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Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский

Все местные дороги передадут на баланс

Президент Владимир Зеленский считает, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодору".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В то же время глава государства говорит, что это не совпадает с политикой децентрализации.

"Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут "Укравтодору" все местные дороги и мы решим эту проблему по крайней мере лет на 10", - отметил Зеленский.

Также читайте: Зеленский о строительстве дорог: Вопрос тендеров меня не очень интересует, меня интересует быстрый результат

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20525) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+38
баран тупой
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09.07.2020 12:54
+31
хана местным дорогам.
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09.07.2020 12:54
+30
корче ,опять заносы в киев,шоб каке то 5 см асфальта положить в селе.
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09.07.2020 12:55
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баран тупой
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09.07.2020 12:54 Ответить
Голобородька и не так ишо могет...
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09.07.2020 13:01 Ответить
Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6580
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09.07.2020 13:12 Ответить
Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9424
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09.07.2020 13:23 Ответить
Столько было проделано работы для организации местного самоуправления и эта тупая зеленая тварь все сломала за 1 год!
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09.07.2020 13:13 Ответить
хана местным дорогам.
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09.07.2020 12:54 Ответить
Так дороги местного значения и так убитые, по крайней мере в кировоградской области.

Хуже не будет! (с)
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09.07.2020 13:07 Ответить
ты отличаешь "дороги местного значения" (которые и так на балансе укравтодора) от местных дорог и городских улиц?
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09.07.2020 13:09 Ответить
на сегодня дороги местного значения не на балансе укравтодора!
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09.07.2020 13:13 Ответить
дороги местного значения (дороги между населенными пунктами) на балансе укравтодора. на местном балансе - местные дороги и дороги внутри населенных пунктов.
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09.07.2020 13:53 Ответить
Так в статье вроде идет речь именно о местных дорогах? Хз, может не так понял. И дороги в городе - это муниципальные дороги, но ни как не местные.
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09.07.2020 13:14 Ответить
а ты пишешь про дороги местного значения. это разные дороги!
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09.07.2020 13:54 Ответить
Произошло взаимное недопониамие .
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09.07.2020 14:01 Ответить
https://delo.ua/business/5-glavnyh-zajavlenij-rukovoditelja-ukravtodora-na-zasedanii-prav-346232/
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09.07.2020 13:15 Ответить
Приведу пример конкретный пример: Николаев - 2 моста (в черте города) находящиеся на балансе укравтодора, убитые в хлам, асфальт на которых и не ремонтировался ХЗ сколько лет. Граждане капают на мозг меру, чего мол не ремонтируешь. Мер говорит, что мол с радостью, но тупо не имею право, поскольку они не на балансе города и это будет нецелевое использование средств, за которое потом можно получить срок вместо благодарности (более того сам автодор, может подать иск, что мол ремонтом нанесли вред их активу....). Уже ХЗ сколько лет местная власть просит передать эти мосты на баланс города, для их поддержания их в нормальном состоянии. Так автодор их посылает лесом, но мосты при этом не ремонтирует!!!!
А этот припадочный Шут, предлагает передать автодору еще чего нибудь - чтобы лучше ремонтировалось. Идиот херов
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09.07.2020 13:46 Ответить
Так с начала правления у НеЛоха один зашквар за другим. Я на вскидку не могу припомнит ни одного действительно полезного нововведения или отмены вредного старого.
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09.07.2020 14:04 Ответить
Нововведение (точнее жгучее желание это провернуть) о передаче дорог автодору объясняется довольно просто: ремонт дорог на баллансе города определяются исключительно мунициполитетом (они же знают приоритет ремонта....) и естественно, все апелляции Клоуна (типа отремонтируйте эту дорогу, чтобы я мог попиариться) они пошлют лесом. А автодору Клоун может поуказывать (как напрямую, так и через губернаторов) а потом приехать перерезать ленточку и заявить, что мол ко "мне обратились..", "при моем вмешательстве...".
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10.07.2020 09:34 Ответить
Варваровский при таких качелях скоро рухнет
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09.07.2020 16:30 Ответить
А сейчас им типо не хана?)) приедь в харьковскую область посмотри)
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09.07.2020 14:37 Ответить
сейчас ты можешь пойти к мэрии или исполкому и устроить разнос МЕСТНОМУ представителю власти. а потом ты будешь хер сосать на подьезде к Киеву и тебя не пустят дальше остановки твоей маршрутки с твоими претензиями.
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09.07.2020 14:45 Ответить
Сейчас ты ничего не можешь) приезжай, я посмотрю какой-то ты им разнос устроишь - и какой будет результат))) Говорю же - дороги плохие, хорошо что их хоть латают, но от этого они все равно ужасные.
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09.07.2020 17:11 Ответить
Зелене обісране непорозуміння, гидко слухати це чмо.
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09.07.2020 12:55 Ответить
корче ,опять заносы в киев,шоб каке то 5 см асфальта положить в селе.
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09.07.2020 12:55 Ответить
ЗЕбанарию денюжки очень нужны. А такая схема - еще один способ доить местные бюджеты.
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09.07.2020 13:00 Ответить
Не ему. Кто-то занес в ОП денег чтобы клоуну вдуть в уши, оно ж ни в чем не разбирается. Что ему посоветовали "приближенные" то и выдаст за свои "мысли". Кто-то неплохо наживется.
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09.07.2020 13:28 Ответить
Ну да, новые дороги в рамках "Большой стройки отмывалова"
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09.07.2020 13:48 Ответить
Как можно передать то чего НЕТ!!!!!!!
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09.07.2020 12:56 Ответить
Это просто алес т.е. финишь!! даже если он завалит автодор деньгами как он будет контролировать чтобы эти деньги просто не разворовали!! системы контроля то нет от слова совсем!! Мне вот просто интересно он вообще понимает о чем говорит или по принципу лишьбы брякнуть а выполнять все равно никто не будет!!
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09.07.2020 12:56 Ответить
Надо нариду нравиццо, бо рейтинг повис...
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09.07.2020 12:58 Ответить
долбодятел...
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09.07.2020 12:57 Ответить
"Да что ты,черт побери,такое несешь?" (с)
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09.07.2020 12:57 Ответить
Укравтодор потирает руки.
Теперь можно будет рубить бабло еще и на дорогах местного значения.
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09.07.2020 12:59 Ответить
Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2908
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09.07.2020 13:00 Ответить
Breaking News !!!

Срочно !!!
Молния!!!

Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6293
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09.07.2020 13:01 Ответить
Вау !!!
Я хренею !!!
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09.07.2020 13:05 Ответить
... и это большое достижение в работе президента...
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09.07.2020 13:06 Ответить
його тупо в середину не пустили...
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09.07.2020 13:20 Ответить
Яка сумна новина! Що ж тепер з цим закладом станеться? Згорить, зруйнується від вибуху газу, піде під землю через розкисання ґрунтів?... Ото треба було цьому бідосику таке зробити!
А така цікава та красива будівля!
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09.07.2020 13:26 Ответить
теперь нужно всех эвакуировать на всякий случай..
И кропить святой водой ,пол года!)
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09.07.2020 19:43 Ответить
Мудрий нарід в которий раз должен убєдіться што хуже нє будєт. Нє смотря на прєдидущій опит обслуживанія бєздорожья Укравтовором, зєльониє соплякі решают дать єму второй шанс, авось одумаютса.
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09.07.2020 13:03 Ответить
Недавно вернулся из Поляны,Закарпатье. Приятно удивлен развитию ОТГ. Выстроили Центр Админ Послуг,дороги в селах в очень хорошем состоянии. Сделали ТРОТУАРЫ! В селе... Мусор вывозится для жителей БЕСПЛАТНО. Если сейчас остановить децентрализацию-все вернется во времена Кучмы. Яму в асфальте-надо будет в облавтодор нести мешок...
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09.07.2020 13:05 Ответить
К вопросу о продаже земли.
Зелемойские вбросили проект закона в котором прописан способ гигантской аферы,как обдурить владельцев земельных паев в селах Украины.Предлагается заплатить за каждый пай 6 000 гривен.
Более подробнее напишу вечером...
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09.07.2020 13:05 Ответить
Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1278
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09.07.2020 13:12 Ответить
Wou!! fresh greens..

ONE HUNDRED BUBBOCHKAS?!!
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09.07.2020 19:58 Ответить
"Авторы законопроекта №3131 - народные депутаты из фракции "Слуга народа" и группы "Довіра" - https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/6000-grn-za-pay---slugi-gotovyat-syurpriz-melkim-vladeltsev-zemli предлагают ввести налог в 6000 грн за пай для рядовых владельцев земли. В июне финансовый комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении."
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09.07.2020 13:30 Ответить
"Экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект №3131 опасным. "Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом, будут просто "отжимать" землю у единоличников", - предостерегает аналитик."
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09.07.2020 13:33 Ответить
"Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут. Аналитики объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется."
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09.07.2020 13:34 Ответить
зєбидло красти буде централізовано.
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09.07.2020 13:07 Ответить
Тим часом, якийсь Єрмак проводить міжнародну політику!
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09.07.2020 13:07 Ответить
Очікуваний результат. - Дороги в Києві і центральні траси в більш менш нормальному стані. На місцеві дороги ніколи не буде хватати грошей. А ну і ще зявляться пару доларових мільярдерів, які осідлають фінансові потоки новоорганізованого монстра.
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09.07.2020 13:13 Ответить
Ми то побачимо,але чи ти то побачиш )))))
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09.07.2020 13:13 Ответить
Скажіть, це точно повноваження президента України керувати будівництвом доріг?
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09.07.2020 13:14 Ответить
Ніт.
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09.07.2020 13:20 Ответить
Ремонт доріг і децентралізація -це два великих плюси Уряду Гройсмана
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09.07.2020 13:14 Ответить
А у Укравтодора хватит средств на те дороги???
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09.07.2020 13:17 Ответить
А-а-а! Я понял! Мы ш теперь богатые -- сами валюту печатаем! ==> Конечно хватит!
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09.07.2020 13:18 Ответить
Теперь бабла у нас хватит всем и на фсёооо!
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09.07.2020 13:21 Ответить
Не, так то бабло деребанить проще, да и местную власть в стойло заганять 0 если что нет так - зрен вам а не дороги
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09.07.2020 13:24 Ответить
Все до чого торкається Зе перетворюється в лайно.
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09.07.2020 13:24 Ответить
Да, да!
И дорогу в вашем дачном посёлке отремонтируем за государственный счёт, и калиточку вам покрасим!
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09.07.2020 13:31 Ответить
Все нормальные дороги, которые отремонтированы или сделаны за последние несколько лет - все ВОПРЕКИ Автодору - силами турков, беларусов и т.п. Иностранцы нанимали в подрядчики местные компании и следили за качеством.
Автодор умеет только воровать деньги и создавать видимость дорог, с таким расчетом чтобы дорога через год развалилась и опять "осваивать" деньги на ее ремонте, и так до бесконечности.
То что строили турки, будет стоять много лет без сильного ремонта.
Отдавать дороги автодору - 100% коррупционное решение, причем на качестве дорог можно ставить жирный крест.
Но кто-то очень неплохо на этом будет пилить бюджет.
Интересно, сколько "на лапу" от автодора взял тот кто влил клоуну в уши эту "идею"?
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09.07.2020 13:34 Ответить
полно есть примеров качественных дорог, которые наши строили
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09.07.2020 17:02 Ответить
строили наши но не через Укравтодор. Если строит Укравтодор, то это дупа. За исключением нескольких образцово-показательных дорог правительственного значения, типа Киев-Борисполь.
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09.07.2020 18:57 Ответить
на Сухолучье прекрасная трасса, уже 10 лет без ремонта...и везде такое найдется. Так что тьі не прав
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10.07.2020 11:17 Ответить
Кранты дорогам!
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09.07.2020 13:35 Ответить
АБСОЛЮТНО ВІРНЕ РІШЕННЯ.
В Польщі саме так. За всі дороги в державі відповідає
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, а кілька доріг віддали в концесію.

Якщо кожна сільрада буде "шукати", хто б відремонтував, то це десятки тисяч джерел зловживань. Ні грошей, ні доріг не буде.
Таке вже в Польщі було... Тепер дороги тут покращуються просто шаленими темпами, затверджено плани ремонтів і будівництв, джерела фінансування - і все виконується. Про дороги навіть мало розмовляють у ЗМІ, і це вірна ознака, що все благополучно, і йде на краще.
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09.07.2020 13:37 Ответить
В Украине тоже так...вот только есть одна проблема...для того что бы отремонтировать дорогу к селу...нужно приползти раком в Киев...занести энную сумму...и тогда может быть...Укравтодор эту дорогу отремонтирует...
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09.07.2020 13:51 Ответить
они до этого были на балансе Укравтодора, и видишь результат? баран зеленый
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09.07.2020 13:37 Ответить
Это дикий бред. Есть план производства работ - ремонтов, строительства. Там записано, когда будет сделан ремонт. Никто в Польше никуда и ничего не носит.
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09.07.2020 14:02 Ответить
неужели он не понимает что не будет этого "через год-два" до осени если дотянем будет норм...
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09.07.2020 13:38 Ответить
Он реально не понимает...причем он не понимает вообще ничего...и ни в чем...
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09.07.2020 13:53 Ответить
Що не вьісєр - заповідь!
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09.07.2020 14:21 Ответить
Нііііі!!!! Це дебілізм. Зараз у моєму місті гарні дороги, бо ремонтуються за рахунок місцевого бюджету. А як працює Укравтодор- я бачу по міжміським дорогам і трасам...
Нахіба децентралізацію робили? Щоб потім все похерити?
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09.07.2020 14:32 Ответить
Зроблять дороги щоб вивозити ліс стали ще швидше.
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09.07.2020 14:50 Ответить
Не ну тут усе nутьом-- бюджетні гроші дозволено "закоnувати" у землю тільки автодору.....
Моноnолія.....моногамія.......монобільшість Трускавецький університет - tuchis/
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09.07.2020 15:11 Ответить
Ха-ха-ха

Три года назад Укравтодор сбросил это на обладминистрации, потому что денег бюджет не давал, а работу делать надо было и им в падло было с этим дерьмом возится (на международных трассах и иностранных кредитах загребали деньги, а на местных дорогах только головную боль имели).
При обладминистрациях сделали в каждой области госпредприятия, которым дороги местные передали на баланс. Те организовались и потихоньку начали работать, начали качество контролировать не так, как Укравтодор и т.п. Потом бюджет стал давать деньги на местные дороги. Облавтодоры начали выставляться на тендера и проигрывать их (цены большие). Частники делали дешевле, да и часто качественнее. Облавтодоры стали без денег быть понемногу. А Укравтодор без "тендерных плюшек".
А теперь на местные дороги повалилось много денег и Укравтодор начал выть, что мимо него идёт дикая капуста. И начал ездить по ушам некомпетентному Президенту, который одной фразой перечеркнул 3 года работы кучи людей.
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09.07.2020 15:11 Ответить
1 км дороги коштує 3 млн доларів США.
товщина дорожного nокриття 70 см......
Засранци сnромоглися nодложку за ці ж гроші зменiити на до 40 см.
Відкат нормальний, а не nерегруз.
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09.07.2020 15:39 Ответить
и ни слова о том, что дороги успешно строили и до него...
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09.07.2020 17:00 Ответить
 
 