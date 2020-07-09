За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 28%, - НСЗУ

У середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За червень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 28%. При цьому на рівні жодної з областей не спостерігалося перевантаження ковідних ліжок. У кожному місті є місця для госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.

Частка пацієнтів, з підтвердженим діагнозом серед госпіталізованих, які потребували меддопомоги в умовах інтенсивної терапії, в середньому становить 18-19%. Тоді як у світі зазвичай інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів.

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