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Суд арестовал создателя "разведуправления ДНР"

Суд арестовал создателя

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора и взял под стражу на 60 суток без определения залога задержанного в Киеве 7 июля гражданина Украины, который принимал активное участие в создании так называемого "разведывательного управления" оккупационной администрации РФ в Донецкой области.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

Накануне ему было сообщено о подозрении по факту создания, руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Как ранее сообщал Цензор. НЕТ, по данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.

Кроме того, этот человек подозревается в том, что выполнял задачи слецслужб страны-агрессора и до задержания руководил сетью агентов, собиравшихся осуществлять диверсии и теракты.

Также читайте: Создатель "разведуправления ДНР" задержан в Киеве, - Офис генпрокурора

Автор: 

разведка (4181) терроризм (18691) Офис Генпрокурора (2480)


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Тамжінашлюдь.
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09.07.2020 18:23 Ответить
Не інакше,щось таке здорове в лісі здохло...
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09.07.2020 18:31 Ответить
Зебіли обміняють його на таксиста.
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09.07.2020 18:36 Ответить
і зачєм - всьо равно відпустять
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09.07.2020 18:46 Ответить
шастал по заданию чеки
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09.07.2020 19:06 Ответить
Україна як прохідний двір.
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09.07.2020 19:34 Ответить
Вскорее заявлят, что просто дежурил на блокпосту и выпустят по "программе".
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09.07.2020 20:38 Ответить
 
 