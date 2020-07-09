За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 28%, - НСЗУ
У середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.
Про це повідомляє пресслужба НСЗУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За червень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 28%. При цьому на рівні жодної з областей не спостерігалося перевантаження ковідних ліжок. У кожному місті є місця для госпіталізації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.
Частка пацієнтів, з підтвердженим діагнозом серед госпіталізованих, які потребували меддопомоги в умовах інтенсивної терапії, в середньому становить 18-19%. Тоді як у світі зазвичай інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів.
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"білоруська статистика"
Баста!, [09.07.20 10:24]
Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится. Сколько можно врать нам о том, что у нас с коронавирусом всё хорошо?
"Я работаю медсестрой в Минской больнице, то что творится сейчас, это не иначе как начало второго круга этого ада, - пишет читательница. - Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится.
Сказала, что из-за этого проклятого идиота люди будут болеть по несколько раз и уже через несколько месяцев медиков, готовых так работать, больше просто не будет.
Вы не представляете что это. У нас некоторые сотрудники за четыре месяца просто постарели внешне, как будто войну прошли.
Пару дней назад у нас умерла сестра парня, который подарил ей "корону" после парада, на который его вынудили пойти. Он просто пришел в приемник и просил его пустить к ней, пока она еще дышала, говорил, что это из-за него.
Сейчас еще можно многое изменить, но для этого нужны ресурсы и волевое решение но ни того ни другого мы не дождёмся. Лукашенко своей тупостью убьет нас всех, если мы все не ощетинимся и не будем защищаться".
Исследование показало отсутствие коллективного иммунитета к к вирусу COVID-19 в Украине
[14:00 09 июля 2020 года ]
Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине в среднем составляет 5,2%.
Такие результаты получила лаборатория "Синэво" (входит в шведский медицинский холдинг Medicover) по результатам первых полутора месяца иммунологического тестирования населения, сообщает https://biz.censor.net/.
"В целом исследование на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, в "Синэво" прошло более 10 тыс. человек. Тестирование проводилось во всех отделениях "Синэво", которые работают на территории Украины", - сообщает компания.
В территориальном разрезе самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в Западном регионе - его показатель составляет около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлено у 13% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%.
Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 обнаружен в Южном регионе - в среднем он составляет 2%. В частности, в Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%. В других регионах (Север, Центр, Восток) уровень коллективного иммунитета - 3-5%.