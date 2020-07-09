Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову у в'їзді в країну, - Державіаслужба
Відповідно до Авіаційних правил пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в'їзду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державіаслужби.
Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажиру у в’їзді до країни (пунктів призначення, транзиту) та має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовуваних законів або документи якого не оформлено належним чином.
Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене повітряне перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді або місця депортації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
если пассажир прочитал что мона лететь, а потом ВНЕЗАПНО не мона, то его дожны об этом поставить
на бутылкув известность, не?
это же смешно - давай дэнги, а потом сиди вна карантине.
Смішні це ваші ідіотські вимога до авіаперевізника.
Чи може я естрасенс?
при посадці, думаю, авіакомпанія має сказати: ти, бидло, будеш сидіти на або в - карантині.
чо ми будемо тут сперечатись?
сам бачиш - то впускають, то не дуже.
сиди вна карантині любий друже
Для отримання відповідей щодо відвідування інших країн є відповідні інформаційні ресурси, але і це не гарантія, бо ситуація весь час змінюється (і не на краще, на жаль). Навіть міністерство іноземних справ більше повинне опікуватись такими питаннями, але ж ні як не авіаперевізники.
По аналогии твоих рассуждений - ты вызываешь такси, едешь в магазин какой-то. Магазин закрыт и ты обвиняешь таксиста, что он тебя не предупредил об этом.
Странные рассуждения.
Авиакомпания отвечает за безопасность рейсов, а уведомлять зебильных козлов о правилах посещения другой страны должен МИД его страны, мвд в лице погранслужбы и министерство здравоохранения
и второе, почему Вам не нравится мой "ник"? Вас что-то смущает?
расскажите, но учтите шо я не совок и не традваас и не афро-африканец. ну, давай.те(на выборы не ходил бо п****, не хотел стать клоуном или верозавром)
просо, повторю я еду з.з. сколько по УКРЗАЛИЗНИЦЕ, потом такси а потом сажусь вна самолет иииииии.
какого Бена? то есть... да ладно читай выше - я если покупаю услугу - должен знать что и к чему
момент номер 2 - ты едешь по "укрзализнице" потом такси, потом аеропорт - а тебе говорят, а у вас тут алименты не уплочены - мы вас не пропустим - так что значит таксист который тебя вез, у "укрзалізниця" - должны были это проверить? ну бред же.
он тоже ведь "в списке" же
Все пассажиры проходят досмотр в аэропорту.
именно. за шо и я сказал - компания уведомить должна.
еп их дивизионен - я х.з. скока еду до Киева и сажусь вна самолет, а по прилету -
дебилизм же
див/слух - Парень и молния.
за мною теж ганяється
Я то досвідчений в срачах, так видно шо до вас доколєбався за неіменієм противника ггг