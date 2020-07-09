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Новости Коронавирус и карантин
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Ослабления карантина начали действовать с 9 июля в Тернополе

Ослабления карантина начали действовать с 9 июля в Тернополе

В Тернополе с сегодняшнего дня смягчили карантинные ограничения относительно работы заведений общественного питания и партнерских родов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Сегодня на заседании городского оперативного штаба решили разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 согласно графикам их работы. Также разрешена практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования", - сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

В городском штабе по борьбе с COVID-19 напоминают, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:

- обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до наступления родов (не более 72 ч);

- наличия средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (769) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Любопытно, что когда заболевало человек 20 в день и умирал 1 человек в неделю, карантинные меры усиливали.
Теперь все наоборот.
За вчера заболело 810 человек, 21 человек умер.
И карантин ослабляют.
Где же хоть отдаленное подобие логики?
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09.07.2020 23:11 Ответить
бред просто, т.к. тестов больше
сорри
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09.07.2020 23:12 Ответить
Отсутствие тестов, могло скрыть количество случаев но не количество смертей.
Сомневаюсь что воспаление легких и простуда в качестве причин смерти прокатили бы.
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09.07.2020 23:14 Ответить
мммм, нет, выкладки говорят шо много кто подох от "сосудистых", - вирус ухандохал.
так шо, вирус очень крут. в Татарстане - 26 лет кацапка с кровати еле грит - все делала,
маска, перчатки и прочеее. так шо мне напр побоку, мне 86 лет, я дед то
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09.07.2020 23:19 Ответить
Крепкое место - Кринжополь
Файно - Стебанов, ливи.те статистику по вирусу
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09.07.2020 23:11 Ответить
Скоро буде не до коронавірусу, їсти треба буде за що, дітей своїх кормити теж за що, і зима тяжка не за горами.
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09.07.2020 23:15 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - Ну вот наконец то мы при Зеленском вышли на первое место в Европе по суточному количеству заболевших на COVID-19 .
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09.07.2020 23:50 Ответить
Все фигня,разрешили партнёрские роды-вот это славненько,мы весело вместе рожаём и потихоньку чуть-чуть умираем...
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10.07.2020 00:58 Ответить
 
 