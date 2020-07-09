Фильм Сенцова получит 25 млн грн из украинского бюджета, - Ткаченко

Совет по государственной поддержке кинематогрофии при Минкульте Украины одобрил предоставление финансирования из государственного бюджета для съемок фильма бывшего политузника Кремля, режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Фильм "Носорог" Олег Сенцов получит государственную поддержку в размере 25 млн. грн.

Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения по поддержке выделения средств на производство фильма Олега. Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписания соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше произошло заключения...", - написал он.

Ткаченко также сообщил, что сегодня Совет единогласно проголосовал "за" по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.

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"Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны. Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне!

Начало съемок запланировано на осень. Желаю, чтобы все удалось!" - добавил министр культуры.