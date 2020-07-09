Оккупанты обстреляли защитников Украины у Новотошковского, - ООС

С начала суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"Один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наших защитников из миномета 82-го калибра и противотанкового ракетного комплекса вблизи Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - сказано в сообщении.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 поддерживается режим "Тишина".

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Военнослужащие помогают в ликвидации пожара и его последствий на Луганщине.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.





