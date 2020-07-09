Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины
Общество Красного Креста Украины выделило пострадавшим от паводков деньги, которые пойдут на предметы первой необходимости и средства гигиены.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Євроінтеграційний портал".
"Средства являются дополнительными к почти 700 млн грн, которые ранее выделило правительство на первоочередные шаги для ликвидации последствий наводнений", - сказано в сообщении.
"Спасибо международным организациям и Красному Кресту Украины, которые сразу откликнулись на обращение о гуманитарной помощи в дополнение к усилиям правительства в этом направлении. Мы собрали информацию о неотложных нуждах через координационный механизм Офиса вице премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Это позволило ускорить процедуры согласования. Уже вскоре пострадавшие от наводнений смогут получить средства первой необходимости", - отметила вице премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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