Зеленський анонсував "Велике будівництво-2" - відновлення 100 культурних об'єктів у 2021 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року другою частиною програми "Великого будівництва" стане відновлення 100 культурних об’єктів.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього року ми почали програму "Велике будівництво" й, окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати (ці об’єкти — ред.), це - початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми — це 100 культурних об’єктів", - зазначив Зеленський.

За його словами, таку підтримку насамперед отримають місця, де є історична спадщина, у тому числі й Чернівці.

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