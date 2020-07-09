УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14321 відвідувач онлайн
Новини
13 388 78

Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський

Усі місцеві дороги передадуть на баланс

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі дороги місцевого значення мають перейти на баланс "Укравтодору".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Водночас глава держави каже, що це не збігається з політикою децентралізації.

"Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні на 10 років", - заявив він.

Також читайте: Зеленський про будівництво доріг: Питання тендерів мене не дуже цікавить, мене цікавить швидкий результат

Автор: 

дороги (3066) Зеленський Володимир (23998) Укравтодор (1200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
баран тупой
показати весь коментар
09.07.2020 12:54
+31
хана местным дорогам.
показати весь коментар
09.07.2020 12:54
+30
корче ,опять заносы в киев,шоб каке то 5 см асфальта положить в селе.
показати весь коментар
09.07.2020 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
баран тупой
показати весь коментар
09.07.2020 12:54 Відповісти
Голобородька и не так ишо могет...
показати весь коментар
09.07.2020 13:01 Відповісти
Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6580
показати весь коментар
09.07.2020 13:12 Відповісти
Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9424
показати весь коментар
09.07.2020 13:23 Відповісти
Столько было проделано работы для организации местного самоуправления и эта тупая зеленая тварь все сломала за 1 год!
показати весь коментар
09.07.2020 13:13 Відповісти
хана местным дорогам.
показати весь коментар
09.07.2020 12:54 Відповісти
Так дороги местного значения и так убитые, по крайней мере в кировоградской области.

Хуже не будет! (с)
показати весь коментар
09.07.2020 13:07 Відповісти
ты отличаешь "дороги местного значения" (которые и так на балансе укравтодора) от местных дорог и городских улиц?
показати весь коментар
09.07.2020 13:09 Відповісти
на сегодня дороги местного значения не на балансе укравтодора!
показати весь коментар
09.07.2020 13:13 Відповісти
дороги местного значения (дороги между населенными пунктами) на балансе укравтодора. на местном балансе - местные дороги и дороги внутри населенных пунктов.
показати весь коментар
09.07.2020 13:53 Відповісти
Так в статье вроде идет речь именно о местных дорогах? Хз, может не так понял. И дороги в городе - это муниципальные дороги, но ни как не местные.
показати весь коментар
09.07.2020 13:14 Відповісти
а ты пишешь про дороги местного значения. это разные дороги!
показати весь коментар
09.07.2020 13:54 Відповісти
Произошло взаимное недопониамие .
показати весь коментар
09.07.2020 14:01 Відповісти
https://delo.ua/business/5-glavnyh-zajavlenij-rukovoditelja-ukravtodora-na-zasedanii-prav-346232/
показати весь коментар
09.07.2020 13:15 Відповісти
Приведу пример конкретный пример: Николаев - 2 моста (в черте города) находящиеся на балансе укравтодора, убитые в хлам, асфальт на которых и не ремонтировался ХЗ сколько лет. Граждане капают на мозг меру, чего мол не ремонтируешь. Мер говорит, что мол с радостью, но тупо не имею право, поскольку они не на балансе города и это будет нецелевое использование средств, за которое потом можно получить срок вместо благодарности (более того сам автодор, может подать иск, что мол ремонтом нанесли вред их активу....). Уже ХЗ сколько лет местная власть просит передать эти мосты на баланс города, для их поддержания их в нормальном состоянии. Так автодор их посылает лесом, но мосты при этом не ремонтирует!!!!
А этот припадочный Шут, предлагает передать автодору еще чего нибудь - чтобы лучше ремонтировалось. Идиот херов
показати весь коментар
09.07.2020 13:46 Відповісти
Так с начала правления у НеЛоха один зашквар за другим. Я на вскидку не могу припомнит ни одного действительно полезного нововведения или отмены вредного старого.
показати весь коментар
09.07.2020 14:04 Відповісти
Нововведение (точнее жгучее желание это провернуть) о передаче дорог автодору объясняется довольно просто: ремонт дорог на баллансе города определяются исключительно мунициполитетом (они же знают приоритет ремонта....) и естественно, все апелляции Клоуна (типа отремонтируйте эту дорогу, чтобы я мог попиариться) они пошлют лесом. А автодору Клоун может поуказывать (как напрямую, так и через губернаторов) а потом приехать перерезать ленточку и заявить, что мол ко "мне обратились..", "при моем вмешательстве...".
показати весь коментар
10.07.2020 09:34 Відповісти
Варваровский при таких качелях скоро рухнет
показати весь коментар
09.07.2020 16:30 Відповісти
А сейчас им типо не хана?)) приедь в харьковскую область посмотри)
показати весь коментар
09.07.2020 14:37 Відповісти
сейчас ты можешь пойти к мэрии или исполкому и устроить разнос МЕСТНОМУ представителю власти. а потом ты будешь хер сосать на подьезде к Киеву и тебя не пустят дальше остановки твоей маршрутки с твоими претензиями.
показати весь коментар
09.07.2020 14:45 Відповісти
Сейчас ты ничего не можешь) приезжай, я посмотрю какой-то ты им разнос устроишь - и какой будет результат))) Говорю же - дороги плохие, хорошо что их хоть латают, но от этого они все равно ужасные.
показати весь коментар
09.07.2020 17:11 Відповісти
Зелене обісране непорозуміння, гидко слухати це чмо.
показати весь коментар
09.07.2020 12:55 Відповісти
корче ,опять заносы в киев,шоб каке то 5 см асфальта положить в селе.
показати весь коментар
09.07.2020 12:55 Відповісти
ЗЕбанарию денюжки очень нужны. А такая схема - еще один способ доить местные бюджеты.
показати весь коментар
09.07.2020 13:00 Відповісти
Не ему. Кто-то занес в ОП денег чтобы клоуну вдуть в уши, оно ж ни в чем не разбирается. Что ему посоветовали "приближенные" то и выдаст за свои "мысли". Кто-то неплохо наживется.
показати весь коментар
09.07.2020 13:28 Відповісти
Ну да, новые дороги в рамках "Большой стройки отмывалова"
показати весь коментар
09.07.2020 13:48 Відповісти
Как можно передать то чего НЕТ!!!!!!!
показати весь коментар
09.07.2020 12:56 Відповісти
Это просто алес т.е. финишь!! даже если он завалит автодор деньгами как он будет контролировать чтобы эти деньги просто не разворовали!! системы контроля то нет от слова совсем!! Мне вот просто интересно он вообще понимает о чем говорит или по принципу лишьбы брякнуть а выполнять все равно никто не будет!!
показати весь коментар
09.07.2020 12:56 Відповісти
Надо нариду нравиццо, бо рейтинг повис...
показати весь коментар
09.07.2020 12:58 Відповісти
долбодятел...
показати весь коментар
09.07.2020 12:57 Відповісти
"Да что ты,черт побери,такое несешь?" (с)
показати весь коментар
09.07.2020 12:57 Відповісти
Укравтодор потирает руки.
Теперь можно будет рубить бабло еще и на дорогах местного значения.
показати весь коментар
09.07.2020 12:59 Відповісти
Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2908
показати весь коментар
09.07.2020 13:00 Відповісти
Breaking News !!!

Срочно !!!
Молния!!!

Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6293
показати весь коментар
09.07.2020 13:01 Відповісти
Вау !!!
Я хренею !!!
показати весь коментар
09.07.2020 13:05 Відповісти
... и это большое достижение в работе президента...
показати весь коментар
09.07.2020 13:06 Відповісти
його тупо в середину не пустили...
показати весь коментар
09.07.2020 13:20 Відповісти
Яка сумна новина! Що ж тепер з цим закладом станеться? Згорить, зруйнується від вибуху газу, піде під землю через розкисання ґрунтів?... Ото треба було цьому бідосику таке зробити!
А така цікава та красива будівля!
показати весь коментар
09.07.2020 13:26 Відповісти
теперь нужно всех эвакуировать на всякий случай..
И кропить святой водой ,пол года!)
показати весь коментар
09.07.2020 19:43 Відповісти
Мудрий нарід в которий раз должен убєдіться што хуже нє будєт. Нє смотря на прєдидущій опит обслуживанія бєздорожья Укравтовором, зєльониє соплякі решают дать єму второй шанс, авось одумаютса.
показати весь коментар
09.07.2020 13:03 Відповісти
Недавно вернулся из Поляны,Закарпатье. Приятно удивлен развитию ОТГ. Выстроили Центр Админ Послуг,дороги в селах в очень хорошем состоянии. Сделали ТРОТУАРЫ! В селе... Мусор вывозится для жителей БЕСПЛАТНО. Если сейчас остановить децентрализацию-все вернется во времена Кучмы. Яму в асфальте-надо будет в облавтодор нести мешок...
показати весь коментар
09.07.2020 13:05 Відповісти
К вопросу о продаже земли.
Зелемойские вбросили проект закона в котором прописан способ гигантской аферы,как обдурить владельцев земельных паев в селах Украины.Предлагается заплатить за каждый пай 6 000 гривен.
Более подробнее напишу вечером...
показати весь коментар
09.07.2020 13:05 Відповісти
Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1278
показати весь коментар
09.07.2020 13:12 Відповісти
Wou!! fresh greens..

ONE HUNDRED BUBBOCHKAS?!!
показати весь коментар
09.07.2020 19:58 Відповісти
"Авторы законопроекта №3131 - народные депутаты из фракции "Слуга народа" и группы "Довіра" - https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/6000-grn-za-pay---slugi-gotovyat-syurpriz-melkim-vladeltsev-zemli предлагают ввести налог в 6000 грн за пай для рядовых владельцев земли. В июне финансовый комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении."
показати весь коментар
09.07.2020 13:30 Відповісти
"Экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект №3131 опасным. "Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом, будут просто "отжимать" землю у единоличников", - предостерегает аналитик."
показати весь коментар
09.07.2020 13:33 Відповісти
"Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут. Аналитики объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется."
показати весь коментар
09.07.2020 13:34 Відповісти
зєбидло красти буде централізовано.
показати весь коментар
09.07.2020 13:07 Відповісти
Тим часом, якийсь Єрмак проводить міжнародну політику!
показати весь коментар
09.07.2020 13:07 Відповісти
Очікуваний результат. - Дороги в Києві і центральні траси в більш менш нормальному стані. На місцеві дороги ніколи не буде хватати грошей. А ну і ще зявляться пару доларових мільярдерів, які осідлають фінансові потоки новоорганізованого монстра.
показати весь коментар
09.07.2020 13:13 Відповісти
Ми то побачимо,але чи ти то побачиш )))))
показати весь коментар
09.07.2020 13:13 Відповісти
Скажіть, це точно повноваження президента України керувати будівництвом доріг?
показати весь коментар
09.07.2020 13:14 Відповісти
Ніт.
показати весь коментар
09.07.2020 13:20 Відповісти
Ремонт доріг і децентралізація -це два великих плюси Уряду Гройсмана
показати весь коментар
09.07.2020 13:14 Відповісти
А у Укравтодора хватит средств на те дороги???
показати весь коментар
09.07.2020 13:17 Відповісти
А-а-а! Я понял! Мы ш теперь богатые -- сами валюту печатаем! ==> Конечно хватит!
показати весь коментар
09.07.2020 13:18 Відповісти
Теперь бабла у нас хватит всем и на фсёооо!
показати весь коментар
09.07.2020 13:21 Відповісти
Не, так то бабло деребанить проще, да и местную власть в стойло заганять 0 если что нет так - зрен вам а не дороги
показати весь коментар
09.07.2020 13:24 Відповісти
Все до чого торкається Зе перетворюється в лайно.
показати весь коментар
09.07.2020 13:24 Відповісти
Да, да!
И дорогу в вашем дачном посёлке отремонтируем за государственный счёт, и калиточку вам покрасим!
показати весь коментар
09.07.2020 13:31 Відповісти
Все нормальные дороги, которые отремонтированы или сделаны за последние несколько лет - все ВОПРЕКИ Автодору - силами турков, беларусов и т.п. Иностранцы нанимали в подрядчики местные компании и следили за качеством.
Автодор умеет только воровать деньги и создавать видимость дорог, с таким расчетом чтобы дорога через год развалилась и опять "осваивать" деньги на ее ремонте, и так до бесконечности.
То что строили турки, будет стоять много лет без сильного ремонта.
Отдавать дороги автодору - 100% коррупционное решение, причем на качестве дорог можно ставить жирный крест.
Но кто-то очень неплохо на этом будет пилить бюджет.
Интересно, сколько "на лапу" от автодора взял тот кто влил клоуну в уши эту "идею"?
показати весь коментар
09.07.2020 13:34 Відповісти
полно есть примеров качественных дорог, которые наши строили
показати весь коментар
09.07.2020 17:02 Відповісти
строили наши но не через Укравтодор. Если строит Укравтодор, то это дупа. За исключением нескольких образцово-показательных дорог правительственного значения, типа Киев-Борисполь.
показати весь коментар
09.07.2020 18:57 Відповісти
на Сухолучье прекрасная трасса, уже 10 лет без ремонта...и везде такое найдется. Так что тьі не прав
показати весь коментар
10.07.2020 11:17 Відповісти
Кранты дорогам!
показати весь коментар
09.07.2020 13:35 Відповісти
АБСОЛЮТНО ВІРНЕ РІШЕННЯ.
В Польщі саме так. За всі дороги в державі відповідає
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, а кілька доріг віддали в концесію.

Якщо кожна сільрада буде "шукати", хто б відремонтував, то це десятки тисяч джерел зловживань. Ні грошей, ні доріг не буде.
Таке вже в Польщі було... Тепер дороги тут покращуються просто шаленими темпами, затверджено плани ремонтів і будівництв, джерела фінансування - і все виконується. Про дороги навіть мало розмовляють у ЗМІ, і це вірна ознака, що все благополучно, і йде на краще.
показати весь коментар
09.07.2020 13:37 Відповісти
В Украине тоже так...вот только есть одна проблема...для того что бы отремонтировать дорогу к селу...нужно приползти раком в Киев...занести энную сумму...и тогда может быть...Укравтодор эту дорогу отремонтирует...
показати весь коментар
09.07.2020 13:51 Відповісти
они до этого были на балансе Укравтодора, и видишь результат? баран зеленый
показати весь коментар
09.07.2020 13:37 Відповісти
Это дикий бред. Есть план производства работ - ремонтов, строительства. Там записано, когда будет сделан ремонт. Никто в Польше никуда и ничего не носит.
показати весь коментар
09.07.2020 14:02 Відповісти
неужели он не понимает что не будет этого "через год-два" до осени если дотянем будет норм...
показати весь коментар
09.07.2020 13:38 Відповісти
Он реально не понимает...причем он не понимает вообще ничего...и ни в чем...
показати весь коментар
09.07.2020 13:53 Відповісти
Що не вьісєр - заповідь!
показати весь коментар
09.07.2020 14:21 Відповісти
Нііііі!!!! Це дебілізм. Зараз у моєму місті гарні дороги, бо ремонтуються за рахунок місцевого бюджету. А як працює Укравтодор- я бачу по міжміським дорогам і трасам...
Нахіба децентралізацію робили? Щоб потім все похерити?
показати весь коментар
09.07.2020 14:32 Відповісти
Зроблять дороги щоб вивозити ліс стали ще швидше.
показати весь коментар
09.07.2020 14:50 Відповісти
Не ну тут усе nутьом-- бюджетні гроші дозволено "закоnувати" у землю тільки автодору.....
Моноnолія.....моногамія.......монобільшість Трускавецький університет - tuchis/
показати весь коментар
09.07.2020 15:11 Відповісти
Ха-ха-ха

Три года назад Укравтодор сбросил это на обладминистрации, потому что денег бюджет не давал, а работу делать надо было и им в падло было с этим дерьмом возится (на международных трассах и иностранных кредитах загребали деньги, а на местных дорогах только головную боль имели).
При обладминистрациях сделали в каждой области госпредприятия, которым дороги местные передали на баланс. Те организовались и потихоньку начали работать, начали качество контролировать не так, как Укравтодор и т.п. Потом бюджет стал давать деньги на местные дороги. Облавтодоры начали выставляться на тендера и проигрывать их (цены большие). Частники делали дешевле, да и часто качественнее. Облавтодоры стали без денег быть понемногу. А Укравтодор без "тендерных плюшек".
А теперь на местные дороги повалилось много денег и Укравтодор начал выть, что мимо него идёт дикая капуста. И начал ездить по ушам некомпетентному Президенту, который одной фразой перечеркнул 3 года работы кучи людей.
показати весь коментар
09.07.2020 15:11 Відповісти
1 км дороги коштує 3 млн доларів США.
товщина дорожного nокриття 70 см......
Засранци сnромоглися nодложку за ці ж гроші зменiити на до 40 см.
Відкат нормальний, а не nерегруз.
показати весь коментар
09.07.2020 15:39 Відповісти
и ни слова о том, что дороги успешно строили и до него...
показати весь коментар
09.07.2020 17:00 Відповісти
 
 