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Фильм Сенцова получит 25 млн грн из украинского бюджета, - Ткаченко

Фильм Сенцова получит 25 млн грн из украинского бюджета, - Ткаченко

Совет по государственной поддержке кинематогрофии при Минкульте Украины одобрил предоставление финансирования из государственного бюджета для съемок фильма бывшего политузника Кремля, режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Фильм "Носорог" Олег Сенцов получит государственную поддержку в размере 25 млн. грн.

Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения по поддержке выделения средств на производство фильма Олега. Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписания соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше произошло заключения...", - написал он.

Ткаченко также сообщил, что сегодня Совет единогласно проголосовал "за" по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.

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"Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны. Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне!

Начало съемок запланировано на осень. Желаю, чтобы все удалось!" - добавил министр культуры.

Фильм Сенцова получит 25 млн грн из украинского бюджета, - Ткаченко 01

Ткаченко Александр (429) фильмы (400) финансирование (1802) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+4
Тільки на "Порося"..😗
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09.07.2020 12:53
+2
Аттракцион невиданной щедрости за чужой счёт. У налогоплательщиков забыли разрешение спросить. За эти деньги можно бы было спасти жизни
больным деткам ...
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09.07.2020 14:09
+1
Хоть и ради пиара и за бюджетные деньги, но это хоть что-то хорошее что сделали зебилы за 1.5 года
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09.07.2020 12:48
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Хоть и ради пиара и за бюджетные деньги, но это хоть что-то хорошее что сделали зебилы за 1.5 года
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09.07.2020 12:48 Ответить
Шоб ГШадя №2 не получилась только.

https://mp3iq.com/m/1717-korol-i-shut-kish/

возможно шо этот русскоязычный человек патриот нашей страны.....
Но как в том фильме шо я не смотрел - "не верю"
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09.07.2020 12:50 Ответить
Цікаво, а на фільм "Жабеня" кошти були б?
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09.07.2020 12:50 Ответить
Тільки на "Порося"..😗
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09.07.2020 12:53 Ответить
Ти французький мусульманин?
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09.07.2020 12:56 Ответить
Наче ні..а що..?
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09.07.2020 13:00 Ответить
Вигідніше платити 25 млн. гривень з бюджету на культуру, ніж потім 25 млрд. на боротьбу з сепаратизмом.
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09.07.2020 12:52 Ответить
Щось Сенцов зовсім зник з медійного простору.
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09.07.2020 12:53 Ответить
В данном случае ЖАБА не душит,заслужил мужик..
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09.07.2020 12:54 Ответить
Хочуть придбати лояльність? Мустафу і Лєща вже купили.
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09.07.2020 13:38 Ответить
Аттракцион невиданной щедрости за чужой счёт. У налогоплательщиков забыли разрешение спросить. За эти деньги можно бы было спасти жизни
больным деткам ...
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09.07.2020 14:09 Ответить
Вы что? какие детки!?.....зеленый рейтинг рушится!!.....ща этот спилберг покажет настоящее кино!))
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09.07.2020 14:13 Ответить
А чего жалеть денег - потом в мировом прокате отобъет. хотя успех "гамера" вряд ли повторит.
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09.07.2020 14:41 Ответить
у "гамера" был успех?....или это сарказм?))
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09.07.2020 15:38 Ответить
за 5 лет - 17 тыс. просмотров!!!.....это прорыв! успех!
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09.07.2020 15:41 Ответить
Интересно, сколько из них досмотрело до конца?
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09.07.2020 17:11 Ответить
до конца его смотреть можно только по решению суда
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09.07.2020 17:21 Ответить
Я против.
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09.07.2020 19:54 Ответить
 
 