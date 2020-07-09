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Новости Силовики
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На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области правоохранителями задокументирован факт сбыта сотрудником полиции психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура 01

По данным следствия, полицейский роты конвойной службы ГУ Нацполиции в области 30 июня и 9 июля в городе Геническ сбыл амфетамин общей массой около 58 грамм.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура 02

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На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура 03

Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

наркотики (2148) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Херсонская область (4813)


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шо за геноцид мелкого бизнеса?
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09.07.2020 17:45 Ответить
Авакова геть из полиции, она у него разложилась уже и воняет.
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09.07.2020 20:54 Ответить
ку-ку ... кВаков ... твои воспитанники ...
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09.07.2020 18:20 Ответить
так а гдеж еще наркоту купить? только у полицейских.... реформа, епт...
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09.07.2020 18:55 Ответить
Почему на кладбище?
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09.07.2020 19:38 Ответить
так поближе ж к истине
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10.07.2020 04:31 Ответить
 
 