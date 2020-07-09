Окупанти обстріляли захисників України біля Новотошківського, - ООС

Від початку доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

"Один раз порушили режим припинення вогню та обстріляли наших захисників з міномета 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - сказано в повідомленні.

За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 підтримується режим "Тиша".

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Військовослужбовці допомагають у ліквідації пожежі та її наслідків на Луганщині.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - підкреслили в штабі.





