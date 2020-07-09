Послаблення карантину почали діяти з 9 липня в Тернополі

У Тернополі від сьогодні пом'якшили карантинні обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

"Сьогодні на засіданні міського оперативного штабу вирішили дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 згідно з графіками їхньої роботи. Також дозволена практика партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів і наявності ПЛР-тестування", - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

У міському штабі по боротьбі з COVID-19 нагадують, що при партнерських пологах потрібно дотримуватися умов карантину і певні вимоги до партнера:

- обов'язкове тестування партнера на наявність коронавірусі методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більше 72 год);

- наявності засобів індивідуального захисту (маска або респіратор, захисні рукавички, екран або окуляри).

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