В ВСУ хватает боеприпасов для ведения боевых действий на Донбассе, - Наев

Несмотря на отсутствие собственного патронного производства, украинские военные достаточно обеспечены необходимым для ведения боевых действий на Донбассе количеством боеприпасов.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что вопрос обеспечения патронами касается как операции Объединенных Сил на территории Донецкой и Луганской областей, так и группировки войск, которая действует в Таврическом направлении.

"Что касается патронов для стрелкового оружия, этих патронов нам хватит на много времени. Что касается артиллерийских боеприпасов, их также хватает, как к танкам, так и к боевым машинам пехоты", - заверил Наев.

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Однако некоторые боеприпасы, по его словам, считаются дефицитными, поскольку их количество не соответствует потребностям военных для ведения текущих боевых действий на Донбассе.

"Такое действительно есть. Но соответствующие закупки Министерством обороны Украины осуществляются у соответствующих партнеров и такие поставляются, - отметил командующий ООС. - Я не специалист Минобороны Украины, я знаю, как командующий, который осуществляет управление применением, что для ведения боевых действий хватает. Я отвечаю за свои слова".