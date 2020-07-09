Послаблення карантину почали діяти з 9 липня в Тернополі
У Тернополі від сьогодні пом'якшили карантинні обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"Сьогодні на засіданні міського оперативного штабу вирішили дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 згідно з графіками їхньої роботи. Також дозволена практика партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів і наявності ПЛР-тестування", - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
У міському штабі по боротьбі з COVID-19 нагадують, що при партнерських пологах потрібно дотримуватися умов карантину і певні вимоги до партнера:
- обов'язкове тестування партнера на наявність коронавірусі методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більше 72 год);
- наявності засобів індивідуального захисту (маска або респіратор, захисні рукавички, екран або окуляри).
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Теперь все наоборот.
За вчера заболело 810 человек, 21 человек умер.
И карантин ослабляют.
Где же хоть отдаленное подобие логики?
сорри
Сомневаюсь что воспаление легких и простуда в качестве причин смерти прокатили бы.
так шо, вирус очень крут. в Татарстане - 26 лет кацапка с кровати еле грит - все делала,
маска, перчатки и прочеее. так шо мне напр побоку, мне 86 лет, я дед то
Файно - Стебанов, ливи.те статистику по вирусу