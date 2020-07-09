"Полиция в Киеве задержала адвоката, несшего взятку судье."

Правоохранители в Киеве задержали адвоката, который подстрекал клиента дать более полумиллиона гривен взятки судьи за выдачу судебного приказа в его пользу.

Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина подстрекал представителя своего клиента передать 570 тысяч гривен взятки заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева за выдачу судебного приказа о взыскании с частного предприятия 7 миллионов гривен в его пользу".

Отмечается, что 9 июня правоохранители задержали адвоката возле здания Оболонского райсуда Киева. "Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен с целью последующей передачи судье" - сообщили правоохранители.

Адвокату готовят сообщение о подозрении. Сообщается, что деньги изъяты в полном объеме – 570 тысяч гривен. Следственные действия продолжаются.

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