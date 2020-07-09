Авиакомпания не несет ответственности за отказ во въезде в страну, - Госавиаслужба
В соответствии с Авиационными правилами пассажир отвечает за получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и прочего, а также за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.
Авиакомпания не несет ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну (пункты назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил применяемые законы или документы которого не оформлены должным образом.
Пассажир должен по требованию авиакомпании или государственных органов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении, если от него потребуется вернуться в место отправления или другое место в связи с отказом страны следования принять такого пассажира независимо от того, является ли эта страна местом назначения или транзитной страной. Авиакомпания имеет право не возвращать суммы, уплаченные пассажиром за совершенную воздушную перевозку к месту, где было отказано пассажиру во въезде или месту депортации.
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если пассажир прочитал что мона лететь, а потом ВНЕЗАПНО не мона, то его дожны об этом поставить
на бутылкув известность, не?
это же смешно - давай дэнги, а потом сиди вна карантине.
Смішні це ваші ідіотські вимога до авіаперевізника.
Чи може я естрасенс?
при посадці, думаю, авіакомпанія має сказати: ти, бидло, будеш сидіти на або в - карантині.
чо ми будемо тут сперечатись?
сам бачиш - то впускають, то не дуже.
сиди вна карантині любий друже
Для отримання відповідей щодо відвідування інших країн є відповідні інформаційні ресурси, але і це не гарантія, бо ситуація весь час змінюється (і не на краще, на жаль). Навіть міністерство іноземних справ більше повинне опікуватись такими питаннями, але ж ні як не авіаперевізники.
По аналогии твоих рассуждений - ты вызываешь такси, едешь в магазин какой-то. Магазин закрыт и ты обвиняешь таксиста, что он тебя не предупредил об этом.
Странные рассуждения.
Авиакомпания отвечает за безопасность рейсов, а уведомлять зебильных козлов о правилах посещения другой страны должен МИД его страны, мвд в лице погранслужбы и министерство здравоохранения
и второе, почему Вам не нравится мой "ник"? Вас что-то смущает?
расскажите, но учтите шо я не совок и не традваас и не афро-африканец. ну, давай.те(на выборы не ходил бо п****, не хотел стать клоуном или верозавром)
просо, повторю я еду з.з. сколько по УКРЗАЛИЗНИЦЕ, потом такси а потом сажусь вна самолет иииииии.
какого Бена? то есть... да ладно читай выше - я если покупаю услугу - должен знать что и к чему
момент номер 2 - ты едешь по "укрзализнице" потом такси, потом аеропорт - а тебе говорят, а у вас тут алименты не уплочены - мы вас не пропустим - так что значит таксист который тебя вез, у "укрзалізниця" - должны были это проверить? ну бред же.
он тоже ведь "в списке" же
Все пассажиры проходят досмотр в аэропорту.
именно. за шо и я сказал - компания уведомить должна.
еп их дивизионен - я х.з. скока еду до Киева и сажусь вна самолет, а по прилету -
дебилизм же
див/слух - Парень и молния.
за мною теж ганяється
Я то досвідчений в срачах, так видно шо до вас доколєбався за неіменієм противника ггг