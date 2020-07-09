Суд арестовал создателя "разведуправления ДНР"

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора и взял под стражу на 60 суток без определения залога задержанного в Киеве 7 июля гражданина Украины, который принимал активное участие в создании так называемого "разведывательного управления" оккупационной администрации РФ в Донецкой области.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

Накануне ему было сообщено о подозрении по факту создания, руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Как ранее сообщал Цензор. НЕТ, по данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.

Кроме того, этот человек подозревается в том, что выполнял задачи слецслужб страны-агрессора и до задержания руководил сетью агентов, собиравшихся осуществлять диверсии и теракты.

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