Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову у в'їзді в країну, - Державіаслужба

Відповідно до Авіаційних правил пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в'їзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державіаслужби.

Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажиру у в’їзді до країни (пунктів призначення, транзиту) та має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовуваних законів або документи якого не оформлено належним чином.

Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене повітряне перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді або місця депортації.

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