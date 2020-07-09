Поліція в Києві затримала адвоката, який ніс хабар судді

Правоохоронці в Києві затримали адвоката, який підбурював клієнта дати понад пів мільйона гривень хабаря судді за видачу судового наказу на його користь.

Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік підбурював представника свого клієнта передати 570 тис. грн хабаря заступнику голови Оболонського районного суду міста Києва за видачу судового наказу про стягнення з приватного підприємства 7 млн грн на його користь".

Зазначається, що 9 червня правоохоронці затримали адвоката біля будівлі Оболонського райсуду Києва. "Він отримав від представника клієнта перший транш хабаря у сумі 30 тисяч гривень з метою наступної передачі судді", - повідомили правоохоронці.



Адвокату готують повідомлення про підозру. Повідомляється, що гроші вилучено в повному обсязі - 570 тисяч гривень. Слідчі дії тривають.

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