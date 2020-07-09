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Новости Паводки на Западной Украине
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Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины

Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины

Общество Красного Креста Украины выделило пострадавшим от паводков деньги, которые пойдут на предметы первой необходимости и средства гигиены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Євроінтеграційний портал".

"Средства являются дополнительными к почти 700 млн грн, которые ранее выделило правительство на первоочередные шаги для ликвидации последствий наводнений", - сказано в сообщении.

"Спасибо международным организациям и Красному Кресту Украины, которые сразу откликнулись на обращение о гуманитарной помощи в дополнение к усилиям правительства в этом направлении. Мы собрали информацию о неотложных нуждах через координационный механизм Офиса вице премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Это позволило ускорить процедуры согласования. Уже вскоре пострадавшие от наводнений смогут получить средства первой необходимости", - отметила вице премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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паводок (294) помощь (7827) Красный Крест (441) гуманитарная помощь (1262)


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Добре, що Петра нема, бо 100 тисяч пішло б на ритуали з перерізання стрічок
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09.07.2020 18:36 Ответить
прикро, що не на мешти та пересадку мозку від будь-якої бібізяни та зебілушці...
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09.07.2020 19:26 Ответить
Дык это даже одну хату построить не хватит...
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09.07.2020 20:10 Ответить
ще один фанат гумору "95 кварталу"? Ти людина чи прямо ходяча тварина, щоб ржати?
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09.07.2020 20:16 Ответить
 
 