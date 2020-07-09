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Правительство возобновило пешее пересечение границы с РФ в пяти пунктах пропуска

Правительство возобновило пешее пересечение границы с РФ в пяти пунктах пропуска

Правительство Украины возобновило пешее пересечение границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск" и "Юнаковка", а также с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка".

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что 17 июня 2020 года Кабинетом министров Украины издано распоряжение № 819-р "Изменения, которые вносятся в распоряжение Кабинета министров Украины от 13 марта 2020 года № 288".

"Согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район), "Бачевск" ( Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район) ", - говорится в сообщении.

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граница (5275) Кабмин (14031) россия (95725) пункт пропуска (676)


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Топ комментарии
+17
Зебилы, а зачем это украинцам?
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09.07.2020 11:41
+7
Напоминаю - расеюшка третья в мире по зараженности короной.
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09.07.2020 11:42
+5
и не только пешее. Странно и зачем
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09.07.2020 11:44
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Зебилы, а зачем это украинцам?
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09.07.2020 11:41 Ответить
Украинцам незачем, а малоросам с евреями пойдет...
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09.07.2020 11:48 Ответить
а ничего что через границу родственники живут еще со времен ссср? что - родители, дети. им что - перестать общаться между собой?
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09.07.2020 12:36 Ответить
У меня тоже родственница в Ставропольском крае живет, и друг в Питер постоянно приглашает, но как то не очень хочется ехать. Кто его знает, что обнуленышам в голову взбредет глядя на мои Украинские номера и армейское прошлое?
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09.07.2020 13:01 Ответить
ну, при совке за пребывание на оккупированных территориях сажали лет на 10 сразу, а за пребывание на территории оккупантов, и шастание туда - сюда вообще расстреливали без вопросов. ты бы тогда попробовал что-то такое сказать "во времена ссср".
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09.07.2020 13:30 Ответить
Напоминаю - расеюшка третья в мире по зараженности короной.
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09.07.2020 11:42 Ответить
Главное конечно же корона, а то что кацапы с нами воюют уже 7й год не повод не открывать границу?
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09.07.2020 11:43 Ответить
Ну причиной закрытия была корона.
Теперь когда там болеет по 10.00 кацапов в день границу открываем. Шо в головах?
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09.07.2020 11:46 Ответить
10.000
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09.07.2020 11:50 Ответить
Нафіга?
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09.07.2020 11:42 Ответить
Бо Зеленський не полишив наміру налагодити дружні стосунки з загарбниками та вбивцями. Він "устал Ат вАйни". І бачив в очах фуйла мІр.
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09.07.2020 12:43 Ответить
и не только пешее. Странно и зачем
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09.07.2020 11:44 Ответить
в правительстве враги Украины
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09.07.2020 11:45 Ответить
а что на московии побороли КОВИД-19 или очередной прогиб малоросса ч банковой?
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09.07.2020 11:46 Ответить
от мені цікаво, якщо поновлене лише пішоходне сполучення зі свинособакією, то звідки на теренах України знову з'явилися авто з номерами країни-агресора?
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09.07.2020 11:46 Ответить
может к старым одиноким родителям едут, которые еще остались?
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09.07.2020 12:02 Ответить
Хай вывозят их в магадан нахер.
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09.07.2020 12:04 Ответить
они же не дураки, променять Украину на черти что, и старые капризные бывают.
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09.07.2020 12:06 Ответить
а что на московии побороли КОВИД-19 или очередной прогиб малоросса ч банковой?
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09.07.2020 11:46 Ответить
В Рахе вспышка ЧУМЫ на границе с Монголией...
Карл! ЧУМЫ!
А наше ЗЕленое недоразумение открывает кордоны с этим рассадником хворей...
Когда начнется чума...виноват конечно будет ПОРОХ!)
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09.07.2020 11:52 Ответить
вот и я про то: а ***** там делать, оно нам надо ???? миротворцы херовы.
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09.07.2020 11:59 Ответить
С каких херов? Шоб можно было пешком Бубочке со сворой перебежать на родину? Так им еще и помогут подсрачниками.
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09.07.2020 12:03 Ответить
Дурні горланили що Порошенко не перекрив кордони, а зе брехун виявився не кращим. І причина зовсім не в кордоні а в дурнях які хочуть між родичами двері закрити.
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09.07.2020 12:04 Ответить
Очередная глупость и преступление Зевласти
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09.07.2020 12:13 Ответить
Можно было заморозить лет на 25.
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09.07.2020 12:17 Ответить
Ось про що треба розповідати на всіх ефірах про рашапоїдний уряд ахметовського прихвостня Деніски Шморгаля, і рашапоїдне збочення недопрезидента Зеленопука. А інтервю з цього приводу брати у солдат на передку і у батьків, чиї діти загинули на даунбасі.
Зеленодупі країну продовжують перетворювати у бидлостан у ще швидший спосіб.
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09.07.2020 12:19 Ответить
И желательно что бы онработал только на переход в сторону России.
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09.07.2020 12:30 Ответить
Відкрити кордони з росії в Україну можуть лише вороги українського народу.
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09.07.2020 12:31 Ответить
 
 