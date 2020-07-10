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Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35

Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35

Державний департамент США завершив розгляд і затвердив заявку на продаж Японії 105 надсучасних літаків п'ятого покоління на загальну суму понад $23 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в офіційному повідомленні американського Агентства з питань оборонного співробітництва і безпеки.

"Державний департамент затвердив можливий продаж уряду Японії 105 літаків F-35 Joint Strike Fighter, а також супутнього обладнання на орієнтовну вартість $23,11млн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Конгрес США був поінформований про це рішення у встановленому порядку.

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"Продаж озброєння дозволить підтримувати цілі зовнішньої політики і національної безпеки США шляхом підвищення рівня безпеки головного союзника, який є потужним гравцем у контексті політичної стабільності та економічного прогресу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Для американського національного інтересу важливо допомогти Японії у розвитку і підтримці сильної та ефективної здатності до самооборони", - наголосили в американському відомстві.

Уточнюється, що заявка на продаж озброєння Японії містить 63 літаки F-35A, призначених для звичайного зльоту і посадки (CTOL), а також 42 літаки короткого зльоту і вертикальної посадки F-35B.

Крім того, до списку входять електронні бойові системи, обладнання для командування, зв'язку і розвідки, системи захищеної комунікації, навігації та ідентифікації тощо. Пакет також містить інженерне, технічне та логістичне обслуговування.

Автор: 

літак (2920) США (23119) Японія (1206)


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Топ коментарі
+17
у Японии соседи залюбуешься . Московия которая до сих пор оккупирует Курильские острова . Китай с которым тоже терки из за островов . да еще и Сев. Корея . которая время от времени производит " экспериментальные" запуски новых ракет . заметь не абы куда а в сторону Японских островов . так что японцы абсопютно правы . вирус вирусом а про оборону забывать нельзя . да и переговоры о продаже F- 35 начались не вчера а когда короновируса и в помине не было
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10.07.2020 08:58
+11
Схалін, Курили - НАШ!
Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35 - Цензор.НЕТ 3473
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10.07.2020 08:16
+8
Вот жеж япошкам деньги тратить некуда, лучше б пустили этот бабос на борьбу с коронавирусом
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10.07.2020 08:02
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Вот жеж япошкам деньги тратить некуда, лучше б пустили этот бабос на борьбу с коронавирусом
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10.07.2020 08:02 Відповісти
у Японии соседи залюбуешься . Московия которая до сих пор оккупирует Курильские острова . Китай с которым тоже терки из за островов . да еще и Сев. Корея . которая время от времени производит " экспериментальные" запуски новых ракет . заметь не абы куда а в сторону Японских островов . так что японцы абсопютно правы . вирус вирусом а про оборону забывать нельзя . да и переговоры о продаже F- 35 начались не вчера а когда короновируса и в помине не было
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10.07.2020 08:58 Відповісти
Це був стьоб щодо мародера Зеленського,я кий наживається на епідемії.
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10.07.2020 09:33 Відповісти
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ КУРИЛЫ!!
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10.07.2020 10:49 Відповісти
Ну, кто нибудь порадуется за японцев?
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10.07.2020 08:03 Відповісти
а ты радуешься за кацапов? Почему кто то должен радоваться за японцев, резавших китайцев миллионами?Эти вивисекторы и до Киева дошли бы если бы по ним не жахнули.
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10.07.2020 08:13 Відповісти
У любого народа или государства есть нелицеприятные "пятна" в истории, стоит лишь поискать. Япония тогда и сейчас две разные вещи.
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10.07.2020 08:17 Відповісти
Убить несколько сотен миллионов китайцев, это не "пятна", это мировой рекорд нацистского режима.
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10.07.2020 08:25 Відповісти
Для начала: откуда статистика?Это в лучшем случае прикидочные цифры будут, в связи с тем, что во время всяческих боевых действий обычно не до точного учёта. Так что позволю себе усомниться, как минимум в точности этих цифр. Дальше, убийство какого-то количества китайцев это плохо, а заключение в концлагеря американцами японцев, легально проживающих в Штатах во время ВМВ2, хорошо?
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10.07.2020 08:30 Відповісти
Для начала, откуда источник?Это в лучшем случае кремлёвские фантазии будут, в связи с тем, что во время всяческих "холодных войн" сочиняются лживые басни про загнивающий запад. Так что позволю себе усомниться, как минимум из-за несопоставимости количества жертв..
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10.07.2020 08:44 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Интерни́рование япо́нцев в США - насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых
62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в специальные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].

Читай, просвящайся, пруфы там имеются.
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10.07.2020 08:47 Відповісти
Ну вот, я же сказал что источник - кацапский, которым можно только подтереться.
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10.07.2020 08:49 Відповісти
Чучка пейсатель, не читатель?Сказал же-пруфы там имеются. Не знаешь английского-юзай гугл-переводчик.
Официальные документы, решения Верховного суда (англ.)
University of Washington Libraries Digital Collections - Social Issues Photographs (англ.)
A More Perfect Union: Japanese Americans and the U.S. Constitution (англ.)
National Park Service; Confinment and Ethnicity: An Overview of World War II Japanese American Relocation Sites (англ.)
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10.07.2020 08:51 Відповісти
на что источник? на платную колонку в Таймс, которую выкупили Петров и Баширов?
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10.07.2020 09:59 Відповісти
твоя цитата васёк "Убить несколько сотен миллионов китайцев, это не "пятна", это мировой рекорд нацистского режима." на фото я тебя ткнул в твое же г**но что б ты мне показал где ж там на графике падение населения китая на несколько сот млн (ЛОЛ) Але гараж , так может тебе стоит научится читать ?
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10.07.2020 11:52 Відповісти
Болван, ориентируясь по графикуам, мы давно уже живём в коммунизме.А тебе кофекта за внимание:https://zakupka.com/p/935332053-konfeta-penis-strohhalm-lolly-red/?e=1&i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHc-e5SHu2t2_x-TVCA5uhsBHTT14vWQZFBtB3XIEHiKijck50L-lMFpixxXhkTRcVzo8JL26JPOFEhgN_kpP_WM9YVJLct1wAeZ_OqAnh1FsXKantFtVdcvil95FhIck4lrxPAx6kIaSwFlmu449DyoPJYTku0FetnoVVfnxCUkeRQKdtxwJ67aB_B6W37zXsc=&gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_vF_9lTU1Jq5G3oXd0cEEFBVpofjKNqMfPBcXX8Nra0YDH8a8r4HQaAjuAEALw_wcB
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10.07.2020 11:55 Відповісти
пшел вон
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10.07.2020 21:42 Відповісти
https://zakupka.com/p/935332053-konfeta-penis-strohhalm-lolly-red/?e=1&i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHc-e5SHu2t2_x-TVCA5uhsBHTT14vWQZFBtB3XIEHiKijck50L-lMFpixxXhkTRcVzo8JL26JPOFEhgN_kpP_WM9YVJLct1wAeZ_OqAnh1FsXKantFtVdcvil95FhIck4lrxPAx6kIaSwFlmu449DyoPJYTku0FetnoVVfnxCUkeRQKdtxwJ67aB_B6W37zXsc=&gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_vF_9lTU1Jq5G3oXd0cEEFBVpofjKNqMfPBcXX8Nra0YDH8a8r4HQaAjuAEALw_wcB Олег лебеденец, держи леденец:
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10.07.2020 22:06 Відповісти
Не знаешь английского

===
Для того чтобы понять несопоставимость количества жертв американского империализма и японского нацизма, английский не нужен.
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10.07.2020 10:01 Відповісти
Я тебя уже покормил сегодня. Гуляй, физические упражнения должны компенсировать переедание.
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10.07.2020 10:25 Відповісти
оладух, у тебя подсолнесного жира в три раза больше чем у меня.
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10.07.2020 10:50 Відповісти
Більше всього китайців вбили самі китайці, а у японців дійсно є негарні сторінки ісотрії, але вони їх визнають на відміну від... Китай ніколи не полізе на Японію, вони перелякані генетично.
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10.07.2020 09:04 Відповісти
Просто тролль, не стоит обращать внимание. Главная цель-развести срач на ровном месте.
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10.07.2020 09:07 Відповісти
Посидь у спамі, скрепний
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10.07.2020 09:53 Відповісти
але вони їх визнають

==
не визнають. Печатают лживые учебники о ом что в Наньцзине никакой резни не было.
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10.07.2020 09:57 Відповісти
Уже полезли. Объект раздора острова Сенкаку, или Дяоюйдао, смотря за кого Вы, за японцев или китайцев. А японцы убили от 35 до 50 млн. китайцев, причём зверски очень много гражданских. "Нанкинская резня", почитайте, как людей убивали на спор.
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10.07.2020 10:05 Відповісти
Интерни́рование

==
А ты интернирование от нацистских казней не отличаешь? Чему тебя в школе учили, прогуливал?
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10.07.2020 10:02 Відповісти
почитай про "отряд 731" - данные есть в любых источниках, даже англоязычных. Япошки - это реально самые лютые нацисты. Гитлер просто няшка в сравнении с ними.
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10.07.2020 10:41 Відповісти
дядя, ты тред читаешь? Речь о американских концлагерях.
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10.07.2020 10:47 Відповісти
Какие ещё концлагеря, в самой демократической и свободной стране ?
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10.07.2020 10:53 Відповісти
американские
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10.07.2020 11:50 Відповісти
Сколько ? ты что белены объелся ? Ану покаж мне тут на кривой падение в численности на 100 млн ....или хотя бы на 10 млн . Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35 - Цензор.НЕТ 4233
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10.07.2020 10:43 Відповісти
сколько чего? падение чего? численность чего? Прежде чем нести бред, читай о чём пишут.
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10.07.2020 10:49 Відповісти
а в реальной истории в Киев вернулись красные ( со всеми прелестями коммунистического режима ) чем они лучше японцев ? только тем что расстрельный приговор нашим предкам зачитывали на понятном для нас языке ?
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10.07.2020 08:50 Відповісти
Китай сховався у кущі.
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10.07.2020 08:03 Відповісти
И жиденько обгадился.
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10.07.2020 08:33 Відповісти
Рас уж на то пошло, можно Украине вернуть пару ядерных ракет?
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10.07.2020 08:05 Відповісти
после оккупации и аннексии Крыма ядерной страной, членом оон и одним из гарантов территориальной целостности, благодаря Х#йлу, наличие яо перестало быть сдерживающим фактором. следующий этап - исключительно использование ... я лично сомневаюсь что любая наша власть, от ярых националистов до коммуняк (осознавших фашистскую суть режима на территориях бывшей рф) смогла бы вальнуть парой ядерных ракет по Москве, как бы ни хотелось.
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10.07.2020 08:17 Відповісти
По всей Японии слышны крики...мы делаем автомобили...мы делаем электронику...мы делаем роботов...мы что сами самолет построить не можем???😃
Это конечно шутка...но именно так в таких ситуациях орут наши зебилы...
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10.07.2020 08:06 Відповісти
Схалін, Курили - НАШ!
Держдеп США схвалив продаж Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35 - Цензор.НЕТ 3473
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10.07.2020 08:16 Відповісти
Плохая новость. Для Кинь Вынь Хуня, императора Си и сралы сруского ***..ла Первого.
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10.07.2020 08:36 Відповісти
сунь хунь в чайна!
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10.07.2020 08:46 Відповісти
Будут теперь боярышников гонять на дальнем востоке
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10.07.2020 08:45 Відповісти
Все как-то призабыли, что Япония берёт любой товар и находит пути улучшения.
Это новый отсчёт для японской военной авиации, опередившей московию
со всеми её МиГами, Яками и Су навсегда.
Пора отмывать Курилы от запаха русского мира.
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10.07.2020 09:12 Відповісти
Світовий поліцейський подав заяву на звільнення. Потрібно встигути адекватно озброїтись перед таким як країни бандити почнуть бикувати.
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10.07.2020 09:22 Відповісти
Господство японской авиации при деокупации Курил обеспечено!!!
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10.07.2020 09:43 Відповісти
Цього достатньо, щоб погасити усю парашну "кузьмічєськую" авіацію.
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10.07.2020 10:21 Відповісти
Та да, Кузя захворал, больше не может топить кацаполеты.
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10.07.2020 12:32 Відповісти
Япошки хотіли довести кількість до 300.Але їм до 147 які вже мають дають ще 105-будуть мати 252.Рузькіе-очі узькіе напряглися-це міняє увесь баланс у регіоні,хочя і ціль-аятоли.
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10.07.2020 11:16 Відповісти
Курилы необходимо деоккупировать ! Как и все территории, которые были незаконно аннексированы совком.
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10.07.2020 12:04 Відповісти
Количество японцев приблизительно такое как и ванек, с той разницей что % алкашей среди ванек больше. Захотят и Курилы заберут, еще и счет выставят за пользование)).
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10.07.2020 12:30 Відповісти
 
 