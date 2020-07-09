Фільм Сенцова отримає 25 млн грн з українського бюджету, - Ткаченко

Рада з державної підтримки кінематогрофа при Мінкульті України схвалила надання фінансування з державного бюджету для зйомок фільму колишнього політв'язня Кремля, режисера Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Фільм "Носоріг" Олега Сенцова отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн. Долучився до засідання Ради державної підтримки кінематографії, де висловив власну точку зору щодо підтримки виділення коштів на виробництво фільму Олега. Проект переміг у третьому конкурсі у 2012 році, але з того часу підписання угоди з переможцем переносилося двічі. З різних причин. А далі сталося ув’язнення…", - написав він.

Ткаченко також повідомив, що сьогодні Рада одноголосно проголосувала "за" щодо укладення контракту на фінансування фільму. Виділені кошти становитимуть 50% від загального кошторису стрічки.

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"Тепер Олег зможе знову повернутися на екрани. Нарешті історична справедливість відновлена. Це обов'язок держави перед ним. Його чекає не тільки український глядач, а й весь світ. Вірю в його успіх на міжнародному рівні!

Початок зйомок запланований на осінь. Бажаю, щоб все вдалося!"- додав міністр культури