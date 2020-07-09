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Новости Агрессия России против Украины Паводки на Западной Украине
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Инженерно-саперный батальон "Тиса" 128-й ОГПБр участвует в ликвидации последствий наводнения на Закарпатье. ФОТО

Вооруженные Силы продолжают помогать ликвидировать последствия паводка на Западной Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Инженерно-саперный батальон Тиса 128-й ОГПБр участвует в ликвидации последствий наводнения на Закарпатье 01

В населенном пункте Лопушное, Межгорского района Закарпатской области военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона "Тиса" 128-й отдельной горно-штурмовой бригады восстановили участок дороги, которая была разрушена во время непогоды. Также планируется провести работы по налаживанию временных мостов через реку Черемош в населенных пунктах Волова и Верховина в Ивано-Франковской области и усилению берегов этой горной реки.

В готовности к преодолению последствий стихии находятся более 1 тыс. военнослужащих ВСУ и 163 единицы вооружения и военной техники, отметили в Минобороны.

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Инженерно-саперный батальон Тиса 128-й ОГПБр участвует в ликвидации последствий наводнения на Закарпатье 02

В общем Вооруженными Силами Украины за период с 27.06 по 08.07.2020 выполнены следующие работы:

-в с. Ревне, Кицманский р-н, Черновицкая обл. очищены придомовые территории домохозяйств и дорога от поваленных деревьев

-в с. Стрелецкий Кут, Кицманский р-н, Черновицкая обл. расчищены 19 дворов и 80 метров притока русла р. Прут;

- в с. Лопушное, Межгорский р-н, Закарпатская обл. расчищено русло р. Лопушанка (4 м в ширину и 96 м в длину) отведено русло реки от жилых домов и восстановлен участок дороги (3 м в ширину и 12 м в длину).

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Автор: 

армия (8497) Минобороны (9374) наводнение (461) паводок (294) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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Не пишіть дурниц, Інженерні війська на мали (при совку) ніякого відношення до будівельних військ (стройбату).
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09.07.2020 22:30 Ответить
Не було ніяких інженерно-будівельніх військ. Буди будівельні війська. Функції які віконуіали були ІВ та БВ дули "схожі" як конній театр з балетом.
Вивчайте "матчасть".
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09.07.2020 23:16 Ответить
кацап они так драпали что ***** потери засекретил .........
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09.07.2020 22:34 Ответить
 
 