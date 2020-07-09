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Новини Коронавірус і карантин
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За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 28%, - НСЗУ

За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 28%, - НСЗУ

У середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За червень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 28%. При цьому на рівні жодної з областей не спостерігалося перевантаження ковідних ліжок. У кожному місті є місця для госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.

Частка пацієнтів, з підтвердженим діагнозом серед госпіталізованих, які потребували меддопомоги в умовах інтенсивної терапії, в середньому становить 18-19%. Тоді як у світі зазвичай інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів.

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Автор: 

карантин (18172) госпіталізація (187) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Поэтому Зехспрезидент призывает срочно продавать маски за рубеж.
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09.07.2020 12:46 Відповісти
Пишут как истиные прпагандоны.Что это 28% ? А меньше половины это сколько?
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09.07.2020 13:49 Відповісти
так, перше правило пропагандонів-терористів: ніколи не використовуй абсолютні значення, використовуй відсотки, за допомогою яких можна будь-кому задурити голову
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09.07.2020 14:04 Відповісти
А де Ви ті правила так гарно вивчили?
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09.07.2020 15:24 Відповісти
карантинне життя та подібні новини навчили
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09.07.2020 17:26 Відповісти
Потому у них смертность 0,5-2% ,а у нас 6%.
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09.07.2020 14:19 Відповісти
ага..
"білоруська статистика"

Баста!, [09.07.20 10:24]
Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится. Сколько можно врать нам о том, что у нас с коронавирусом всё хорошо?
"Я работаю медсестрой в Минской больнице, то что творится сейчас, это не иначе как начало второго круга этого ада, - пишет читательница. - Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится.
Сказала, что из-за этого проклятого идиота люди будут болеть по несколько раз и уже через несколько месяцев медиков, готовых так работать, больше просто не будет.
Вы не представляете что это. У нас некоторые сотрудники за четыре месяца просто постарели внешне, как будто войну прошли.
Пару дней назад у нас умерла сестра парня, который подарил ей "корону" после парада, на который его вынудили пойти. Он просто пришел в приемник и просил его пустить к ней, пока она еще дышала, говорил, что это из-за него.
Сейчас еще можно многое изменить, но для этого нужны ресурсы и волевое решение но ни того ни другого мы не дождёмся. Лукашенко своей тупостью убьет нас всех, если мы все не ощетинимся и не будем защищаться".
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09.07.2020 15:47 Відповісти
НОВОСТЬhttps://ukrrudprom.com/news/Issledovanie_pokazalo_otsutstvie_kollektivnogo_immuniteta_k_k_vi.html

Исследование показало отсутствие коллективного иммунитета к к вирусу COVID-19 в Украине
[14:00 09 июля 2020 года ]

Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине в среднем составляет 5,2%.
Такие результаты получила лаборатория "Синэво" (входит в шведский медицинский холдинг Medicover) по результатам первых полутора месяца иммунологического тестирования населения, сообщает https://biz.censor.net/.
"В целом исследование на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, в "Синэво" прошло более 10 тыс. человек. Тестирование проводилось во всех отделениях "Синэво", которые работают на территории Украины", - сообщает компания.
В территориальном разрезе самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в Западном регионе - его показатель составляет около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлено у 13% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%.
Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 обнаружен в Южном регионе - в среднем он составляет 2%. В частности, в Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%. В других регионах (Север, Центр, Восток) уровень коллективного иммунитета - 3-5%.
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09.07.2020 15:43 Відповісти
За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 28%, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 5836
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09.07.2020 15:49 Відповісти
 
 