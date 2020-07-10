Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35

Державний департамент США завершив розгляд і затвердив заявку на продаж Японії 105 надсучасних літаків п'ятого покоління на загальну суму понад $23 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в офіційному повідомленні американського Агентства з питань оборонного співробітництва і безпеки.

"Державний департамент затвердив можливий продаж уряду Японії 105 літаків F-35 Joint Strike Fighter, а також супутнього обладнання на орієнтовну вартість $23,11млн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Конгрес США був поінформований про це рішення у встановленому порядку.

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"Продаж озброєння дозволить підтримувати цілі зовнішньої політики і національної безпеки США шляхом підвищення рівня безпеки головного союзника, який є потужним гравцем у контексті політичної стабільності та економічного прогресу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Для американського національного інтересу важливо допомогти Японії у розвитку і підтримці сильної та ефективної здатності до самооборони", - наголосили в американському відомстві.

Уточнюється, що заявка на продаж озброєння Японії містить 63 літаки F-35A, призначених для звичайного зльоту і посадки (CTOL), а також 42 літаки короткого зльоту і вертикальної посадки F-35B.

Крім того, до списку входять електронні бойові системи, обладнання для командування, зв'язку і розвідки, системи захищеної комунікації, навігації та ідентифікації тощо. Пакет також містить інженерне, технічне та логістичне обслуговування.