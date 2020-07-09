Ситуація з пандемією коронавірусу у світі погіршується, - ВООЗ

Ситуація з коронавірусом у світі і далі погіршується, більшість країн поки не змогли взяти ситуацію під контроль.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус під час інформаційної панелі країн-членів організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В більшій частині світу вірус не перебуває під контролем. Стає гірше. Зараз у ВООЗ зафіксовано понад 11,8 млн випадків COVID-19. Понад 544 000 життів втрачено. Пандемія як і раніше прискорюється", - сказав Гебреєсус.

Як зазначив глава ВООЗ, за останні шість тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

Він також підкреслив, що коронавірус "експлуатує" нерівність у системах охорони здоров'я та розколи суспільства.

За словами Гебреєсуса, коронавірусна інфекція зруйнувала системи охорони здоров'я в деяких найбагатших країнах світу, а країни, що вжили успішні заходи, не мають у своєму розпорядженні великих коштів.

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