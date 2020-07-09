Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается, - ВОЗ

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться, большинство стран пока не смогли взять ситуацию под контроль.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время информационной панели стран-членов организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19. Более 544 000 жизней потеряны. Пандемия по-прежнему ускоряется", - сказал Гебрейесус.

Как отметил глава ВОЗ, за последние шесть недель общее количество случаев удвоилось.

Он также подчеркнул, что коронавирус "эксплуатирует" неравенство в системах здравоохранениях и расколы общества.

По словам Гебрейесуса, коронавирусная инфекция разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, а страны, принявшие успешные ответные меры, не располагают большими средствами.

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