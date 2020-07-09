Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодору".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

В то же время глава государства говорит, что это не совпадает с политикой децентрализации.

"Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут "Укравтодору" все местные дороги и мы решим эту проблему по крайней мере лет на 10", - отметил Зеленский.

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