За июнь количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 28%, - НСЗУ

В среднем меньше половины пациентов, у которых подтвердили диагноз COVID-19, нуждались в госпитализации.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За июнь количество госпитализированных пациентов увеличилось на 28%. При этом на уровне ни одной из областей не наблюдалось перегрузки ковидных коек. В каждом городе есть места для госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем меньше половины пациентов, у которых подтвердили диагноз COVID-19, нуждались в госпитализации.

Доля пациентов с подтвержденным диагнозом среди госпитализированных, нуждающихся в медпомощи в условиях интенсивной терапии, в среднем составляет 18-19%. Тогда как в мире обычно в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов.

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