Правительство возобновило пешее пересечение границы с РФ в пяти пунктах пропуска
Правительство Украины возобновило пешее пересечение границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск" и "Юнаковка", а также с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка".
Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.
Отмечается, что 17 июня 2020 года Кабинетом министров Украины издано распоряжение № 819-р "Изменения, которые вносятся в распоряжение Кабинета министров Украины от 13 марта 2020 года № 288".
"Согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район), "Бачевск" ( Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район) ", - говорится в сообщении.
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Теперь когда там болеет по 10.00 кацапов в день границу открываем. Шо в головах?
Карл! ЧУМЫ!
А наше ЗЕленое недоразумение открывает кордоны с этим рассадником хворей...
Когда начнется чума...виноват конечно будет ПОРОХ!)
Зеленодупі країну продовжують перетворювати у бидлостан у ще швидший спосіб.