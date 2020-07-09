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Авиакомпания не несет ответственности за отказ во въезде в страну, - Госавиаслужба

Авиакомпания не несет ответственности за отказ во въезде в страну, - Госавиаслужба

В соответствии с Авиационными правилами пассажир отвечает за получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и прочего, а также за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.

Авиакомпания не несет ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну (пункты назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил применяемые законы или документы которого не оформлены должным образом.

Пассажир должен по требованию авиакомпании или государственных органов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении, если от него потребуется вернуться в место отправления или другое место в связи с отказом страны следования принять такого пассажира независимо от того, является ли эта страна местом назначения или транзитной страной. Авиакомпания имеет право не возвращать суммы, уплаченные пассажиром за совершенную воздушную перевозку к месту, где было отказано пассажиру во въезде или месту депортации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей

Автор: 

авиация (2834) полеты (77) Госавиаслужба (69)


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Топ комментарии
+6
наш сотрудник летит домой в страну высокого риска. Его предупредили о последствиях, вплоть до карантина за свой счет. Так что таки ДА, каждый хозяин своего вояжа.
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09.07.2020 11:31
+6
не зобов"язані. Пасажир має сам переконатись у можливості відвідату ту чи іншу країну. І всі ризики пасажир бере на себе. До чого тут авіакомпанія? Воно не зобов"язана запхати людину в країну за будь яку ціну. Вона лише зобов"язана безпечно довезти людину до кордону/аеропорту/міста. Наприклад, якщо тролейбус тебе везе на роботу, а тебе не пустили туди, бо ти прогульник, чи тебе заднім числом звільнили, то шо, то тролейбус чи його водій винний?
Смішні це ваші ідіотські вимога до авіаперевізника.
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09.07.2020 11:41
+5
Да мало ли куда ты собрался лететь. Это твое личное дело. Авиакомпания в данном случае извозчик. Ее обязанность без проблем тебя доставить в выбранный тобой пункт назначения. А пустят тебя через шлагбаум на этом пункте - не ее головная боль. Мало ли по какой причине тебе могут запретить въезд в страну. Может тебя из этой страны уже высылали и тебе запрещен въезд.
По аналогии твоих рассуждений - ты вызываешь такси, едешь в магазин какой-то. Магазин закрыт и ты обвиняешь таксиста, что он тебя не предупредил об этом.
Странные рассуждения.
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09.07.2020 11:49
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Правила форума Совет форумчан
обязаны уведомить.
если пассажир прочитал что мона лететь, а потом ВНЕЗАПНО не мона, то его дожны об этом поставить на бутылку в известность, не?
это же смешно - давай дэнги, а потом сиди вна карантине.
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09.07.2020 11:30 Ответить
не зобов"язані. Пасажир має сам переконатись у можливості відвідату ту чи іншу країну. І всі ризики пасажир бере на себе. До чого тут авіакомпанія? Воно не зобов"язана запхати людину в країну за будь яку ціну. Вона лише зобов"язана безпечно довезти людину до кордону/аеропорту/міста. Наприклад, якщо тролейбус тебе везе на роботу, а тебе не пустили туди, бо ти прогульник, чи тебе заднім числом звільнили, то шо, то тролейбус чи його водій винний?
Смішні це ваші ідіотські вимога до авіаперевізника.
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09.07.2020 11:41 Ответить
та г*споди, я виїжджаю з дому в Київ, поки доїду, то та ж Польща напр. візьме й відмінить норм. в.їзд, - де і як я маю взнати шо саме мій рейс - = - карантин?
Чи може я естрасенс?
при посадці, думаю, авіакомпанія має сказати: ти, бидло, будеш сидіти на або в - карантині.
чо ми будемо тут сперечатись?
сам бачиш - то впускають, то не дуже.
сиди вна карантині любий друже
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09.07.2020 11:47 Ответить
так і є. В таких умовах ніхто і нічого не гарантує, бо людство в перший раз зіткнулось з таким масштабним карантином. Авіакомпанія лише зобов"язана повернути пасажиру гроші при умові якщо рейс не відбувся чи пасажир відмовився у зв"язку з незрозумілістю ситуації, від квитка. Гроші або ваучер на квиток з відкритою датою.
Для отримання відповідей щодо відвідування інших країн є відповідні інформаційні ресурси, але і це не гарантія, бо ситуація весь час змінюється (і не на краще, на жаль). Навіть міністерство іноземних справ більше повинне опікуватись такими питаннями, але ж ні як не авіаперевізники.
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09.07.2020 11:57 Ответить
Да мало ли куда ты собрался лететь. Это твое личное дело. Авиакомпания в данном случае извозчик. Ее обязанность без проблем тебя доставить в выбранный тобой пункт назначения. А пустят тебя через шлагбаум на этом пункте - не ее головная боль. Мало ли по какой причине тебе могут запретить въезд в страну. Может тебя из этой страны уже высылали и тебе запрещен въезд.
По аналогии твоих рассуждений - ты вызываешь такси, едешь в магазин какой-то. Магазин закрыт и ты обвиняешь таксиста, что он тебя не предупредил об этом.
Странные рассуждения.
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09.07.2020 11:49 Ответить
Потому твой ник Козлов, что ты привык, а вдруг прокатит.
Авиакомпания отвечает за безопасность рейсов, а уведомлять зебильных козлов о правилах посещения другой страны должен МИД его страны, мвд в лице погранслужбы и министерство здравоохранения
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09.07.2020 12:27 Ответить
я за то и написал.
и второе, почему Вам не нравится мой "ник"? Вас что-то смущает?
расскажите, но учтите шо я не совок и не традваас и не афро-африканец. ну, давай.те(на выборы не ходил бо п****, не хотел стать клоуном или верозавром)
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09.07.2020 12:34 Ответить
Может они еще и убийц обязаны уведомить, что он в списке интерпола есть?
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09.07.2020 12:50 Ответить
ну мсье знает толк....
просо, повторю я еду з.з. сколько по УКРЗАЛИЗНИЦЕ, потом такси а потом сажусь вна самолет иииииии.
какого Бена? то есть... да ладно читай выше - я если покупаю услугу - должен знать что и к чему
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09.07.2020 12:53 Ответить
Ну так это не работа авиакомпаний узнавать, пропустят тебя или нет)
момент номер 2 - ты едешь по "укрзализнице" потом такси, потом аеропорт - а тебе говорят, а у вас тут алименты не уплочены - мы вас не пропустим - так что значит таксист который тебя вез, у "укрзалізниця" - должны были это проверить? ну бред же.
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09.07.2020 14:40 Ответить
кстати, читал за Яценюка?
он тоже ведь "в списке" же
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09.07.2020 13:08 Ответить
наш сотрудник летит домой в страну высокого риска. Его предупредили о последствиях, вплоть до карантина за свой счет. Так что таки ДА, каждый хозяин своего вояжа.
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09.07.2020 11:31 Ответить
да нет, по возврату в Германию будет сидеть за свой счет.
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09.07.2020 11:43 Ответить
Ах вот как? Застройщик не несет ответственности за вложенные деньги. Врач не несет ответственности за результат лечения. Электрик не несет ответственности за возможный пожар. Школа не несет ответственности за безопвсность ребенка. Повар не несет ответственности за пищевые отравления ит.д!
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09.07.2020 11:48 Ответить
Не "гони волну"... В данном случае имеется "сделка", "двусторонний договор", между авиаперевозчиком и пассажиром: пассажир заплатил деньги, а авиаперевозчик его доставил в нужное место... "Сделку" с греческими таможенниками и пограничниками, по поводу пропуска на греческую территорию, пассажир не заключал... (это всё равно, как заявить "предъяву" капитану судна, которое доставило тебя в Гренландию, о том что ты замёрз, потому что ты одет в шорты и майку... Он выпучит глаза и скажет: "Извините, а почему Вы не поинтересовались, какая в Гренландии погода?"
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09.07.2020 12:32 Ответить
Тут скользкий момент. Если компания посадила на борт человека без паспорта,с недействительным паспортом,без визы-по законодательству и ЕС и Украины -обязана вернуть пассажира за свой счет. Если запрет на вьезд будет применен вне этих причин- например человек стал нон -грата уже после получения визы, депортация за счет страны вьезда. В данном случае авиакомпании были уведомлены об запрете на вьезд граждан Украины без рабочих виз и видов на жительство. Компании сознательно пошли на риск. Их заставят за свой счет вернуть пассажиров. И проплаченная Авиаслужба им не поможет.
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09.07.2020 12:06 Ответить
Авиакомпания никого на борт не садит.
Все пассажиры проходят досмотр в аэропорту.
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09.07.2020 12:28 Ответить

именно. за шо и я сказал - компания уведомить должна.
еп их дивизионен - я х.з. скока еду до Киева и сажусь вна самолет, а по прилету -
дебилизм же
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09.07.2020 12:38 Ответить
А чего ещё ждать от нашего Бори....
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09.07.2020 13:15 Ответить
я жё культурно объяснил - мне компания ДОЛЖНА сообщить про то шо я иду в или на - просто потому шо я билет купил
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09.07.2020 13:23 Ответить
Я там нижче пояснив для "недоганяючих"... Для тебе - теж...
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09.07.2020 17:06 Ответить
Дозвольте задать питання: А міграційні питання відносяться до компетенції авіаперевізника? Хто здійснює контроль за дотримання законності при перетинанні пасажиром кордону? Авіакомпанія, чи міграційна служба? Але навіть до міграційних служб України "пред"яву" не висунеш - вони перевіряють лише те, чи має право даний громадянин ВИЇХАТЬ за межі України, а не те, чи має право вказаний громадянин В"ЇХАТЬ у країну прибуття... Це "головний біль" самого громадянина, що повинен був завбачливо поцікавиться про подібне.. Ви ж, якщо на лід ступаєте, не вините метеослужбу, у випадку провалювання під лід, а себе, тому що попередньо не перевірили міцність льоду...
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09.07.2020 17:04 Ответить
"Українська правда". Є інтрерв'ю співробітника МЗС. Там він посилається на законодавство ЄС, щодо відповідальності авіаперевізників у разі перевезення пасажирів без дійсних документів,або без віз. Із власного досвіду. Року 2009,відрядження до Дюссельдорфу. У співробітника -відмова у візі. Він не звертає увагу. Не звертає уваги і пані на реєстраціі. У Німеччині-штамп,заборона на в'їзд. Доба у міжнародній залі. Наступної доби-авіаперевізник за свій кошт перевозить співробітника до Києва. Кожного разу,до безвізу на реєєстрації у мене шукали візу у паспорті. Не знайшовши-питання-"які підстави на в'їзд у ЕС"? Кожного разу я надавав посвідку на проживання.
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09.07.2020 17:22 Ответить
Я поставив питання... На них я отримав "ухильну" відповідь з посиланням на інтерв"ю. Це була "офіційна заява" представника МЗС? Чи "бла-бла-бла", "старшого помічника молодшого двірника"? Крім того, Ви не думаєте, що дії Вашого перевізника могли буть простою "перестраховкою", щоб уникнуть судової тяганини? Часто фірмам легше "відкупитися", ніж ходить у судові засідання... Назвіть мені позитивне рішення суду і документ (норму права), що покладає виконання міграційного контролю на авіаперевізника...
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09.07.2020 17:48 Ответить
Я висловлюю свою думку,базуючись на власному досвіді. Ви можете вважати собі все,що вам спаде на думку. Ще раз: незалежно від того,що авіаперевізник не наділений правом контролювати "право на в'їзд", усі авіаперевізники це роблять. Через одну просту причину-авіакомпанії уникають необхідності "вивозити" туриста, за свій рахунок у разі якщо буде доведено,що у нього на момент посадки у літак були відсутні належним чином оформлені документи. Все!
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09.07.2020 17:58 Ответить
Тобто, офіційну норму закону Ви назвать не можете... Значить, відкинуть моє припущення, що авіаперевізник "перестраховується", Ви теж не можете... Більш того, Ви, навіть, це підтверджуєте... Тоді навіщо треба було "упираться рогом"?
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09.07.2020 18:07 Ответить
Шановний! Ви нічого не переплутали? Я до вас не звертався. Я відповів на питання.Так,що про впирання рогом,чи рогами,чи ще чимось вам краще запитати у самого себе.
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09.07.2020 18:20 Ответить
А я поставив КОНКРЕТНІ питання, як-би їх поставив представник авіакомпанії, у судовому засіданні... Але ви від відповіді ухиляєтеся... В судовому засіданні суд розцінив-би це, як відсутність у вас конструктивних заперечень... Думаю, результат розгляду справи Ви розумієте...
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09.07.2020 18:50 Ответить
Через декілька днів буде повідомлення про повернення туристів за захунок або туристів або компаній. Навіщо судитися -скасують дозвіл на напрямок- подавайте до суду панове авіаперевізники!
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09.07.2020 18:58 Ответить
І як це буде виглядіть з точки зору закону? Ви ж тут апелювали до правового варіанту вирішення спору... А я вам вказав як на правову позицію, так і на можливі варіанти "позаправового" вирішення... І ви зараз це підтверджуєте... А винуватий, чомусь - Я...
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09.07.2020 19:18 Ответить
так подивитись мона - цей пареньhttps://mp3iq.com/search/f/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B8+%D1%88%D1%83%D1%82/page/2/
див/слух - Парень и молния.
за мною теж ганяється

Я то досвідчений в срачах, так видно шо до вас доколєбався за неіменієм противника ггг
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09.07.2020 19:25 Ответить
Але, вказане ніяким чином не знімає відповідальність із громадянина! Громадянин своє отримує. Замість моря-отримує карцер на тиждень.
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09.07.2020 17:42 Ответить
 
 