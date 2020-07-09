Авиакомпания не несет ответственности за отказ во въезде в страну, - Госавиаслужба

В соответствии с Авиационными правилами пассажир отвечает за получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и прочего, а также за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.

Авиакомпания не несет ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну (пункты назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил применяемые законы или документы которого не оформлены должным образом.

Пассажир должен по требованию авиакомпании или государственных органов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении, если от него потребуется вернуться в место отправления или другое место в связи с отказом страны следования принять такого пассажира независимо от того, является ли эта страна местом назначения или транзитной страной. Авиакомпания имеет право не возвращать суммы, уплаченные пассажиром за совершенную воздушную перевозку к месту, где было отказано пассажиру во въезде или месту депортации.

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