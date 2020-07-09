Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается, - ВОЗ
Ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться, большинство стран пока не смогли взять ситуацию под контроль.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время информационной панели стран-членов организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19. Более 544 000 жизней потеряны. Пандемия по-прежнему ускоряется", - сказал Гебрейесус.
Как отметил глава ВОЗ, за последние шесть недель общее количество случаев удвоилось.
Он также подчеркнул, что коронавирус "эксплуатирует" неравенство в системах здравоохранениях и расколы общества.
По словам Гебрейесуса, коронавирусная инфекция разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, а страны, принявшие успешные ответные меры, не располагают большими средствами.
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с такой кликухой, но не поп....
угадайте кто это? Гремят знакомые тяжелые шаги - это Доктор отвечающий за здоровье планеты.
я вот отвечаю шо он может идти на Путина.
А, например, в GB процент позитивных тестов за тот же период упал почти в 10 раз.
Шоб это считалось хотя бы захудалой эпидемией в мире на сегодняшний день должны были заболеть минимум миллионов 700.
Вокруг какого то малозначительного и менее опасного по сравнению с другими разновидностями гриппа устроили полный пи&дец. Угробили мировую экономику, раскуячили все связи и сидят строят из себя умников.
2. Не всі лікарі злочинці, і багато з них віддають життя за нас з вами. Мені в житті більше зустрічались хороші лікарі, і писати, що лікарям вигідно, щоб було більше хворих ковідом абсурд, бо їх багато вмирає, оскільки отримують велику дозу вірусу. І не лише ті, котрі лікують ковідних. Я знаю, що вмер ЛОР хірург.
3. Стверджувати, що фармацевтам (як і лікарям) це вигідно теж абсурд, бо оскільки обмежені планові операції, стоматологічні послуги, діагностика і т.д. втрачають і фармацевти, і лікарі.
4. Стверджумати, що маски не потрібно носити, бо вони «замизгані» і від них шкода - мабуть так, але питання, тоді шкарпетки теж не потрібно носити, бо замизгані, і ще деякі речі(не будемо уточняти). Прати не пробували? 15-20 хвилин в магазині чи на базарі нічого страшного з вами не станеться. На вулиці нікого не заставляють. Важко продавцям і тим хто в транспорті, я розумію.
5. Не можу стверджувати, що ВОЗ всі криштально чесні, бо не знаю, але там є лікарі життя яких подвиг. Почитайте про Карла Урбані (є відео). https://tech.onliner.by/2020/03/27/karlo-urbani . Він вмер, але завдяки йому зупинилась епідемія коронавірусу у В'єтнамі. Дуже цікаве життя. Зупинив карантином і тими ж масками. До в'єтнамців дійшло, до українців не завжди.
Що там пишуть, що твій замовничок, "великий епідеміолог-інфекціоніст" Біл Ґейтс на CNN проквакав недавно: що Bill Gates: Some people are 'ignoring the epidemic',
його ручна конторка вооз недостатньо інформує людство про ковідку і люди не сприймають і не реагують ? Так ти тепер, моська ефіопська, щодня дзявониш, кісточку відпрацьовуєш ?
Звідти ж: "Some people almost feel like it's a political thing, which is unfortunate," he added. (President Donald Trump has been accused of politicizing face masks, for example. He https://www.cnbc.com/2020/06/18/trump-says-some-wear-coronavirus-masks-to-signal-disapproval-of-him.html does not wear one himself and before his https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/outside-trump-s-tulsa-rally-few-face-masks-no-social-n1231610 indoor campaign rally in Tulsa on Saturday, he said people should "do what they want" about https://www.axios.com/trump-axios-interview-tulsa-rally-31bd3a6f-b999-45ea-af9a-e87649f9545f.html wearing a mask . Meanwhile, presumed Democratic presidential nominee Joe Biden has said, if elected, he would make face coverings mandatory.)