Более 264 тысяч абитуриентов сегодня сдают ВНО по истории Украины

Сегодня, 9 июля, состоится внешнее независимое тестирование по истории Украины, которое будут сдавать более 264 тысяч абитуриентов.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ.

"Более 264 тысяч человек в 1115 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задания сертификационной работы по истории Украины. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла", - говорится в сообщении.

В УЦОКО напоминают, что допуск участников к пунктам тестирования начнется в 9:50 и продолжится до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

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