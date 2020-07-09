Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що всі дороги місцевого значення мають перейти на баланс "Укравтодору".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Водночас глава держави каже, що це не збігається з політикою децентралізації.
"Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні на 10 років", - заявив він.
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+38 Kozak_Vasil
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Хуже не будет! (с)
А этот припадочный Шут, предлагает передать автодору еще чего нибудь - чтобы лучше ремонтировалось. Идиот херов
стройкиотмывалова"
Теперь можно будет рубить бабло еще и на дорогах местного значения.
Срочно !!!
Молния!!!
Я хренею !!!
А така цікава та красива будівля!
И кропить святой водой ,пол года!)
Зелемойские вбросили проект закона в котором прописан способ гигантской аферы,как обдурить владельцев земельных паев в селах Украины.Предлагается заплатить за каждый пай 6 000 гривен.
Более подробнее напишу вечером...
ONE HUNDRED BUBBOCHKAS?!!
И дорогу в вашем дачном посёлке отремонтируем за государственный счёт, и калиточку вам покрасим!
Автодор умеет только воровать деньги и создавать видимость дорог, с таким расчетом чтобы дорога через год развалилась и опять "осваивать" деньги на ее ремонте, и так до бесконечности.
То что строили турки, будет стоять много лет без сильного ремонта.
Отдавать дороги автодору - 100% коррупционное решение, причем на качестве дорог можно ставить жирный крест.
Но кто-то очень неплохо на этом будет пилить бюджет.
Интересно, сколько "на лапу" от автодора взял тот кто влил клоуну в уши эту "идею"?
В Польщі саме так. За всі дороги в державі відповідає
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, а кілька доріг віддали в концесію.
Якщо кожна сільрада буде "шукати", хто б відремонтував, то це десятки тисяч джерел зловживань. Ні грошей, ні доріг не буде.
Таке вже в Польщі було... Тепер дороги тут покращуються просто шаленими темпами, затверджено плани ремонтів і будівництв, джерела фінансування - і все виконується. Про дороги навіть мало розмовляють у ЗМІ, і це вірна ознака, що все благополучно, і йде на краще.
Нахіба децентралізацію робили? Щоб потім все похерити?
Моноnолія.....моногамія.......монобільшість Трускавецький університет - tuchis/
Три года назад Укравтодор сбросил это на обладминистрации, потому что денег бюджет не давал, а работу делать надо было и им в падло было с этим дерьмом возится (на международных трассах и иностранных кредитах загребали деньги, а на местных дорогах только головную боль имели).
При обладминистрациях сделали в каждой области госпредприятия, которым дороги местные передали на баланс. Те организовались и потихоньку начали работать, начали качество контролировать не так, как Укравтодор и т.п. Потом бюджет стал давать деньги на местные дороги. Облавтодоры начали выставляться на тендера и проигрывать их (цены большие). Частники делали дешевле, да и часто качественнее. Облавтодоры стали без денег быть понемногу. А Укравтодор без "тендерных плюшек".
А теперь на местные дороги повалилось много денег и Укравтодор начал выть, что мимо него идёт дикая капуста. И начал ездить по ушам некомпетентному Президенту, который одной фразой перечеркнул 3 года работы кучи людей.
товщина дорожного nокриття 70 см......
Засранци сnромоглися nодложку за ці ж гроші зменiити на до 40 см.
Відкат нормальний, а не nерегруз.