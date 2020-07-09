Фильм Сенцова получит 25 млн грн из украинского бюджета, - Ткаченко
Совет по государственной поддержке кинематогрофии при Минкульте Украины одобрил предоставление финансирования из государственного бюджета для съемок фильма бывшего политузника Кремля, режиссера Олега Сенцова.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Фильм "Носорог" Олег Сенцов получит государственную поддержку в размере 25 млн. грн.
Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения по поддержке выделения средств на производство фильма Олега. Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписания соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше произошло заключения...", - написал он.
Ткаченко также сообщил, что сегодня Совет единогласно проголосовал "за" по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.
"Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны. Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне!
Начало съемок запланировано на осень. Желаю, чтобы все удалось!" - добавил министр культуры.
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возможно шо этот русскоязычный человек патриот нашей страны.....
Но как в том фильме шо я не смотрел - "не верю"
больным деткам ...