрессором на востоке и канала на юге будет восстанавливать памятники истории. Просто ужас, что у него в голове происходит, там кажется тараканы только бегают или что-то наркотическое.
показати весь коментар
08.07.2020 20:01
+26
Прошло пол-года. Где можно посмотреть на 50 садов, 50 стадионов, 50 школ?
показати весь коментар
08.07.2020 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
На ростове стройка у тебя будет!подонок зеленый!манатки собирай уже
показати весь коментар
08.07.2020 22:19 Відповісти
Может 100 дворов отремонтируете?!
показати весь коментар
08.07.2020 22:26 Відповісти
ОПА! То виявляється перше "Велике будівництво" вже закінчилось??? Вже все збудовано, що було заплановано на перше "Велике будівництво"???? Чим довше ЗЕЛЕН-ий Вол де Мор (єврей по національності і юрист по спеціальності) керує, тим більше схожий на ПУКІНА Вол де Мора (єврея по національності і юриста по спеціальності)...... Тому логічно припускаю, що наступного року почнеться "Велике будівництво-3", через рік - "Велике будівництво-4"....
показати весь коментар
08.07.2020 22:29 Відповісти
Та вже всі ту стройку побачили.
https://www.radiosvoboda.org/a/velyke-budyvnyctvo-zelensky-sluga-naroda/30676319.html «Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?

До речі,про стадіон в Южному,який відкривав Зєля за програмою великоо будівництва:

"Будувати почали у 2019 році. Загальна вартість 29 мільйонів гривень, з них 12,5 мільйонів із обласного бюджету, решта - місцевий бюджет, зазначає міський голова Володимир Новацький.
«Ми почали будувати і ще не було цих проєктів, «Велике будівництво спортивних майданчиків», ще ніхто про них навіть не знав. Ми не підлаштовувалися під цей проєкт загальнодержавний, ми самі почали будувати. А область вже почала шукати ці об'єкти, які б могли підлягати цьому проєкту», - зазначає южненський міський голова.В місті Южному спортивний комплекс планували завершити за міські кошти, але після візиту обласного керівництва, яке вирішило додати об'єкт в програму «Велике будівництво», вирішили добудувати ще кілька елементів за рахунок обласних коштів."
показати весь коментар
08.07.2020 22:45 Відповісти
Зате понтів... Пороха за таке журнашльондри з гівном би з'їли !

Зеленський анонсував "Велике будівництво-2" - відновлення 100 культурних об'єктів у 2021 році - Цензор.НЕТ 6337

Зеленський анонсував "Велике будівництво-2" - відновлення 100 культурних об'єктів у 2021 році - Цензор.НЕТ 355

Зеленський анонсував "Велике будівництво-2" - відновлення 100 культурних об'єктів у 2021 році - Цензор.НЕТ 3541
показати весь коментар
08.07.2020 22:54 Відповісти
Скоро "Большая уборка -2". Убрали Януковича, а это недоразумение уберем тем более=)
показати весь коментар
08.07.2020 22:31 Відповісти
Клоун живет в параллельной реальности.
показати весь коментар
08.07.2020 23:57 Відповісти
молодец, все верно.
показати весь коментар
09.07.2020 05:26 Відповісти
главное глубже лизнуть, да, Валера?
показати весь коментар
09.07.2020 11:57 Відповісти
я не в курсе, ты сам у себя спрашивай, это же твой талант поглубже лизать "какао" тухез.
показати весь коментар
09.07.2020 16:08 Відповісти
викурить свій айкос і будемо по 1000 об'єктів відновлювати.
показати весь коментар
09.07.2020 06:51 Відповісти
Бобик ты с начало построй что в этом году обещал
показати весь коментар
09.07.2020 07:18 Відповісти
ну в його голові і війна вже закінчилася і те шо обіцяв у цьому році вже все зроблено. У духовнохворих свій-альтернитивний світ, у якому вони живуть
показати весь коментар
09.07.2020 09:27 Відповісти
Клоун вообще сдурел. В стране война, нищета!!!!!
А оно строит...….
Ты пенсам, учителям, докторам деньги дал???
показати весь коментар
09.07.2020 09:32 Відповісти
Уже прошло больше полугода 2020 года.А где можно увидеть 50 школ и 50 детских садов? Может кто подскажет адрес или города?Очередной развод для зе лохтората!
показати весь коментар
09.07.2020 09:42 Відповісти
🤫🤔🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.07.2020 09:53 Відповісти
Я бы не отвлекался от дорог Не знаю как там школы и сады, но ехать по новой дороге (закончили практически на 95%) от Запорожья до Васильевки (чуть дальше) очень приятно А еще приятнее, что ее сделали чуть больше чем за месяц... Конечно еще продолжают делать, расширяют, обочины подсыпают, небольшой участок рядом с Запорожьем доделывают....

Ровные дороги были бы самым культурным объектом Даешь Васильевка-Мелитополь!
показати весь коментар
09.07.2020 10:01 Відповісти
Дело не в приятности.
Дело в том, что хорошие дороги - основное условие развития промышленности, сельского хозяйства, торговли.
Но "бубчке" не до дорог, он сейчас дворцы за гос. счет ремонтировать будет.
показати весь коментар
09.07.2020 11:45 Відповісти
Зеля, дорогой, ты уточни - для того, чтобы появились деньги на эти стройки - какой должен быть курс - 30 или 300 гривен за штуку доллара?
показати весь коментар
09.07.2020 10:20 Відповісти
Ідіот. Нехай краще на чолі 100 ідіотів спригне в туман з України....
показати весь коментар
09.07.2020 10:21 Відповісти
+Заставити Мендель(по причині власної недолугості) написати книгу-"Моє нікчемне існування". Не класти навіть на одну полицю з "Mein Kampf"!
показати весь коментар
09.07.2020 10:28 Відповісти
Прошу включити до реєстру об'єктів: я запланував трохи підфарбувати будку своєму собаці
показати весь коментар
09.07.2020 11:19 Відповісти
Последние дни читала романы Бальзака (у меня собрание сочинений). Не о высшем свете, кому он нафиг интересен, а о крестьянах, ставших миллионщиками, крайне увлекательно написано, хоть и было дело 200 лет назад.
И в каждом романе пишет Бальзак, что "сажали тополя" ("в два ряда вдоль дороги, вдоль канав с грязью", "даже и сейчас, после 6 только лет, тополя подросли и стоят целое состояние", и так далее) Вот в каждом романе, где "пастораль", у Бальзака упомянуты тополя и то, сколько они стоят (сотни тысяч франков по тем деньгам) на древесину.

Мне стало любопытно, у меня есть многотомник о растениях, посмотрела про тополя - и верно, прекрасный источник дешевой древесины, растет быстро, используется для мелиорации, неприхотлив.
Тополь белый (с которого "пух" летит, вызывая астму у населения) - то для мышебратьев , у них таких тополей в городах дофигища, видать, популярен.
А мне нравятся тополь пирамидальный, он же осокорь (если не ошибаюсь), обожаю его, символ юга для меня. Также тополь серебристый, листья прекрасные.

Но "бубочке" сажать тополя "вдоль придорожных канав в два ряда", по героям Бальзака, крестьянам-миллионщикам, неинтересно, зачем ему деньги только через 6 лет?
"Бубочке" интересно "пилить", и не тополя на древесину, а бюджет, причем сейчас.
показати весь коментар
09.07.2020 11:56 Відповісти
А ракетную программу заморозил напрочь. Правильно, с кем воевать то? С кураторами не воюют, их слушаются и дороги для их танков строят
показати весь коментар
09.07.2020 12:00 Відповісти
...и мосты восстанавливает
показати весь коментар
09.07.2020 13:03 Відповісти
Более 50% населения живет за чертой бедности, враг у ворот. У Зеленского это не в приоритете.
Главное 100 объектов восстановить. Хороший способ распила бабла. Кто и как проверит?
А Вы, нищие пенсионеры и воины на фронте, держитесь. Главное не стреляйте...
Кстати, а почему не 112 объектов или не 98? А именно 100? Значит никто эти объекты не считал. Объема никто не представляет. Все для красоты. Назад в СССР...
показати весь коментар
09.07.2020 13:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 