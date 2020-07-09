Поліція в Києві затримала адвоката, який ніс хабар судді
Правоохоронці в Києві затримали адвоката, який підбурював клієнта дати понад пів мільйона гривень хабаря судді за видачу судового наказу на його користь.
Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік підбурював представника свого клієнта передати 570 тис. грн хабаря заступнику голови Оболонського районного суду міста Києва за видачу судового наказу про стягнення з приватного підприємства 7 млн грн на його користь".
Зазначається, що 9 червня правоохоронці затримали адвоката біля будівлі Оболонського райсуду Києва. "Він отримав від представника клієнта перший транш хабаря у сумі 30 тисяч гривень з метою наступної передачі судді", - повідомили правоохоронці.
Адвокату готують повідомлення про підозру. Повідомляється, що гроші вилучено в повному обсязі - 570 тисяч гривень. Слідчі дії тривають.
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То есть, ДО совершения преступления?
А что, так можно доказать вину?
а может дворнику ???? он там один - на него и можно навесить))))
- Что в нем? - спросила Королева.
- Я его еще не читал, - ответил Белый Кролик. - но это похоже на письмо, написанное заключенным ...э... кому-то.
- Так оно и сесть, - сказал Король, - хоть оно никому не адресовано, что не совсем обычно... знаете ли ...
- Кому оно адресовано? - спросил один из присяжных.
- Оно не адресовано, - сказал Белый Кролик. - Вообще, снаружи на нем ничего не написано
Он развернул листок и добавил:
- К тому же это не письмо. Тут стихи.
- Они написаны почерком заключенного? - спросил другой присяжный.
- Нет, - ответил Белый Кролик, - и это самое подозрительное. (Жюри присяжных было озадачено).
Абсурд якийсь!
чего не дождались пока он бабло судье передаст?
Зі змісту статті взагалі не зрозуміло нічого. Ст. 161 ЦПК встановлює умови, за яких може бути видано судовий наказ і на суму 7 мільйонів такий наказ у порядку ЦПК і відповідно в Оболонському суді не міг бути виданий, адже максимальна сума перед. ч.7 ст. 161 - це 100 прожиткових мінімуми для працездатних громадян. Стягнення на 7 мільйонів можливе лише у господарському суді коли є спори щодо господарських правовідносин.