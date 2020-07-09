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Новости
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ОАСК просят отменить постановления Кабмина о ликвидации Госархстройинспекции

ОАСК просят отменить постановления Кабмина о ликвидации Госархстройинспекции

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу о признании незаконными постановлений Кабинета министров №218 и №219 от 13 марта 2020 года, которыми была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) и принято решение об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба суда в четверг.

"По мнению истца, оспариваемые постановления нарушают нормы законов Украины "Об архитектурной деятельности" и "О регулировании градостроительной деятельности", противоречат друг другу и создают ситуацию неопределенности между органами государственной власти, ответственными за эту сферу", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ОАСК принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 12 августа 2020 года.

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Как следует из данных базы Единого госреестра судебных решений, истцом в соответствующем деле (№ 640/13674/20) выступает общественная организация (ОО) "Минстрой", созданная 4 марта текущего года и зарегистрированная в с. Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Среди учредителей ОО – управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС", застройщика ЖК "Чайка", Алексей Кулагин с супругой Оксаной, а также президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий. Кроме того, учредителями ОО "Минстрой", по данным Единого госреестра, числится глава комитета Независимого медиа-профсоюза Украины в городе Киеве Владислав Сидоренко.

Окружной админсуд Киева (399) ГАСИ (103)


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Со времен Кучмы в Украине ничего отдаленно напоминающее архитектуру не построено.
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09.07.2020 13:17 Ответить
Кожен сам собі архитектор.
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09.07.2020 13:20 Ответить
Какие права и охранямые законом интересы общественной организации "Минстрой" нарушают постановления правительства?
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09.07.2020 13:21 Ответить
а зараз дозволи ніхто не видає і в експлуатацію не вводить
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09.07.2020 16:05 Ответить
А на что нужно разрешение общественной организации и что она вводит в эксплуатацию??
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09.07.2020 16:43 Ответить
а її засновниками, членам, вони ж мабуть їх інтереси захищають.
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09.07.2020 16:52 Ответить
Интересы в судах защищают адвокаты.
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10.07.2020 09:17 Ответить
шо ви гавагітє, а про самопредставництво чули, і інтерси представляють, а захищають права, а хто має право звертатись до суду, що тільки адвокати, не розказуйте мені, те в чому не маєте щонайменшого поняття.
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10.07.2020 09:58 Ответить
О, как все плохо...
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10.07.2020 14:46 Ответить
отак от буває, не переживайте, ще щось почитаєте, поспілкуєтесь з розумними людьми, а не десь щось краєм вуха чув, і стане краще.
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10.07.2020 15:08 Ответить
 
 