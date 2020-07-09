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Новини
2 022 10

ОАСК просять скасувати постанови Кабміну про ліквідацію Держархбудіснпекції

ОАСК просять скасувати постанови Кабміну про ліквідацію Держархбудіснпекції

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання незаконною постанови Уряду, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Серед інших вимог позову до Кабінету Міністрів України – визнати нечинною Постанову №219 від 13.03.2020 р. "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба суду в четвер.

"На думку позивача, оскаржувані постанови порушують норми Законів України про "Про архітектурну діяльність" та "Про регулювання містобудівної діяльності", суперечать одна одній та створюють ситуацію невизначеності між органами державної влади, відповідальними за цю сферу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, ОАСК прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче судове засідання на 12 серпня 2020 року.

Також читайте: Кабмін поклав старт створенню Державної інспекції містобудування: нею замінять ДАБІ

Як випливає з даних бази Єдиного держреєстру судових рішень, позивачем у відповідній справі (№ 640/13674/20) виступає громадська організація (ГО) "Мінбуд", створена 4 березня поточного року і зареєстрована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

Серед засновників ГО - керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС", забудовника ЖК "Чайка", Олексій Кулагін з дружиною Оксаною, а також президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Іван Салій. Крім того, засновниками ГО "Мінбуд", за даними Єдиного держреєстру, числиться глава комітету Незалежної медіа-профспілки України в місті Києві Владислав Сидоренко.

Автор: 

Окружний адмінсуд Києва (539) ДАБІ (183)


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Со времен Кучмы в Украине ничего отдаленно напоминающее архитектуру не построено.
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09.07.2020 13:17 Відповісти
Кожен сам собі архитектор.
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09.07.2020 13:20 Відповісти
Какие права и охранямые законом интересы общественной организации "Минстрой" нарушают постановления правительства?
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09.07.2020 13:21 Відповісти
а зараз дозволи ніхто не видає і в експлуатацію не вводить
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09.07.2020 16:05 Відповісти
А на что нужно разрешение общественной организации и что она вводит в эксплуатацию??
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09.07.2020 16:43 Відповісти
а її засновниками, членам, вони ж мабуть їх інтереси захищають.
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09.07.2020 16:52 Відповісти
Интересы в судах защищают адвокаты.
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10.07.2020 09:17 Відповісти
шо ви гавагітє, а про самопредставництво чули, і інтерси представляють, а захищають права, а хто має право звертатись до суду, що тільки адвокати, не розказуйте мені, те в чому не маєте щонайменшого поняття.
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10.07.2020 09:58 Відповісти
О, как все плохо...
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10.07.2020 14:46 Відповісти
отак от буває, не переживайте, ще щось почитаєте, поспілкуєтесь з розумними людьми, а не десь щось краєм вуха чув, і стане краще.
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10.07.2020 15:08 Відповісти
 
 