Суд заарештував засновника "розвідуправління ДНР"
Шевченківський районний суд м.Києва задовольнив клопотання прокурорів Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора і взяв під варту на 60 діб без визначення застави затриманого в Києві 7 липня громадянина України, який брав активну участь у створенні так званого "розвідувального управління" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генпрокурора.
Напередодні йому було повідомлено про підозру за фактом створення, керівництва та участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України).
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за даними слідства, керівники і представники "розвідуправління ДНР" мають безпосереднє відношення до атаки на рейс MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб.
Крім того, він підозрюється в тому, що виконував завдання слецслужб країни-агресора і до затримання керував мережею агентів, які збиралися здійснювати диверсії і теракти.
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