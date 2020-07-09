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Новости Коронавирус и карантин
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За июнь количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 28%, - НСЗУ

За июнь количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 28%, - НСЗУ

В среднем меньше половины пациентов, у которых подтвердили диагноз COVID-19, нуждались в госпитализации.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За июнь количество госпитализированных пациентов увеличилось на 28%. При этом на уровне ни одной из областей не наблюдалось перегрузки ковидных коек. В каждом городе есть места для госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем меньше половины пациентов, у которых подтвердили диагноз COVID-19, нуждались в госпитализации.

Доля пациентов с подтвержденным диагнозом среди госпитализированных, нуждающихся в медпомощи в условиях интенсивной терапии, в среднем составляет 18-19%. Тогда как в мире обычно в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов.

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Автор: 

карантин (16729) госпитализация (236) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Поэтому Зехспрезидент призывает срочно продавать маски за рубеж.
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09.07.2020 12:46 Ответить
Пишут как истиные прпагандоны.Что это 28% ? А меньше половины это сколько?
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09.07.2020 13:49 Ответить
так, перше правило пропагандонів-терористів: ніколи не використовуй абсолютні значення, використовуй відсотки, за допомогою яких можна будь-кому задурити голову
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09.07.2020 14:04 Ответить
А де Ви ті правила так гарно вивчили?
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09.07.2020 15:24 Ответить
карантинне життя та подібні новини навчили
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09.07.2020 17:26 Ответить
Потому у них смертность 0,5-2% ,а у нас 6%.
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09.07.2020 14:19 Ответить
ага..
"білоруська статистика"

Баста!, [09.07.20 10:24]
Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится. Сколько можно врать нам о том, что у нас с коронавирусом всё хорошо?
"Я работаю медсестрой в Минской больнице, то что творится сейчас, это не иначе как начало второго круга этого ада, - пишет читательница. - Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится.
Сказала, что из-за этого проклятого идиота люди будут болеть по несколько раз и уже через несколько месяцев медиков, готовых так работать, больше просто не будет.
Вы не представляете что это. У нас некоторые сотрудники за четыре месяца просто постарели внешне, как будто войну прошли.
Пару дней назад у нас умерла сестра парня, который подарил ей "корону" после парада, на который его вынудили пойти. Он просто пришел в приемник и просил его пустить к ней, пока она еще дышала, говорил, что это из-за него.
Сейчас еще можно многое изменить, но для этого нужны ресурсы и волевое решение но ни того ни другого мы не дождёмся. Лукашенко своей тупостью убьет нас всех, если мы все не ощетинимся и не будем защищаться".
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09.07.2020 15:47 Ответить
НОВОСТЬhttps://ukrrudprom.com/news/Issledovanie_pokazalo_otsutstvie_kollektivnogo_immuniteta_k_k_vi.html

Исследование показало отсутствие коллективного иммунитета к к вирусу COVID-19 в Украине
[14:00 09 июля 2020 года ]

Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине в среднем составляет 5,2%.
Такие результаты получила лаборатория "Синэво" (входит в шведский медицинский холдинг Medicover) по результатам первых полутора месяца иммунологического тестирования населения, сообщает https://biz.censor.net/.
"В целом исследование на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, в "Синэво" прошло более 10 тыс. человек. Тестирование проводилось во всех отделениях "Синэво", которые работают на территории Украины", - сообщает компания.
В территориальном разрезе самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в Западном регионе - его показатель составляет около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлено у 13% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%.
Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 обнаружен в Южном регионе - в среднем он составляет 2%. В частности, в Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%. В других регионах (Север, Центр, Восток) уровень коллективного иммунитета - 3-5%.
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09.07.2020 15:43 Ответить
За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 28%, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 5836
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09.07.2020 15:49 Ответить
 
 