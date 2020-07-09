Ослабления карантина начали действовать с 9 июля в Тернополе

В Тернополе с сегодняшнего дня смягчили карантинные ограничения относительно работы заведений общественного питания и партнерских родов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Сегодня на заседании городского оперативного штаба решили разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 согласно графикам их работы. Также разрешена практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования", - сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

В городском штабе по борьбе с COVID-19 напоминают, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:

- обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до наступления родов (не более 72 ч);

- наличия средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).

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