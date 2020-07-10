Госдеп США одобрил продажу Японии 105 сверхсовременных боевых самолетов F-35
Государственный департамент США завершил рассмотрение и утвердил заявку на продажу Японии 105 сверхсовременных самолетов пятого поколения на общую сумму более $23 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в официальном сообщении американского Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности.
"Государственный департамент утвердил возможную продажу правительству Японии 105 самолетов F-35 Joint Strike Fighter, а также сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость $23,11млн", - сказано в сообщении.
Как отмечается, Конгресс США был проинформирован об этом решении в установленном порядке.
"Продажа вооружения позволит поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности главного союзника, который является мощным игроком в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для американского национального интереса важно помочь Японии к развитию и поддержке сильной и эффективной способности к самообороне", - подчеркнули в американском ведомстве.
Уточняется, что заявка на продажу вооружения Японии включает 63 самолета F-35A, предназначенных для обычного взлета и посадки (CTOL), а также 42 самолета короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Кроме того, в список входят электронные боевые системы, оборудование для командования, связи и разведки, системы защищенной коммуникации, навигации и идентификации тому подобное. Пакет также включает инженерное, техническое и логистическое обслуживание.
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Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых
62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в специальные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].
Читай, просвящайся, пруфы там имеются.
Официальные документы, решения Верховного суда (англ.)
University of Washington Libraries Digital Collections - Social Issues Photographs (англ.)
A More Perfect Union: Japanese Americans and the U.S. Constitution (англ.)
National Park Service; Confinment and Ethnicity: An Overview of World War II Japanese American Relocation Sites (англ.)
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Для того чтобы понять несопоставимость количества жертв американского империализма и японского нацизма, английский не нужен.
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не визнають. Печатают лживые учебники о ом что в Наньцзине никакой резни не было.
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А ты интернирование от нацистских казней не отличаешь? Чему тебя в школе учили, прогуливал?
Это конечно шутка...но именно так в таких ситуациях орут наши зебилы...
Это новый отсчёт для японской военной авиации, опередившей московию
со всеми её МиГами, Яками и Су навсегда.
Пора отмывать Курилы от запаха русского мира.