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Полиция в Киеве задержала адвоката, несшего взятку судье

Полиция в Киеве задержала адвоката, несшего взятку судье

Правоохранители в Киеве задержали адвоката, который подстрекал клиента дать более полумиллиона гривен взятки судьи за выдачу судебного приказа в его пользу.

Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина подстрекал представителя своего клиента передать 570 тысяч гривен взятки заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева за выдачу судебного приказа о взыскании с частного предприятия 7 миллионов гривен в его пользу".

Отмечается, что 9 июня правоохранители задержали адвоката возле здания Оболонского райсуда Киева. "Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен с целью последующей передачи судье" - сообщили правоохранители.

Адвокату готовят сообщение о подозрении. Сообщается, что деньги изъяты в полном объеме – 570 тысяч гривен. Следственные действия продолжаются.

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Автор: 

адвокат (1432) задержание (6679) Нацполиция (16504)


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Топ комментарии
+16
С каких пор у нас за ношение денег статья появилась ?
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09.07.2020 14:52
+5
нет - но если я против моники - то меня можно задерживать - я же против - а то я вдруг........)))
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09.07.2020 14:56
+5
зато ты резкий, как понос
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09.07.2020 15:19
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С каких пор у нас за ношение денег статья появилась ?
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09.07.2020 14:52 Ответить
зеленое правосудие - шо не понятно - если надо - то плевать на закон - нацбанк пример - подтвердил на камеру - дебилы
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09.07.2020 14:55 Ответить
При шоколадном правосудии такого не было,никто в судах не брал взяток!
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09.07.2020 17:52 Ответить
ПАТАМУ ЧТО ДЭБИЛЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗ РУКИ В РУКИ СУДЬЕ ЭТИ ДЕНЬГИ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ВЗЯТКОЙ.... патаму что еврейские придурки работают а не юристы... типа нашего бубочки Зе....а так адвокат уверяю вас максимум отделается мошенничество и то.... 30 тысяч гривен дэбилы это ГОНОРАР АДВОКАТА И ОН ЭТО ДОКАЖЕТ ....А ВОТ ВСЮ СУММУ 570 ТЫСЯЧ МЕЧЕННЫХ С ФОТКАМИ И НОМЕРАМИ И НАНЕСЕННЫМ СКРЫТЫМ ТЕКСТОМ КАК ТО ТРУДНО ПОЯСНИТЬ гонораром... хотя 95% взяток так всегда передавались УМНЫМ!!1 подчеркиваю умным и умными адвокатами... СУДЬЯМ ПРОКУРОРАМ СЛЕДОВАТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ АДВОКАТА- ПОТОМУ ЧТО АДВОКАТ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ГОНОРАР ЛЮБОЙ СУММЫ..и назвать взятку гонораром..клиенту важен результат а заплатил он 100 тысяч например адвокату как гонорар или 50% пошло судье но решение он получил какое ему нужно он задавать вопросов не будет полагаю тут просто мусора вели охоту на неугодного для них адвоката- который видимо не раз вставил пистон мусорам.. клиента обработали или вообще 100% подстава быыла с самого начала... подвела чуйка адвоката- если адвоката нюхает что то не то в деле-то лучше отказаться от дела вообще...
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09.07.2020 15:04 Ответить
и да еще пикантный момент в статье взяли с 30 тысячным первым траншем под судом а потом написали лабуду деньги все в сумме 570 тысяч гривен Идиоты вы определитесь первый транш или вся сумма сразу...
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09.07.2020 15:07 Ответить
"Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен ...https://censor.net/n3207152 " Тяжелая работа - свои приходиться докладывать...
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09.07.2020 17:02 Ответить
У адвоката взяли 30-ку а у самого клиента еще 540 для себя забрали))))))))))))))) ибо нех!!
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10.07.2020 08:28 Ответить
Помнится мне у нас в городе адвокат нёс судье взятку, а их пасли уже, они начали тикать на автомобиле и врезались в грузовик, судья насмерть, адвокат в больницу... Правосудие состоялось без суда.
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09.07.2020 21:38 Ответить
Мне показалось, или на самом деле, адвокату передали 30 тысяч, а изъято-570 тысяч? Это ж где они остальные взяли?😁
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09.07.2020 14:54 Ответить
остальные уже утеряны, а 30000 сдадут в кассу взаимопомощи
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09.07.2020 15:00 Ответить
"Полиция в Киеве задержала адвоката, несшего взятку судье."

То есть, ДО совершения преступления?
А что, так можно доказать вину?
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09.07.2020 14:54 Ответить
нет - но если я против моники - то меня можно задерживать - я же против - а то я вдруг........)))
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09.07.2020 14:56 Ответить
Порохня тупая, как пробка)))
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09.07.2020 15:06 Ответить
зато ты резкий, как понос
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09.07.2020 15:19 Ответить
Великих Змеев задерживать низзя! Даже если они против моники!Особенно-ветеранов Цензора Да и где ты возьмешь такие деньги! Это какое то левое сообщение, с какой стороны не глянь!
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09.07.2020 15:45 Ответить
Полиция в Киеве задержала адвоката, несшего взятку судье - Цензор.НЕТ 6834
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09.07.2020 14:56 Ответить
А как докажут, что он нёс деньги судье, а не в банк?
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09.07.2020 15:02 Ответить
На ступенях суда- значит, судье.
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09.07.2020 15:46 Ответить
а какому судье? их же там не два...
а может дворнику ???? он там один - на него и можно навесить))))
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09.07.2020 16:55 Ответить
Да какая разница! Даже дворнику в такой ситуации нихрена не предьявишь! А о судье- вообще говорить не приходится. Пук в лужу, с понтом-работаем!
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09.07.2020 17:13 Ответить
- У нас есть еще множество свидетелей, с вашего разрешения, ваше величество, - сказал Белый Кролик, подпрыгивая на месте от нетерпения. - Вот этот листок только что подбросили.
- Что в нем? - спросила Королева.
- Я его еще не читал, - ответил Белый Кролик. - но это похоже на письмо, написанное заключенным ...э... кому-то.
- Так оно и сесть, - сказал Король, - хоть оно никому не адресовано, что не совсем обычно... знаете ли ...
- Кому оно адресовано? - спросил один из присяжных.
- Оно не адресовано, - сказал Белый Кролик. - Вообще, снаружи на нем ничего не написано
Он развернул листок и добавил:
- К тому же это не письмо. Тут стихи.
- Они написаны почерком заключенного? - спросил другой присяжный.
- Нет, - ответил Белый Кролик, - и это самое подозрительное. (Жюри присяжных было озадачено).
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10.07.2020 08:30 Ответить
Адвокаты для того и нужны, чтобы судьям заносить. Не пойдёт же сам потерпевший к судье с деньгами?
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09.07.2020 15:03 Ответить
Я не очень знаком с нашей судебной системой, но что то мне кажется, что ношение взяток судьям в нашей стране является основной деятельностью адвокатов.
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09.07.2020 15:04 Ответить
Иначе бы кто.
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09.07.2020 21:41 Ответить
Тоді пропоную все доросле населення, яке досягло віку полової зрілості та старші, заарештувати за спробу зґвалтування! Бо можуть...
Абсурд якийсь!
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09.07.2020 15:07 Ответить
схоже потерпілий з адвокатом не домовилися
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09.07.2020 15:11 Ответить
спаковали стрелочника
чего не дождались пока он бабло судье передаст?
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09.07.2020 15:18 Ответить
Значит мало нес,поэтому и взяли..
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09.07.2020 15:27 Ответить
У нас стали судьи стали уже и гривнями брать?
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09.07.2020 15:42 Ответить
Дурня повна. Жоден суддя гривні брати не буде. 30 тисяч при адвокатові було.
Зі змісту статті взагалі не зрозуміло нічого. Ст. 161 ЦПК встановлює умови, за яких може бути видано судовий наказ і на суму 7 мільйонів такий наказ у порядку ЦПК і відповідно в Оболонському суді не міг бути виданий, адже максимальна сума перед. ч.7 ст. 161 - це 100 прожиткових мінімуми для працездатних громадян. Стягнення на 7 мільйонів можливе лише у господарському суді коли є спори щодо господарських правовідносин.
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09.07.2020 15:58 Ответить
Урааа! Монополия адвокатов на занос бабла - работает!
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09.07.2020 16:18 Ответить
А що тут такого, все життя адвокати займаються і будуть займатись цим. Інще діло суддя, прокурор, слідчий - бере, чим не бере, не адвокат же строк дає.
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09.07.2020 16:25 Ответить
Вилами по воді, а деяким людям - цяцька. Як суд над Порошенком, коли не йому а він повинен доказувати всім, що він не пив води з путінським копитом. Ну ну правохоронці, жебраків з метро не можуть вигнати, а де запахло налом там і вони.
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09.07.2020 16:23 Ответить
Это реальный показатель, из жизни,,как выносятся почти все судебный решения и почему они именно так выносятся. О законах здесь вообще речи нет. Весь судейский корпус- это уголовное кодло, которое надо определять туда,где всякое уголовное кодло и должно быть - в тюрьму с конфескацией.
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09.07.2020 17:24 Ответить
Адвокат видать правильный,из новых,из молодых, из "Слуг народа".Судье 30 тыс.нес , а себе за труды и риски 540 оставил.
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09.07.2020 17:55 Ответить
Адвокат провокував суддю поколядувати йому і ніс плату за коляду. А мєнти напали і все відібрали собі. От така ...ня, любі малята.
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09.07.2020 21:36 Ответить
 
 