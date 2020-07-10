Госдеп США одобрил продажу Японии 105 сверхсовременных боевых самолетов F-35

Государственный департамент США завершил рассмотрение и утвердил заявку на продажу Японии 105 сверхсовременных самолетов пятого поколения на общую сумму более $23 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в официальном сообщении американского Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности.

"Государственный департамент утвердил возможную продажу правительству Японии 105 самолетов F-35 Joint Strike Fighter, а также сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость $23,11млн", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Конгресс США был проинформирован об этом решении в установленном порядке.

"Продажа вооружения позволит поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности главного союзника, который является мощным игроком в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для американского национального интереса важно помочь Японии к развитию и поддержке сильной и эффективной способности к самообороне", - подчеркнули в американском ведомстве.

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Уточняется, что заявка на продажу вооружения Японии включает 63 самолета F-35A, предназначенных для обычного взлета и посадки (CTOL), а также 42 самолета короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Кроме того, в список входят электронные боевые системы, оборудование для командования, связи и разведки, системы защищенной коммуникации, навигации и идентификации тому подобное. Пакет также включает инженерное, техническое и логистическое обслуживание.