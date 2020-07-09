Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі дороги місцевого значення мають перейти на баланс "Укравтодору".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Водночас глава держави каже, що це не збігається з політикою децентралізації.

"Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні на 10 років", - заявив він.

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