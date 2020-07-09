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Фільм Сенцова отримає 25 млн грн з українського бюджету, - Ткаченко

Фільм Сенцова отримає 25 млн грн з українського бюджету, - Ткаченко

Рада з державної підтримки кінематогрофа при Мінкульті України схвалила надання фінансування з державного бюджету для зйомок фільму колишнього політв'язня Кремля, режисера Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Фільм "Носоріг" Олега Сенцова отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн. Долучився до засідання Ради державної підтримки кінематографії, де висловив власну точку зору щодо підтримки виділення коштів на виробництво фільму Олега. Проект переміг у третьому конкурсі у 2012 році, але з того часу підписання угоди з переможцем переносилося двічі. З різних причин. А далі сталося ув’язнення…", - написав він.

Ткаченко також повідомив, що сьогодні Рада одноголосно проголосувала "за" щодо укладення контракту на фінансування фільму. Виділені кошти становитимуть 50% від загального кошторису стрічки.

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"Тепер Олег зможе знову повернутися на екрани. Нарешті історична справедливість відновлена. Це обов'язок держави перед ним. Його чекає не тільки український глядач, а й весь світ. Вірю в його успіх на міжнародному рівні!

Початок зйомок запланований на осінь. Бажаю, щоб все вдалося!"- додав міністр культури

Фільм Сенцова отримає 25 млн грн з українського бюджету, - Ткаченко 01

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) фільми (281) фінансування (3130) Сенцов Олег (899)


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Топ коментарі
+4
Тільки на "Порося"..😗
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09.07.2020 12:53
+2
Аттракцион невиданной щедрости за чужой счёт. У налогоплательщиков забыли разрешение спросить. За эти деньги можно бы было спасти жизни
больным деткам ...
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09.07.2020 14:09
+1
Хоть и ради пиара и за бюджетные деньги, но это хоть что-то хорошее что сделали зебилы за 1.5 года
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09.07.2020 12:48
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Хоть и ради пиара и за бюджетные деньги, но это хоть что-то хорошее что сделали зебилы за 1.5 года
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09.07.2020 12:48 Відповісти
Шоб ГШадя №2 не получилась только.

https://mp3iq.com/m/1717-korol-i-shut-kish/

возможно шо этот русскоязычный человек патриот нашей страны.....
Но как в том фильме шо я не смотрел - "не верю"
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09.07.2020 12:50 Відповісти
Цікаво, а на фільм "Жабеня" кошти були б?
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09.07.2020 12:50 Відповісти
Тільки на "Порося"..😗
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09.07.2020 12:53 Відповісти
Ти французький мусульманин?
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09.07.2020 12:56 Відповісти
Наче ні..а що..?
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09.07.2020 13:00 Відповісти
Вигідніше платити 25 млн. гривень з бюджету на культуру, ніж потім 25 млрд. на боротьбу з сепаратизмом.
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09.07.2020 12:52 Відповісти
Щось Сенцов зовсім зник з медійного простору.
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09.07.2020 12:53 Відповісти
В данном случае ЖАБА не душит,заслужил мужик..
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09.07.2020 12:54 Відповісти
Хочуть придбати лояльність? Мустафу і Лєща вже купили.
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09.07.2020 13:38 Відповісти
Аттракцион невиданной щедрости за чужой счёт. У налогоплательщиков забыли разрешение спросить. За эти деньги можно бы было спасти жизни
больным деткам ...
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09.07.2020 14:09 Відповісти
Вы что? какие детки!?.....зеленый рейтинг рушится!!.....ща этот спилберг покажет настоящее кино!))
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09.07.2020 14:13 Відповісти
А чего жалеть денег - потом в мировом прокате отобъет. хотя успех "гамера" вряд ли повторит.
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09.07.2020 14:41 Відповісти
у "гамера" был успех?....или это сарказм?))
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09.07.2020 15:38 Відповісти
за 5 лет - 17 тыс. просмотров!!!.....это прорыв! успех!
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09.07.2020 15:41 Відповісти
Интересно, сколько из них досмотрело до конца?
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09.07.2020 17:11 Відповісти
до конца его смотреть можно только по решению суда
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09.07.2020 17:21 Відповісти
Я против.
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09.07.2020 19:54 Відповісти
 
 