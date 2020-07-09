ОАСК просять скасувати постанови Кабміну про ліквідацію Держархбудіснпекції

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання незаконною постанови Уряду, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Серед інших вимог позову до Кабінету Міністрів України – визнати нечинною Постанову №219 від 13.03.2020 р. "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба суду в четвер.

"На думку позивача, оскаржувані постанови порушують норми Законів України про "Про архітектурну діяльність" та "Про регулювання містобудівної діяльності", суперечать одна одній та створюють ситуацію невизначеності між органами державної влади, відповідальними за цю сферу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, ОАСК прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче судове засідання на 12 серпня 2020 року.

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Як випливає з даних бази Єдиного держреєстру судових рішень, позивачем у відповідній справі (№ 640/13674/20) виступає громадська організація (ГО) "Мінбуд", створена 4 березня поточного року і зареєстрована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

Серед засновників ГО - керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС", забудовника ЖК "Чайка", Олексій Кулагін з дружиною Оксаною, а також президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Іван Салій. Крім того, засновниками ГО "Мінбуд", за даними Єдиного держреєстру, числиться глава комітету Незалежної медіа-профспілки України в місті Києві Владислав Сидоренко.