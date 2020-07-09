Ослабления карантина начали действовать с 9 июля в Тернополе
В Тернополе с сегодняшнего дня смягчили карантинные ограничения относительно работы заведений общественного питания и партнерских родов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
"Сегодня на заседании городского оперативного штаба решили разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 согласно графикам их работы. Также разрешена практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования", - сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.
В городском штабе по борьбе с COVID-19 напоминают, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:
- обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до наступления родов (не более 72 ч);
- наличия средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).
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Теперь все наоборот.
За вчера заболело 810 человек, 21 человек умер.
И карантин ослабляют.
Где же хоть отдаленное подобие логики?
сорри
Сомневаюсь что воспаление легких и простуда в качестве причин смерти прокатили бы.
так шо, вирус очень крут. в Татарстане - 26 лет кацапка с кровати еле грит - все делала,
маска, перчатки и прочеее. так шо мне напр побоку, мне 86 лет, я дед то
Файно - Стебанов, ливи.те статистику по вирусу