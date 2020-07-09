Полиция в Киеве задержала адвоката, несшего взятку судье
Правоохранители в Киеве задержали адвоката, который подстрекал клиента дать более полумиллиона гривен взятки судьи за выдачу судебного приказа в его пользу.
Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина подстрекал представителя своего клиента передать 570 тысяч гривен взятки заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева за выдачу судебного приказа о взыскании с частного предприятия 7 миллионов гривен в его пользу".
Отмечается, что 9 июня правоохранители задержали адвоката возле здания Оболонского райсуда Киева. "Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен с целью последующей передачи судье" - сообщили правоохранители.
Адвокату готовят сообщение о подозрении. Сообщается, что деньги изъяты в полном объеме – 570 тысяч гривен. Следственные действия продолжаются.
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То есть, ДО совершения преступления?
А что, так можно доказать вину?
а может дворнику ???? он там один - на него и можно навесить))))
- Что в нем? - спросила Королева.
- Я его еще не читал, - ответил Белый Кролик. - но это похоже на письмо, написанное заключенным ...э... кому-то.
- Так оно и сесть, - сказал Король, - хоть оно никому не адресовано, что не совсем обычно... знаете ли ...
- Кому оно адресовано? - спросил один из присяжных.
- Оно не адресовано, - сказал Белый Кролик. - Вообще, снаружи на нем ничего не написано
Он развернул листок и добавил:
- К тому же это не письмо. Тут стихи.
- Они написаны почерком заключенного? - спросил другой присяжный.
- Нет, - ответил Белый Кролик, - и это самое подозрительное. (Жюри присяжных было озадачено).
Абсурд якийсь!
чего не дождались пока он бабло судье передаст?
Зі змісту статті взагалі не зрозуміло нічого. Ст. 161 ЦПК встановлює умови, за яких може бути видано судовий наказ і на суму 7 мільйонів такий наказ у порядку ЦПК і відповідно в Оболонському суді не міг бути виданий, адже максимальна сума перед. ч.7 ст. 161 - це 100 прожиткових мінімуми для працездатних громадян. Стягнення на 7 мільйонів можливе лише у господарському суді коли є спори щодо господарських правовідносин.