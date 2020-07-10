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Новости Агрессия России против Украины
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Госдеп США одобрил продажу Японии 105 сверхсовременных боевых самолетов F-35

Госдеп США одобрил продажу Японии 105 сверхсовременных боевых самолетов F-35

Государственный департамент США завершил рассмотрение и утвердил заявку на продажу Японии 105 сверхсовременных самолетов пятого поколения на общую сумму более $23 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в официальном сообщении американского Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности.

"Государственный департамент утвердил возможную продажу правительству Японии 105 самолетов F-35 Joint Strike Fighter, а также сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость $23,11млн", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Конгресс США был проинформирован об этом решении в установленном порядке.

"Продажа вооружения позволит поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности главного союзника, который является мощным игроком в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для американского национального интереса важно помочь Японии к развитию и поддержке сильной и эффективной способности к самообороне", - подчеркнули в американском ведомстве.

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Уточняется, что заявка на продажу вооружения Японии включает 63 самолета F-35A, предназначенных для обычного взлета и посадки (CTOL), а также 42 самолета короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Кроме того, в список входят электронные боевые системы, оборудование для командования, связи и разведки, системы защищенной коммуникации, навигации и идентификации тому подобное. Пакет также включает инженерное, техническое и логистическое обслуживание.

самолет (3606) США (26889) Япония (1310)


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Топ комментарии
+17
у Японии соседи залюбуешься . Московия которая до сих пор оккупирует Курильские острова . Китай с которым тоже терки из за островов . да еще и Сев. Корея . которая время от времени производит " экспериментальные" запуски новых ракет . заметь не абы куда а в сторону Японских островов . так что японцы абсопютно правы . вирус вирусом а про оборону забывать нельзя . да и переговоры о продаже F- 35 начались не вчера а когда короновируса и в помине не было
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10.07.2020 08:58
+11
Схалін, Курили - НАШ!
Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35 - Цензор.НЕТ 3473
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10.07.2020 08:16
+8
Вот жеж япошкам деньги тратить некуда, лучше б пустили этот бабос на борьбу с коронавирусом
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10.07.2020 08:02
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Вот жеж япошкам деньги тратить некуда, лучше б пустили этот бабос на борьбу с коронавирусом
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10.07.2020 08:02 Ответить
у Японии соседи залюбуешься . Московия которая до сих пор оккупирует Курильские острова . Китай с которым тоже терки из за островов . да еще и Сев. Корея . которая время от времени производит " экспериментальные" запуски новых ракет . заметь не абы куда а в сторону Японских островов . так что японцы абсопютно правы . вирус вирусом а про оборону забывать нельзя . да и переговоры о продаже F- 35 начались не вчера а когда короновируса и в помине не было
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10.07.2020 08:58 Ответить
Це був стьоб щодо мародера Зеленського,я кий наживається на епідемії.
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10.07.2020 09:33 Ответить
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ КУРИЛЫ!!
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10.07.2020 10:49 Ответить
Ну, кто нибудь порадуется за японцев?
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10.07.2020 08:03 Ответить
а ты радуешься за кацапов? Почему кто то должен радоваться за японцев, резавших китайцев миллионами?Эти вивисекторы и до Киева дошли бы если бы по ним не жахнули.
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10.07.2020 08:13 Ответить
У любого народа или государства есть нелицеприятные "пятна" в истории, стоит лишь поискать. Япония тогда и сейчас две разные вещи.
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10.07.2020 08:17 Ответить
Убить несколько сотен миллионов китайцев, это не "пятна", это мировой рекорд нацистского режима.
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10.07.2020 08:25 Ответить
Для начала: откуда статистика?Это в лучшем случае прикидочные цифры будут, в связи с тем, что во время всяческих боевых действий обычно не до точного учёта. Так что позволю себе усомниться, как минимум в точности этих цифр. Дальше, убийство какого-то количества китайцев это плохо, а заключение в концлагеря американцами японцев, легально проживающих в Штатах во время ВМВ2, хорошо?
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10.07.2020 08:30 Ответить
Для начала, откуда источник?Это в лучшем случае кремлёвские фантазии будут, в связи с тем, что во время всяческих "холодных войн" сочиняются лживые басни про загнивающий запад. Так что позволю себе усомниться, как минимум из-за несопоставимости количества жертв..
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10.07.2020 08:44 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых
62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в специальные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].

Читай, просвящайся, пруфы там имеются.
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10.07.2020 08:47 Ответить
Ну вот, я же сказал что источник - кацапский, которым можно только подтереться.
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10.07.2020 08:49 Ответить
Чучка пейсатель, не читатель?Сказал же-пруфы там имеются. Не знаешь английского-юзай гугл-переводчик.
Официальные документы, решения Верховного суда (англ.)
University of Washington Libraries Digital Collections - Social Issues Photographs (англ.)
A More Perfect Union: Japanese Americans and the U.S. Constitution (англ.)
National Park Service; Confinment and Ethnicity: An Overview of World War II Japanese American Relocation Sites (англ.)
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10.07.2020 08:51 Ответить
на что источник? на платную колонку в Таймс, которую выкупили Петров и Баширов?
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10.07.2020 09:59 Ответить
твоя цитата васёк "Убить несколько сотен миллионов китайцев, это не "пятна", это мировой рекорд нацистского режима." на фото я тебя ткнул в твое же г**но что б ты мне показал где ж там на графике падение населения китая на несколько сот млн (ЛОЛ) Але гараж , так может тебе стоит научится читать ?
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10.07.2020 11:52 Ответить
Болван, ориентируясь по графикуам, мы давно уже живём в коммунизме.А тебе кофекта за внимание:https://zakupka.com/p/935332053-konfeta-penis-strohhalm-lolly-red/?e=1&i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHc-e5SHu2t2_x-TVCA5uhsBHTT14vWQZFBtB3XIEHiKijck50L-lMFpixxXhkTRcVzo8JL26JPOFEhgN_kpP_WM9YVJLct1wAeZ_OqAnh1FsXKantFtVdcvil95FhIck4lrxPAx6kIaSwFlmu449DyoPJYTku0FetnoVVfnxCUkeRQKdtxwJ67aB_B6W37zXsc=&gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_vF_9lTU1Jq5G3oXd0cEEFBVpofjKNqMfPBcXX8Nra0YDH8a8r4HQaAjuAEALw_wcB
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10.07.2020 11:55 Ответить
пшел вон
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10.07.2020 21:42 Ответить
https://zakupka.com/p/935332053-konfeta-penis-strohhalm-lolly-red/?e=1&i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHc-e5SHu2t2_x-TVCA5uhsBHTT14vWQZFBtB3XIEHiKijck50L-lMFpixxXhkTRcVzo8JL26JPOFEhgN_kpP_WM9YVJLct1wAeZ_OqAnh1FsXKantFtVdcvil95FhIck4lrxPAx6kIaSwFlmu449DyoPJYTku0FetnoVVfnxCUkeRQKdtxwJ67aB_B6W37zXsc=&gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_vF_9lTU1Jq5G3oXd0cEEFBVpofjKNqMfPBcXX8Nra0YDH8a8r4HQaAjuAEALw_wcB Олег лебеденец, держи леденец:
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10.07.2020 22:06 Ответить
Не знаешь английского

===
Для того чтобы понять несопоставимость количества жертв американского империализма и японского нацизма, английский не нужен.
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10.07.2020 10:01 Ответить
Я тебя уже покормил сегодня. Гуляй, физические упражнения должны компенсировать переедание.
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10.07.2020 10:25 Ответить
оладух, у тебя подсолнесного жира в три раза больше чем у меня.
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10.07.2020 10:50 Ответить
Більше всього китайців вбили самі китайці, а у японців дійсно є негарні сторінки ісотрії, але вони їх визнають на відміну від... Китай ніколи не полізе на Японію, вони перелякані генетично.
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10.07.2020 09:04 Ответить
Просто тролль, не стоит обращать внимание. Главная цель-развести срач на ровном месте.
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10.07.2020 09:07 Ответить
Посидь у спамі, скрепний
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10.07.2020 09:53 Ответить
але вони їх визнають

==
не визнають. Печатают лживые учебники о ом что в Наньцзине никакой резни не было.
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10.07.2020 09:57 Ответить
Уже полезли. Объект раздора острова Сенкаку, или Дяоюйдао, смотря за кого Вы, за японцев или китайцев. А японцы убили от 35 до 50 млн. китайцев, причём зверски очень много гражданских. "Нанкинская резня", почитайте, как людей убивали на спор.
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10.07.2020 10:05 Ответить
Интерни́рование

==
А ты интернирование от нацистских казней не отличаешь? Чему тебя в школе учили, прогуливал?
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10.07.2020 10:02 Ответить
почитай про "отряд 731" - данные есть в любых источниках, даже англоязычных. Япошки - это реально самые лютые нацисты. Гитлер просто няшка в сравнении с ними.
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10.07.2020 10:41 Ответить
дядя, ты тред читаешь? Речь о американских концлагерях.
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10.07.2020 10:47 Ответить
Какие ещё концлагеря, в самой демократической и свободной стране ?
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10.07.2020 10:53 Ответить
американские
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10.07.2020 11:50 Ответить
Сколько ? ты что белены объелся ? Ану покаж мне тут на кривой падение в численности на 100 млн ....или хотя бы на 10 млн . Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35 - Цензор.НЕТ 4233
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10.07.2020 10:43 Ответить
сколько чего? падение чего? численность чего? Прежде чем нести бред, читай о чём пишут.
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10.07.2020 10:49 Ответить
а в реальной истории в Киев вернулись красные ( со всеми прелестями коммунистического режима ) чем они лучше японцев ? только тем что расстрельный приговор нашим предкам зачитывали на понятном для нас языке ?
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10.07.2020 08:50 Ответить
Китай сховався у кущі.
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10.07.2020 08:03 Ответить
И жиденько обгадился.
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10.07.2020 08:33 Ответить
Рас уж на то пошло, можно Украине вернуть пару ядерных ракет?
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10.07.2020 08:05 Ответить
после оккупации и аннексии Крыма ядерной страной, членом оон и одним из гарантов территориальной целостности, благодаря Х#йлу, наличие яо перестало быть сдерживающим фактором. следующий этап - исключительно использование ... я лично сомневаюсь что любая наша власть, от ярых националистов до коммуняк (осознавших фашистскую суть режима на территориях бывшей рф) смогла бы вальнуть парой ядерных ракет по Москве, как бы ни хотелось.
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10.07.2020 08:17 Ответить
По всей Японии слышны крики...мы делаем автомобили...мы делаем электронику...мы делаем роботов...мы что сами самолет построить не можем???😃
Это конечно шутка...но именно так в таких ситуациях орут наши зебилы...
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10.07.2020 08:06 Ответить
Схалін, Курили - НАШ!
Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35 - Цензор.НЕТ 3473
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10.07.2020 08:16 Ответить
Плохая новость. Для Кинь Вынь Хуня, императора Си и сралы сруского ***..ла Первого.
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10.07.2020 08:36 Ответить
сунь хунь в чайна!
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10.07.2020 08:46 Ответить
Будут теперь боярышников гонять на дальнем востоке
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10.07.2020 08:45 Ответить
Все как-то призабыли, что Япония берёт любой товар и находит пути улучшения.
Это новый отсчёт для японской военной авиации, опередившей московию
со всеми её МиГами, Яками и Су навсегда.
Пора отмывать Курилы от запаха русского мира.
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10.07.2020 09:12 Ответить
Світовий поліцейський подав заяву на звільнення. Потрібно встигути адекватно озброїтись перед таким як країни бандити почнуть бикувати.
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10.07.2020 09:22 Ответить
Господство японской авиации при деокупации Курил обеспечено!!!
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10.07.2020 09:43 Ответить
Цього достатньо, щоб погасити усю парашну "кузьмічєськую" авіацію.
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10.07.2020 10:21 Ответить
Та да, Кузя захворал, больше не может топить кацаполеты.
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10.07.2020 12:32 Ответить
Япошки хотіли довести кількість до 300.Але їм до 147 які вже мають дають ще 105-будуть мати 252.Рузькіе-очі узькіе напряглися-це міняє увесь баланс у регіоні,хочя і ціль-аятоли.
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10.07.2020 11:16 Ответить
Курилы необходимо деоккупировать ! Как и все территории, которые были незаконно аннексированы совком.
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10.07.2020 12:04 Ответить
Количество японцев приблизительно такое как и ванек, с той разницей что % алкашей среди ванек больше. Захотят и Курилы заберут, еще и счет выставят за пользование)).
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10.07.2020 12:30 Ответить
 
 