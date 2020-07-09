Правительство возобновило пешее пересечение границы с РФ в пяти пунктах пропуска

Правительство Украины возобновило пешее пересечение границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск" и "Юнаковка", а также с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка".

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что 17 июня 2020 года Кабинетом министров Украины издано распоряжение № 819-р "Изменения, которые вносятся в распоряжение Кабинета министров Украины от 13 марта 2020 года № 288".

"Согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район), "Бачевск" ( Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район) ", - говорится в сообщении.

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