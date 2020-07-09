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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з пандемією коронавірусу у світі погіршується, - ВООЗ

Ситуація з пандемією коронавірусу у світі погіршується, - ВООЗ

Ситуація з коронавірусом у світі і далі погіршується, більшість країн поки не змогли взяти ситуацію під контроль.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус під час інформаційної панелі країн-членів організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В більшій частині світу вірус не перебуває під контролем. Стає гірше. Зараз у ВООЗ зафіксовано понад 11,8 млн випадків COVID-19. Понад 544 000 життів втрачено. Пандемія як і раніше прискорюється", - сказав Гебреєсус.

Як зазначив глава ВООЗ, за останні шість тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

Він також підкреслив, що коронавірус "експлуатує" нерівність у системах охорони здоров'я та розколи суспільства.

За словами Гебреєсуса, коронавірусна інфекція зруйнувала системи охорони здоров'я в деяких найбагатших країнах світу, а країни, що вжили успішні заходи, не мають у своєму розпорядженні великих коштів.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А не пошли бы вы лесом.
Шоб это считалось хотя бы захудалой эпидемией в мире на сегодняшний день должны были заболеть минимум миллионов 700.
Вокруг какого то малозначительного и менее опасного по сравнению с другими разновидностями гриппа устроили полный пи&дец. Угробили мировую экономику, раскуячили все связи и сидят строят из себя умников.
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09.07.2020 20:00
+5
ВОЗ - преступная лживая организация и об этом уже сказал и Трамп и Великобритания, которые отказались финансировать этих сатанистов. А наши слушают их бред.
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09.07.2020 20:48
+4
А чого це нєгр на фотці?
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09.07.2020 19:44
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09.07.2020 19:42 Відповісти
Таааак... Сколько там денег в фонде осталось... Скорее строить дороги на все!!!
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09.07.2020 19:48 Відповісти
ВОЗ - преступная лживая организация и об этом уже сказал и Трамп и Великобритания, которые отказались финансировать этих сатанистов. А наши слушают их бред.
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09.07.2020 20:48 Відповісти
а помимо голословной демагогии, что вам не нравится в работе ВОЗ? Что же эти преступники такого сделали, можно поинтересоваться?
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09.07.2020 22:01 Відповісти
ВОЗ - масонско сатанинская организация, разрушающая семью, воспитывающая неправильно детей, дающая лживые данные по пандемии ,например, по лечению многих заболеваний. Я никогда не говорю голословно, в отличие от многих.
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10.07.2020 11:56 Відповісти
"масонско сатанинская организация, разрушающая семью" - все ясно, вопросов больше не имею-))
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10.07.2020 23:27 Відповісти
И я согласна с мнением Америки и Великобритании о ВОЗ.
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10.07.2020 11:57 Відповісти
А чого це нєгр на фотці?
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09.07.2020 19:44 Відповісти
у нього прізвище - жесть....
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09.07.2020 19:45 Відповісти
Што?
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09.07.2020 23:36 Відповісти
Тедрос Гебрейесус\\\\\\\\\\\\

с такой кликухой, но не поп....
угадайте кто это? Гремят знакомые тяжелые шаги - это Доктор отвечающий за здоровье планеты.
я вот отвечаю шо он может идти на Путина.
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09.07.2020 19:44 Відповісти
А шо такое, бабло от императора Си натихаря на карман получили? Получили. Рассказывали что, ась? Что фигня. А теперь визжит, как свинья, пардон, прощения просим перед хрюшками, как москаль прищюченный.
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09.07.2020 19:48 Відповісти
Смертность по "закрытым случаям" по миру на 10/04-20 - 22,36%, на 08/07-20 - 7,27%. Таким образом, детальность упала в 3 раза. источник https://www.worldometers.info/coronavirus/
А, например, в GB процент позитивных тестов за тот же период упал почти в 10 раз.
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09.07.2020 19:48 Відповісти
ось так, сур'йозні дяді придумали ковід , і через ссучений воз почали керувати світом.
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09.07.2020 19:53 Відповісти
А не пошли бы вы лесом.
Шоб это считалось хотя бы захудалой эпидемией в мире на сегодняшний день должны были заболеть минимум миллионов 700.
Вокруг какого то малозначительного и менее опасного по сравнению с другими разновидностями гриппа устроили полный пи&дец. Угробили мировую экономику, раскуячили все связи и сидят строят из себя умников.
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09.07.2020 20:00 Відповісти
видел я тут придурков. но чтоб до такой степени...!
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09.07.2020 22:00 Відповісти
Да пох, меньше народу больше кислороду.
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Амеба.
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09.07.2020 20:15 Відповісти
1. Стверджувати, що пандемія коронавірусу надумана абсурдно, бо навіть якби обманювала влада, навіть, якби обманювали ЗМІ, то припустити, що обманює бізнес - туристичний завалився, готельний, авіаперевезення, спорт (в т.ч. олімпіада) і т.д - ЦЕ НЕРЕАЛЬНО. І коли якийсь ботік доказує, що він знає більше за тих акул бізнесу, а вони навіть не здогадуються, що це той Гейтс, то виглядає дуже примітивно.
2. Не всі лікарі злочинці, і багато з них віддають життя за нас з вами. Мені в житті більше зустрічались хороші лікарі, і писати, що лікарям вигідно, щоб було більше хворих ковідом абсурд, бо їх багато вмирає, оскільки отримують велику дозу вірусу. І не лише ті, котрі лікують ковідних. Я знаю, що вмер ЛОР хірург.
3. Стверджувати, що фармацевтам (як і лікарям) це вигідно теж абсурд, бо оскільки обмежені планові операції, стоматологічні послуги, діагностика і т.д. втрачають і фармацевти, і лікарі.
4. Стверджумати, що маски не потрібно носити, бо вони «замизгані» і від них шкода - мабуть так, але питання, тоді шкарпетки теж не потрібно носити, бо замизгані, і ще деякі речі(не будемо уточняти). Прати не пробували? 15-20 хвилин в магазині чи на базарі нічого страшного з вами не станеться. На вулиці нікого не заставляють. Важко продавцям і тим хто в транспорті, я розумію.
5. Не можу стверджувати, що ВОЗ всі криштально чесні, бо не знаю, але там є лікарі життя яких подвиг. Почитайте про Карла Урбані (є відео). https://tech.onliner.by/2020/03/27/karlo-urbani . Він вмер, але завдяки йому зупинилась епідемія коронавірусу у В'єтнамі. Дуже цікаве життя. Зупинив карантином і тими ж масками. До в'єтнамців дійшло, до українців не завжди.
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09.07.2020 20:33 Відповісти
і що цей африканець пропонує робити???? вакцини нема! і не передбачається!
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09.07.2020 20:41 Відповісти
Срочно денег подкинуть?
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09.07.2020 21:20 Відповісти
Аби ще морду цієї тупої мавпи не друкували ! Бо вивертає.

Що там пишуть, що твій замовничок, "великий епідеміолог-інфекціоніст" Біл Ґейтс на CNN проквакав недавно: що Bill Gates: Some people are 'ignoring the epidemic',
його ручна конторка вооз недостатньо інформує людство про ковідку і люди не сприймають і не реагують ? Так ти тепер, моська ефіопська, щодня дзявониш, кісточку відпрацьовуєш ?

Звідти ж: "Some people almost feel like it's a political thing, which is unfortunate," he added. (President Donald Trump has been accused of politicizing face masks, for example. He https://www.cnbc.com/2020/06/18/trump-says-some-wear-coronavirus-masks-to-signal-disapproval-of-him.html does not wear one himself and before his https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/outside-trump-s-tulsa-rally-few-face-masks-no-social-n1231610 indoor campaign rally in Tulsa on Saturday, he said people should "do what they want" about https://www.axios.com/trump-axios-interview-tulsa-rally-31bd3a6f-b999-45ea-af9a-e87649f9545f.html wearing a mask . Meanwhile, presumed Democratic presidential nominee Joe Biden has said, if elected, he would make face coverings mandatory.)
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09.07.2020 21:26 Відповісти
Ситуація з пандемією коронавірусу у світі погіршується, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3423
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09.07.2020 21:29 Відповісти
Цей пан має освіту - імунолог інфекційних захворювань. Мабуть недаремно його дістав з Ефіопії для розкрутки сатано-вірусу пан Гейтц
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09.07.2020 22:10 Відповісти
Той Гейтц, що вважає, що планета вже занадто перенаселена. Може я і помиляюсь
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09.07.2020 22:12 Відповісти
Эфиоп, езжай домой. Дональд Фредович уже снял тебя с платёжной ведомости.
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10.07.2020 00:26 Відповісти
Денег хотят??? ...Членннн!!!! По эстонски, толерантно..
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10.07.2020 00:36 Відповісти
 
 