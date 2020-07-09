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Новини Коронавірус і карантин
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Послаблення карантину почали діяти з 9 липня в Тернополі

Послаблення карантину почали діяти з 9 липня в Тернополі

У Тернополі від сьогодні пом'якшили карантинні обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

"Сьогодні на засіданні міського оперативного штабу вирішили дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 згідно з графіками їхньої роботи. Також дозволена практика партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів і наявності ПЛР-тестування", - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

У міському штабі по боротьбі з COVID-19 нагадують, що при партнерських пологах потрібно дотримуватися умов карантину і певні вимоги до партнера:

- обов'язкове тестування партнера на наявність коронавірусі методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більше 72 год);

- наявності засобів індивідуального захисту (маска або респіратор, захисні рукавички, екран або окуляри).

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Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Любопытно, что когда заболевало человек 20 в день и умирал 1 человек в неделю, карантинные меры усиливали.
Теперь все наоборот.
За вчера заболело 810 человек, 21 человек умер.
И карантин ослабляют.
Где же хоть отдаленное подобие логики?
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09.07.2020 23:11 Відповісти
бред просто, т.к. тестов больше
сорри
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09.07.2020 23:12 Відповісти
Отсутствие тестов, могло скрыть количество случаев но не количество смертей.
Сомневаюсь что воспаление легких и простуда в качестве причин смерти прокатили бы.
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09.07.2020 23:14 Відповісти
мммм, нет, выкладки говорят шо много кто подох от "сосудистых", - вирус ухандохал.
так шо, вирус очень крут. в Татарстане - 26 лет кацапка с кровати еле грит - все делала,
маска, перчатки и прочеее. так шо мне напр побоку, мне 86 лет, я дед то
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09.07.2020 23:19 Відповісти
Крепкое место - Кринжополь
Файно - Стебанов, ливи.те статистику по вирусу
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09.07.2020 23:11 Відповісти
Скоро буде не до коронавірусу, їсти треба буде за що, дітей своїх кормити теж за що, і зима тяжка не за горами.
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09.07.2020 23:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - Ну вот наконец то мы при Зеленском вышли на первое место в Европе по суточному количеству заболевших на COVID-19 .
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09.07.2020 23:50 Відповісти
Все фигня,разрешили партнёрские роды-вот это славненько,мы весело вместе рожаём и потихоньку чуть-чуть умираем...
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10.07.2020 00:58 Відповісти
 
 