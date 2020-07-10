Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35
Державний департамент США завершив розгляд і затвердив заявку на продаж Японії 105 надсучасних літаків п'ятого покоління на загальну суму понад $23 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в офіційному повідомленні американського Агентства з питань оборонного співробітництва і безпеки.
"Державний департамент затвердив можливий продаж уряду Японії 105 літаків F-35 Joint Strike Fighter, а також супутнього обладнання на орієнтовну вартість $23,11млн", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Конгрес США був поінформований про це рішення у встановленому порядку.
"Продаж озброєння дозволить підтримувати цілі зовнішньої політики і національної безпеки США шляхом підвищення рівня безпеки головного союзника, який є потужним гравцем у контексті політичної стабільності та економічного прогресу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Для американського національного інтересу важливо допомогти Японії у розвитку і підтримці сильної та ефективної здатності до самооборони", - наголосили в американському відомстві.
Уточнюється, що заявка на продаж озброєння Японії містить 63 літаки F-35A, призначених для звичайного зльоту і посадки (CTOL), а також 42 літаки короткого зльоту і вертикальної посадки F-35B.
Крім того, до списку входять електронні бойові системи, обладнання для командування, зв'язку і розвідки, системи захищеної комунікації, навігації та ідентифікації тощо. Пакет також містить інженерне, технічне та логістичне обслуговування.
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Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых
62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в специальные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].
Читай, просвящайся, пруфы там имеются.
Официальные документы, решения Верховного суда (англ.)
University of Washington Libraries Digital Collections - Social Issues Photographs (англ.)
A More Perfect Union: Japanese Americans and the U.S. Constitution (англ.)
National Park Service; Confinment and Ethnicity: An Overview of World War II Japanese American Relocation Sites (англ.)
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Для того чтобы понять несопоставимость количества жертв американского империализма и японского нацизма, английский не нужен.
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не визнають. Печатают лживые учебники о ом что в Наньцзине никакой резни не было.
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А ты интернирование от нацистских казней не отличаешь? Чему тебя в школе учили, прогуливал?
Это конечно шутка...но именно так в таких ситуациях орут наши зебилы...
Это новый отсчёт для японской военной авиации, опередившей московию
со всеми её МиГами, Яками и Су навсегда.
Пора отмывать Курилы от запаха русского мира.